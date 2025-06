Nana Calistar: Horóscopos para HOY 8 de junio de 2025

Aries

Si estás dudando de tu pareja, toma un poco de distancia y permite que el tiempo aclare las cosas. Si realmente te quiere, no se alejará; y si no lucha por estar contigo, habrás hecho lo correcto. Si ya estás en una relación, evita las distracciones y comprométete más: un gesto sincero o un detalle pueden hacer una gran diferencia.

Tauro

No confundas un gesto amable con una declaración de amor. Sueles enamorarte con facilidad, incluso por un simple saludo. Protégete y sé más firme con tus emociones. Cuida tu imagen pública, podrías estar proyectando algo que no refleja quién eres. Aprende a amarte y a cerrar ciclos que no te dejan avanzar.

Géminis

Tu determinación es admirable y sabes lograr lo que te propones. Eres una persona que sorprende, especialmente cuando menos lo esperan. Pronto recibirás bendiciones que traerán equilibrio a tu vida. No dejes que el orgullo o una actitud pesimista arruinen lo que has construido. La verdad siempre será mejor que mentir a quienes te aprecian.

Cáncer

No tienes que justificarte si nadie te lo pide. Aprende a decir "no" y empieza a resolver esos asuntos pendientes. Te esperan días de mucho aprendizaje y crecimiento personal. Un tema familiar te tendrá intranquilo, así que trata de no gastar en cosas innecesarias. En cambio, invierte en tu salud y bienestar.

Leo

Es momento de alejarte de personas que solo están cuando les conviene. Pon límites y aprende a decir que no, para que te respeten como mereces. Se avecinan cambios importantes que te traerán beneficios, pero debes estar preparado para aprovecharlos.

Virgo

Pronto te darás cuenta de que alguien cercano no ha sido sincero contigo. Aunque duela, también será una oportunidad para abrir los ojos. Si tienes pareja, podrían surgir dudas o mentiras. No exijas más de lo que tú puedes ofrecer. Una amistad pedirá tu ayuda, pero actúa con cautela: no todos valoran lo que haces por ellos.

Libra

Pon atención a tu alimentación, especialmente con los lácteos y las grasas, ya que podrían afectarte más de lo que piensas. Un amor del pasado podría reaparecer para desequilibrarte. No permitas que eso te afecte; recuerda cuánto trabajo te costó sanar y sigue adelante.

Escorpión

Un familiar podría enfermarse y necesitar de tu apoyo, así que mantente disponible. Tienes muchas ideas en mente, pero de nada sirven si no comienzas a ejecutarlas. Ten precaución con caídas o accidentes. También, una amistad te buscará para desahogarse: escucha, pero no cargues con responsabilidades ajenas.

Sagitario

Un ser querido podría someterse a una cirugía pronto, prepárate para acompañar. Sé muy prudente al manejar y cuida tu entorno. Alguien cercano podría traicionarte, así que mantente alerta. En el amor, no repitas patrones que ya te hicieron daño: aprende de tus errores.

Capricornio

Es tiempo de empezar una etapa nueva, llena de paz y estabilidad. Deja atrás lo que ya no suma en tu vida. Reflexiona sobre lo que realmente quieres y enfócate en vivir el presente. No pongas tu fe en promesas vacías y toma precauciones, ya que podrías tener algún accidente.

Acuario

Aunque esa persona especial esté lejos, el vínculo sigue siendo fuerte y te ayuda a seguir adelante. Confía más en ti y deja de vivir según la opinión ajena. Hay personas interesadas en ti, pero aún no lo has notado. Si estás soltero, este es un buen momento para abrirte a nuevas oportunidades.

Piscis

Cuida lo que comes, en especial las harinas y refrescos, para evitar un aumento de peso repentino. Tu actitud ante la vida será fundamental para alcanzar tus objetivos. No te castigues por errores pasados; cometerás más, pero cada uno será una lección. Una amistad podría tener un accidente y requerir atención médica.

