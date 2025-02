Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 3 al 9 de febrero

Aries

Con Venus transitando tu signo del 4 de febrero al 27 de marzo, sentirás una energía especial que te impulsará a actuar con intensidad. Es un periodo ideal para aprovechar oportunidades, confiar en tus emociones y tomar acción sin dejarte llevar por la impulsividad o la ansiedad. Marte sigue retrógrado en Cáncer hasta el 23 de febrero, por lo que es importante mantener la calma y no exagerar las situaciones. Recuerda que nadie está en tu contra.

El 3 de febrero, la Luna estará en Aries hasta las 9:33 p. m., convirtiéndolo en un día especial para recibir señales, respuestas o destrabar situaciones que parecían estancadas.

Esta semana podrías obtener reconocimientos o disculpas inesperadas que te llenarán de satisfacción. Además, es un buen momento para negociaciones, compras y ventas. En el ámbito amoroso, alguien del pasado podría reaparecer, avivando sentimientos que creías olvidados.

Tauro

Venus, tu planeta regente, estará en Aries del 4 de febrero al 27 de marzo, brindándote la energía necesaria para materializar sueños que has tenido desde hace años, incluso desde mediados de 2021. Este es un momento clave para actuar y ver resultados positivos en diferentes áreas de tu vida. Mantén el enfoque en lo que deseas y trabaja con paciencia, ya que tu perseverancia dará frutos.

En el amor, hay oportunidades para fortalecer una relación existente o iniciar una conexión más estable. A nivel profesional, estarás en contacto con personas clave y se recomienda ser cuidadoso con la información que compartes sobre proyectos importantes. Si planeas realizar una compra o venta, esta semana es favorable para hacerlo.

Géminis

Con Júpiter directo en tu signo, es momento de ver la realidad sin filtros y comunicarte de manera clara y efectiva. Aunque hay una fuerte presencia de planetas en signos de aire, lo que puede hacerte sentir disperso, es crucial mantener el equilibrio y no tratar de imponer siempre tu punto de vista. La clave de la semana es la paz interior.

Tienes oportunidades significativas en lo profesional, económico y sentimental. Puede que estés planificando un viaje o reorganizando tu hogar. Recuerda que todo tiene su proceso: lo que has sembrado apenas empieza a florecer, así que ten paciencia y deja que las cosas maduren. Además, si esperas noticias relacionadas con trámites o documentos, los días 6 y 7 de febrero son especialmente favorables.

Cáncer

Lo que piensas tiende a materializarse, por lo que es importante mantener una mentalidad positiva. Marte retrógrado en tu signo puede hacer que tomes las cosas demasiado en serio, pero es fundamental aprender a fluir y reírte un poco de las circunstancias. Eres altamente capaz, pero también sensible, así que no dejes que la falta de reconocimiento te afecte demasiado.

Si en septiembre u octubre de 2024 tenías un proyecto en mente, esta semana comenzarás a ver avances. Con Júpiter en Aries favoreciéndote, es un gran momento para asumir nuevas responsabilidades con tranquilidad. Habrá estabilidad en tu vida y más trabajo, pero también mayor paz interior.

Leo

Esta semana recibirás señales, mensajes y oportunidades clave en distintos ámbitos, así que mantente atento a lo que ocurre a tu alrededor. Con el Sol y Plutón en Acuario y Júpiter en Géminis, tienes el respaldo para lograr tus metas, alcanzar la prosperidad y actuar con mayor libertad. Es un momento propicio para expresarte con autenticidad sin preocuparte demasiado por la opinión ajena.

Si alguien habla de ti, tómatelo como una señal de que estás haciendo algo bien. Es una semana para tomar decisiones sin miedo, confiar en tu brillo personal y avanzar sin limitaciones.

Virgo

Del 4 de febrero en adelante, con Júpiter directo en Géminis y Venus en Aries, la semana se presenta como una oportunidad para analizar y evaluar nuevas posibilidades. Recibirás una propuesta importante relacionada con el ámbito nacional o internacional. La comunicación será clave, pero debes ser prudente con lo que compartes sobre tus planes y proyectos.

El 5 de febrero será un día especialmente relevante en lo económico, profesional y sentimental. Si estás considerando iniciar estudios o aprender algo nuevo, es un momento excelente para hacerlo. Tienes la capacidad y el talento para lograr lo que deseas, así que no te limites.

Libra

Querido Libra, con tanto aire en movimiento y Venus, tu planeta regente, en fuego, esta semana será clave para impulsarte. Es el momento perfecto para actuar y hacer realidad tus proyectos. Con Venus en Aries, serás más firme en tus decisiones y precisarás cada detalle con claridad, lo que te brindará tranquilidad.

Sorprenderás a algunos con tu determinación, ya que suelen verte como alguien dulce, romántico y simpático. Además, con Júpiter directo en Géminis y Plutón junto al Sol en Acuario, vienen cambios positivos, especialmente en tu economía. Podría llegar un ingreso inesperado o un ajuste financiero que te beneficiará. Aprovecha esta energía, mantén los pies en la tierra y expresa lo que piensas. Es tiempo de hablar.

Escorpión

Escorpión, esta semana trae oportunidades financieras significativas para quienes han trabajado con constancia y esfuerzo. Si has sembrado bien, ahora es momento de cosechar. Aunque las alineaciones planetarias te favorecen, también es necesario que tomes acción. Tu intuición, una de tus mayores fortalezas, estará en su punto máximo.

Con Saturno y Neptuno en Piscis, recibirás mensajes importantes de tu voz interior. Júpiter directo acelerará procesos que antes estaban estancados, así que confía en tus capacidades y no dudes de tu potencial. La perseverancia será clave, y nadie podrá quitarte lo que te corresponde. Aunque eres generoso y bondadoso, recuerda que no todos deben aprovecharse de ello.

Sagitario

Sagitario, con Júpiter, tu regente, en movimiento directo, tienes una gran oportunidad para avanzar y hacer realidad tus ideas. Esta energía no solo te beneficia a ti, sino también a quienes te rodean. No es cuestión de suerte, sino de esfuerzo y determinación. Con Venus en Aries y Júpiter directo, serás escuchado con claridad en lo personal, profesional y familiar.

Tu intuición estará muy aguda, así que presta atención a los mensajes que recibes, especialmente en sueños. Es un buen momento para escribir tus ideas y estar atento a las señales del universo. Tienes la energía ideal para emprender algo nuevo y expandir tu horizonte.

Capricornio

Capricornio, esta semana trae reencuentros y nuevas oportunidades tanto en lo personal como en lo laboral. Alguien de tu pasado regresará con propuestas interesantes que llenarán tu corazón de alegría. También es un buen momento para acercarte a familiares con los que habías perdido contacto.

Júpiter, Plutón y el Sol en signos de aire te darán una sensación de alivio y claridad. Aunque eres autosuficiente y rara vez pides ayuda, una persona cercana te brindará apoyo de una manera inesperada. Sus palabras o consejos serán clave para tomar decisiones importantes. Permítete recibir esa orientación y confía en tu capacidad para avanzar.

Acuario

Acuario, este es un período de liberación y transformación para ti. Plutón en tu signo, junto con el Sol y Júpiter en Géminis, marcan el inicio de grandes cambios. Es un buen momento para meditar, conectar con tu intuición y prestar atención a los mensajes del universo.

Personas con más experiencia pueden brindarte consejos valiosos, así que escúchalos atentamente. Se avecinan decisiones importantes en el ámbito laboral y profesional, y no es cuestión de suerte, sino del esfuerzo que has puesto a lo largo del tiempo. Tu perseverancia será recompensada, así que mantén la confianza y no permitas que nada ni nadie frene tu progreso.

Piscis

Piscis, con Neptuno en tu signo y Saturno acompañándote, estás en un momento de gran conexión espiritual. Recibirás señales y mensajes que quizás ahora no comprendas del todo, pero que con el tiempo cobrarán sentido. Venus en Aries te impulsa a buscar mejoras en tu economía y a liberarte de cargas para iniciar algo nuevo.

La clave está en modificar la forma en que haces las cosas sin cambiar su esencia. Júpiter en Géminis te invita a comunicar claramente tus necesidades para que los demás puedan apoyarte. Además, en el ámbito sentimental, esta semana puede ser el inicio de un nuevo romance. Tu energía es magnética, así que abre los ojos a las oportunidades amorosas que puedan surgir.

