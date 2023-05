Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 29 de mayo al 4 de junio

Aries

Utiliza ese lado tierno, romántico, sensible, que tú tienes, sabemos perfectamente bien que son los bebés del zodiaco. Aries es el bebecito del zodiaco, ¿cómo actúan los bebés? son honestos, auténticos, sonrientes, transparentes, no tienen, no traen maldad en sus pensamientos y, si te dicen algo, no te lo están diciendo con una mala intención.

Semana no te quedes con las ganas de hacer cosas nuevas y diferentes, llegar a buenos acuerdos y negociaciones para tu bienestar y de las personas involucradas. Viene un cambio espectacular económico, porque llegan nuevas propuestas a tu vida, es muy buen tiempo de hacer un balance perfecto de Ingresos y egresos para que de esta forma puedas poner las frutas en diferentes canastas.

Hay mucha alegría en tu corazoncito por algo bello que pasa en tu hogar por medio de tus amistades, vas a hacer contacto con otras personas que te van a presentar, que te convienen de manera bárbara, no son de la zona en la que tú vives, pero que te conviene muchísimo para tus futuros proyectos o futuros trabajos.

Tauro

Todo en la vida tiene una razón de ser, tienes muchas expectativas hacia lo nuevo que está llegando a tu vida, vale la pena de verdad, no pienses tanto las cosas, piensa poco, siente mucho, actúa bastante, ya lo pensaste lo necesario y lo suficiente, ahorita verdaderamente hay que hacer que las cosas caminen al ritmo que tú quieres y deseas para tu bien y las personas que están a tu alrededor.

Utiliza tu fuerza tu poder, tu energía, tu capacidad, tu experiencia y demás, pues t hara ña vida muy fácil, pero guarda la obstinación, se perseverante ,que no gane la obstinación al contrario, deja que los demás hablen, expresen y diga, porque te conviene escucharlos.

En cuestiones económicas se marca la oportunidad de conocer a alguien nuevo, alguien que te va a dar mucha alegría mucha felicidad, va a ser como un guía, un ángel, un maestro que te va a dar muchas señales muy interesantes y vas a sentir mucha paz y tranquilidad.

Géminis

Aprovecha las oportunidades que este universo rico tiene para ti, este es sol en Géminis te está ayudando muchísimo, has estado pasando por pruebas que son crecimientos y aprendizajes, cada caída, cada error, cada equivocación es un escalón más de avanzar para lograr adquirir un crecimiento y un cambio en nuestras emociones y en nuestra vida espiritual.

Hay cambios dentro de la organización de tu hogar, que te van a dar mucha paz y tranquilidad y con eso vas a poder tomar muy buenas decisiones para las próximas semanas en tu vida laboral y profesional. Hay alguien de tu pasado que va a ser presencia, alguien de hace muchos años va a ser contacto contigo y te conviene muchísimo, porque aparte de que te vas a divertir mucho, vas a aprender mucho y bueno con las relaciones que tiene esta persona hasta el día de hoy te va a ayudar para los próximos planes o proyectos que tú traes en tu mente.

Cáncer

No busques afuera de ti lo que llevas en tu interior, amor, paz, armonía, tranquilidad, serenidad, todo está dentro de cada uno de nosotros cuando logramos relajarnos tranquilizarnos y centrarnos encontramos, pero viene de adentro, va de adentro hacia afuera. Esta semana vas a hacer mucho trabajo personal de reencontrar piezas perdidas contigo mismo, eso te va a ayudar de manera bárbara, recuerda que ahorita tenemos el sol en Géminis, sigue tu signo.

Géminis, qué dijiste, que no dijiste, aquello que debiste haber dicho dilo, sé nos puede subir y bajar un poquito el carácter, es normal, pero busca dentro de ti las piezas perdidas, platicar contigo, reencontrarte contigo y recordar que todo ese camino que ha recorrido para estar donde te encuentras en estos momentos. Piensa algo, analiza y observa todo lo que tú eres, haces y tienes, te va a dar tu sitio y tu lugar, tu amor propio y tu autoestima, así que no permitas bajo ninguna circunstancia que alguien venga y te diga de cosas.

Leo

Los ángeles de la guarda te van a llevar al lugar y a la persona adecuada. Vas a tener juntas eventos o reuniones muy importantes para reencontrarte con alguien que te va a convenir, tú le convienes a esa persona y juntos van a ser maravillas en cuestiones de trabajo, de negocio, de ventas de negociaciones, imagínate una lluvia de ideas de dos personas que que se compaginan y tienen una compatibilidad perfecta para llegar a un acuerdo en cuestiones tanto laborales como económicas. Hay una junta evento o reunión en la cual vas a conocer a alguien que va a valer muchísimo la pena, saca las antenas, mantente muy atento y como siempre te digo, piensa poco, siente mucho y actúa bastante y si tu brillo les molesta, pues que se pongan lentes porque vas a andar muy luminoso.

Virgo

Cambios, cambios, cambios, es lo único constante en la vida, pero cambios super favorables para ti mi querido Virgo especialmente en tu vida económica. Si tienes por ahí alguna diferencia en cuestión de pagos, de problemas de trabajo, haz un cambio de tu chip mental y piensa: yo soy abundancia, triunfo, éxito prosperidad, repite yo soy abundancia, triunfo, éxito y prosperidad.

Esta semana es una semana de súper buena fortuna, se van a abrir, caminos en tus ingresos favorables en lo laboral, en lo económico no es tiempo de que pienses mucho las cosas sé que analizas y eres muy metódico, muy ordenado, muy pensante está perfecto, pero en estos momentos las propuestas que están llegando valen mucho la pena, porque te conviene de manera maravillosa.

Libra

Se reactiva la llama del amor, la rueda de la fortuna está totalmente a tu favor, sigue la buena fortuna en tu vida, para ti este eclipse del 5 de mayo, te está dando grandes beneficios, ahorita tú estás ahora con las llaves mágicas abriendo la puerta que te dé la gana.

Alguno de los miembros de tu familia, puede ser una hermana o un hermano, va a pedirte apoyo o consejo ayuda y algo que te va a dar mucha felicidad y alegría es que van a escuchar tus guías y tus consejos. Vas a estar en una fiesta, evento, reunión, donde te vas a divertir muchísimo vas a pasarla de maravilla y vas a conocer a alguien muy interesante bastante interesante que te conviene, así que saca las antenas y si te invitan a fiestas eventos y reuniones, pues hay que asistir, no te inquietes mucho sigue al presente, el aquí y el ahora, porque los caminos están a tu favor.

Escorpio

No va a haber nada ni nadie que te limite a menos que tú mismo te quieras limitar por comentarios negativos o malintencionados. Eres una persona noble, tierna, romántica sensible y muchas veces no lo manifiestan, no lo proyectan, no lo dices, claro que mantienes un tu carisma, tu sonrisa y demás, perfecto, aquí la cuestión es que es tiempo de que tú estés recibiendo exactamente en la misma medida que tú estás dando.

Vas avanzar con una rapidez bárbara en algo nuevo, diferente, que se te está presentando si pides el apoyo o la asesoría o el consejo de la experiencia de tus seres amados, sería muy importante para que de esa forma tú vayas informado en ese próximo evento o reunión que vas a tener, porque es en beneficio para ti y para las personas que están por supuesto involucradas.

Sagitarios

Vamos a poner los pies en la tierra, los ojos hacia el cielo y la mano en el corazón, en el agradecimiento total, en el aquí y en el ahora para atraer hacia nosotros la abundancia que habita en nuestros dones de paz, amor y serenidad. Tu intuición y tu percepción vas a poder recibir señales y mensajes para dar en el punto exacto sobre esas decisiones que no has sabido cómo tomarlas, como enfrentarlas, como manejarlas, vas a guardar tu corazoncito en un cajón y vas a tomar decisiones que convengan a tu persona a tu beneficio para que de esta forma poder compartir con aquellos que pasen por tu vida.

Hay momentos que tú mismo con el poder de tu palabra haces que las cosas se den, pero cuando tu lengua mental está funcionando con mucha con mucha rapidez o con inquietudes o con dudas también estás creando algo, porque pensar es crear, has estado creando el presente que tienes con lo que traes en mente, aprovecha esa varita mágica que tienes en tu mente para hacer algo nuevo y hacer que las cosas fluyan a tu favor.

Capricornio

Vienen muy buenos cambios en tu economía, no te enfades ni te ofusques eso detiene la abundancia y la prosperidad ahí está. Viene algo del pasado, viene a tu presente que conviene a tu vida laboral y económica recibe las llamadas, manda los correos, toca las puertas que sean necesarias, salte del círculo de confort salte de esos “Eso no lo hago”, “eso no me corresponde”, tienes la capacidad, la fuerza, el poderío y la inteligencia para saber hacer que las cosas sucedan, Saturno; que es tu planeta, te está dando la intuición en la percepción y esa percepción va a dar en el punto exacto sobre las decisiones que tú quieres para ti y para tu familia.

Acuario

Aléjate de ruidos, presiones, tensiones y has conexión con tu yo, con tu ser, con tu interno, estás tomándote las cosas muy en serio, haces muchísimas cosas y de repente te sientes poco realizado, haces muchas cosas a la vez, no terminas una y empiezas otra. Esta semana tú mismo le vas a meter como rienda a tu vida diciendo esto si se hace y esto no se hace, esto ya no se hace y esto si se va a hacer, así te la vas a ir llevando.

Pon orden a tu vida, cómo has traído mucho trabajo muchas responsabilidades, muchas cosas nuevas y no sabes, delegar, vas terminado haciendo tú todas las cosas, es importante reunirte con personas de tu frecuencia para que vibren de la misma manera y de esta forma en conjunto, como eslabones de la gran cadena, puedan hacer un gran equipo y avanzar juntitos tomados de la mano sobre el mismo objetivo que es en común el bienestar de tu economía, de tu amor propio, de tu autoestima y demás.

Piscis

Será una semana maravillosa llena de abundancia, prosperidad y triunfo, no se diga tu intuición, ya sabemos que la traes súper desarrollada y como Saturno está en tu signo, estás clarito. No andas así como que con dudas en planes de trabajo de negocio, de estudios, de viajes, de ocurrencias, de reencontrarse con amigos, de quitar amigos del presente de traer amigos del pasado, traes un movimiento muy simpático que vale muchísimo la pena y eso a mí me encanta porque cuando estos movimientos están y especialmente con signos tan nobles románticos sensibles como tú.

Saca tus antenas psíquicas así mantenlas. Haz lo que tu corazón te está diciendo y recuerda te lo he dicho ya en varias ocasiones, tu mente está poderosísima, corazón y mente en conjunto traen consigo muchos beneficios.

io