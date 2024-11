Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 25 de noviembre al 1 de diciembre

Aries

Aries, esta semana se presenta como una de las mejores para ti. Recibirás noticias relacionadas con un acuerdo, contrato, negociación o convenio que llevabas esperando. Estas novedades traerán paz y tranquilidad, ya que serán beneficiosas tanto para ti como para tus seres queridos. Además, estarás organizando asuntos relacionados con viajes, compras o ventas. Asegúrate de revisar todos los detalles para que todo salga a tu favor y de quienes estén involucrados.

También te encontrarás en negociaciones importantes con personas nuevas que pueden influir positivamente en tu futuro inmediato, especialmente en los próximos 10 o 15 días. Durante esta semana, podrías participar en reuniones, juntas o eventos donde abordarás diferencias de comunicación. Es un buen momento para alcanzar acuerdos.

Recuerda mantenerte centrado, incluso si las personas a tu alrededor pierden su equilibrio. Mantén tu sonrisa y, si las cosas no fluyen como esperas, toma un pequeño respiro: ve al baño, lava tus manos y, con el agua que quede, frota suavemente tu nuca mientras respiras profundo. Esto te ayudará a relajarte y continuar con energía para que todo fluya a tu favor, porque así será.

Tauro

Tauro, esta semana trae cambios importantes en tus relaciones y asociaciones. Podrías formar nuevos grupos o vínculos, ya sea en el ámbito laboral o sentimental. Neptuno, desde Piscis, te invita a reconectar contigo mismo, valorarte, amarte y ocupar el lugar que mereces. Este es el momento ideal para iniciar cosas nuevas y explorar caminos diferentes.

Si estás considerando una compra, venta o negociación, asegúrate de revisar cada detalle minuciosamente para evitar cualquier inconveniente. Además, si comenzaste algún trámite, acuerdo o convenio antes del 25 de noviembre, cuando Mercurio retrograde, no te preocupes, puedes seguir adelante, pero mantente atento a cada aspecto del proceso.

Recuerda mantener la calma si las cosas no suceden tan rápido como esperas. A veces, los retrasos resultan beneficiosos, y en esta ocasión, podrían abrirte puertas a mejores oportunidades, especialmente en el ámbito laboral y profesional. Aprovecha este tiempo para asegurar que todo salga a tu favor.

Géminis

Géminis, esta semana Venus te llena de amor, abundancia y prosperidad, despertando en ti la alegría y el entusiasmo para emprender cosas nuevas y diferentes. El Sol en Sagitario también te favorece enormemente, formando una conexión especial con tu signo, aunque estén en oposición. En este caso, la oposición no es negativa, sino que crea una química perfecta que te impulsa a avanzar.

Con Mercurio, tu planeta regente, actualmente en retrogradación en Sagitario, es el momento ideal para reencontrarte contigo mismo, resolver diferencias de comunicación y dejar atrás situaciones que no puedes controlar. Recuerda que no tienes que encargarte de todo ni de todos; ahora es tiempo de enfocarte en ti. Este periodo te ayudará a descubrir quién realmente merece estar en tu vida y quién no, un aprendizaje valioso que te traerá paz y claridad.

Aprovecha la energía mágica de Sagitario y la influencia de Mercurio en este signo para abrirte a nuevas oportunidades y disfrutar de la buena fortuna que te espera. Cree en ti y en tus capacidades, porque aquello que piensas y sientes define tu camino.

Cáncer

Cáncer, esta semana tu intuición y percepción estarán en su punto más alto. Escucha a tu voz interior y confía en ese sexto sentido que te guía hacia el camino correcto. Llevas semanas posponiendo decisiones importantes, pero ahora es el momento de tomar las riendas y actuar. Si esperaste, fue por algo: tu intuición te pedía paciencia. Ahora, tienes la fuerza, inteligencia y compromiso necesarios para avanzar.

Con la salida de planetas que ejercían presión y el fin de los eclipses en Aries y Libra, experimentarás una sensación de libertad y ligereza. El universo ya ha equilibrado las cuentas contigo, dejando atrás pruebas difíciles y otorgándote muchas cosas hermosas. Aprovecha esta nueva etapa para moverte con determinación hacia tus objetivos.

Los días 27, 28 y 29 de noviembre serán especialmente positivos para ti. En ellos recibirás aplausos, recompensas y reconocimientos que te llenarán de alegría, no solo para ti, sino también para tus seres queridos. Es un periodo de buenas noticias y felicidad, así que abrázalo con entusiasmo.

Leo

Leo, esta semana es crucial para que aproveches las oportunidades en cuanto se presenten. No te detengas preguntando demasiado o buscando opiniones externas; a veces pensar menos, sentir más y actuar con decisión es la clave. Si dudas o esperas demasiado, podrías perder valiosas oportunidades. Confía en tu fuerza, creatividad, inteligencia y las conexiones que tienes para avanzar con rapidez hacia tus metas.

Aunque Mercurio esté retrógrado, no significa que debas detenerte. Simplemente revisa bien los detalles de tus proyectos, pero sigue adelante sin preocuparte en exceso. Recuerda que siempre hay planetas retrógrados o en aspectos desafiantes, y eso no debería frenar tus planes.

Únete a personas con ideas y proyectos nuevos que puedan beneficiar tanto a ti como a ellos. Esta colaboración traerá cambios positivos en tu economía y en tu estatus, ayudándote a alcanzar tus objetivos con éxito. Es momento de hacer que las cosas sucedan.

Virgo

Virgo, esta semana es ideal para reflexionar profundamente sobre tus decisiones y prioridades. Con Júpiter retrógrado en Géminis, Mercurio en Sagitario y el Sol en este mismo signo, estás en un proceso de reevaluación. Pregúntate si lo que haces realmente es lo que deseas o si ha sido influenciado por lo que otros consideran mejor para ti. Es momento de alinear tus acciones con tus verdaderos objetivos y sueños.

Aunque te encanta analizar cada detalle, esta semana es importante que no te quedes solo en la observación. Escuchar el consejo de quienes tienen experiencia puede ser clave en este momento. Agradece las lecciones y sabiduría que otros comparten, ya que podrían marcar un antes y un después en tus decisiones personales, laborales y académicas.

La energía de los astros te favorece para dar un giro significativo en tu vida. Mercurio y el Sol en Sagitario, junto con Plutón en Acuario y Júpiter en Géminis, te impulsan a aprovechar oportunidades que traerán grandes beneficios. Actúa con confianza, porque tu orden, inteligencia y método serán tus mejores aliados para alcanzar el éxito esta semana.

Libra

Libra, las buenas noticias continúan, y los recientes cambios planetarios te han dejado en paz y armonía. Aunque siempre buscas el lado amable de la vida, ahora te sientes más pleno y contento, ya que muchas cosas comienzan a fluir a tu favor. Situaciones que estuvieron bloqueadas desde hace años, incluso desde 2008, 2009 o 2010, finalmente están avanzando. Aunque no al ritmo que deseas, están tomando forma, y ciclos importantes que viviste entre 2000 y 2012 podrían volver para cerrar etapas o traer nuevas oportunidades.

Estos ciclos representan crecimiento y aprendizaje, y no hay duda de que superaste las pruebas, porque Libra siempre busca la mejor perspectiva. La energía actual, con planetas en Sagitario y Júpiter en Géminis, es favorable para ti. Aunque Júpiter está retrógrado, esto te permite analizar y ajustar tus relaciones y prioridades. Es un momento para identificar qué te conviene y qué ya no debe formar parte de tu vida.

Es tiempo de ganar y de aprovechar esta etapa para tomar decisiones importantes. Reflexiona sobre lo que sucedió entre 2008 y 2012, porque esas experiencias serán clave para lo que viene. Prepárate para recibir todo lo que el universo tiene a tu favor y avanzar hacia un periodo lleno de logros y satisfacciones.

Escorpión

Escorpión, la rueda de la fortuna gira completamente a tu favor, y este es el momento de actuar. Si has planeado o prometido hacer algo, no lo dejes para después. La vida te está brindando oportunidades únicas y aprendizajes valiosos, especialmente en los últimos 24 o 25 meses, donde has enfrentado diversos cambios. Ahora, en tu ciclo solar, es tiempo de materializar tus planes y no dudar de tus capacidades.

Aléjate de personas negativas, críticas o tóxicas que puedan frenar tu energía. Tu esencia es fuerte y hermosa, y no debes permitir que nadie la apague. La influencia del Sol en Sagitario está dándote un impulso lleno de éxito, abundancia y nuevas oportunidades.

Aunque lo desconocido puede generar inquietud, es importante confiar en tu fortaleza y en que lo nuevo traerá grandes recompensas. Recuerda que el mundo pertenece a quienes creen en sí mismos, y tú tienes todo lo necesario para triunfar. Aprovecha esta etapa llena de energía positiva y avanza con determinación hacia tus objetivos.

Sagitario

Sagitario, esta semana trae cambios patrimoniales muy favorables para ti. Con la llegada del primero de diciembre, es un momento perfecto para establecer intenciones, hacer peticiones y decretos. Con el Sol, Mercurio, y otros planetas en tu signo, la energía de fuego está a tu favor, brindándote fuerza, creatividad y determinación.

Aunque Mercurio esté retrógrado, todo lo que hayas comenzado antes del 25 de noviembre está destinado a avanzar sin problemas. Nadie puede detenerte, Sagitario, porque tienes el don de convertir tus pensamientos en realidades tangibles. Si has cerrado ciclos, esos finales son definitivos, pero si has abierto nuevos caminos, serán duraderos y prometedores.

Esta semana recibirás resultados que has estado esperando en el ámbito laboral, profesional y económico, con beneficios a largo plazo. Tu compromiso, honestidad y lealtad te guían hacia una etapa de buena fortuna y abundancia que se extenderá por años. Es momento de avanzar con confianza y disfrutar de las recompensas que están por venir.

Capricornio

Capricornio, esta semana marca un momento de transformación en tu vida. Cambios significativos en tu forma de pensar, sentir y actuar te llevarán a tomar decisiones que habías pospuesto. La influencia de Saturno directo en Piscis y Plutón transitando por Acuario te brinda una sensación de mayor libertad y tranquilidad, alejándote de cargas emocionales y mentales que antes te limitaban. Es tiempo de dejar atrás la necesidad de perfección y valorar quién eres realmente.

Aprovecha esta semana para aclarar temas importantes en tu entorno profesional. Aunque Mercurio esté retrógrado, no te preocupes, ya que la energía está de tu lado para avanzar en lo que has estado planificando. Recuerda que el 1 de diciembre es un día ideal para establecer intenciones, decretos y afirmaciones que guiarán tu próximo ciclo de cumpleaños, que se acerca a partir del 21 de diciembre.

Nuevas oportunidades están en camino, trayendo estabilidad económica y recompensas por tu esfuerzo y dedicación. Es el momento de recoger los frutos de lo que has sembrado, sintiéndote más seguro y en paz. Confía en tu capacidad para tomar decisiones que marquen un cambio positivo en tu vida.

Acuario

Acuario, esta semana es testigo de tu transformación y fortaleza. Has aprendido a reconocer tu poder, resiliencia y capacidad para superar desafíos. Después de varias caídas y errores, finalmente estás cosechando los frutos de tu esfuerzo y determinación. Las buenas noticias no dejarán de llegar, y te darás cuenta de que todo lo que has trabajado está dando sus resultados.

Recuerda que tus pensamientos son poderosos, y como un imán, creas tu realidad. Eres una persona intuitiva, perceptiva y muy espiritual, capaz de gestionar relaciones y mantener un enfoque positivo en cualquier situación. No dejes que nada ni nadie te desestabilice. Mantente firme en tu centro, y proyecta amor y bendiciones a quienes te rodean.

Tu luz brilla intensamente, y si alguien no puede ver ese brillo, lo mejor será que se pongan lentes, porque estás destinado a seguir brillando con fuerza.

Piscis

Piscis, las oportunidades están frente a ti, esperando ser aprovechadas. Es momento de quitarte el antifaz y ver las cosas tal como son. Tienes una capacidad y poder impresionantes, pero muchas veces eres tímido al ponerlos en primer plano. Esta vez, el universo te pondrá al frente, dándote la oportunidad de recibir aplausos, recompensas y reconocimientos.

La fortuna está de tu lado esta semana. Lo que desees hacer, lo lograrás. Las propuestas laborales que esperabas comenzarán a llegar, y los cambios económicos que anhelabas también se materializarán. Además, tendrás buenas noticias relacionadas con tu familia, lo que llenará tu corazón de alegría.

No olvides que este es un mes de viajes. Ya sea que los estés planificando o realizándolos, diciembre traerá novedades en este aspecto. También verás avances en la organización de tu hogar, especialmente hacia el final del mes, con buenas noticias sobre acuerdos o convenios familiares que te traerán mucha felicidad.

Con información de Mizada Mohamed

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

SV