Mhoni Vidente: Conoce qué le depara a tu horóscopo del 25 al 30 de noviembre

Aries

Esta semana, la carta de La Templanza marca un periodo de calma y equilibrio. Te invita a reflexionar sobre tus metas, liberarte de energías negativas y rodearte de personas positivas. Se abren puertas para el crecimiento económico y recibirás una propuesta importante, especialmente el viernes 29 de noviembre, un día mágico con ingresos extra.

Diciembre trae posibilidades de viaje y estabilidad financiera. Recuerda priorizar tu bienestar físico y emocional; aléjate de personas tóxicas y malagradecidas.

Invoca al Arcángel Miguel, quien te protegerá y atraerá tres golpes de suerte con los números mágicos 28 y 47. Tu color de la semana es amarillo y verde. Si estás casado, podrías recibir noticias de un embarazo. Si planeas un negocio o deseas estudiar, es un excelente momento para avanzar.

Tauro

La carta de La Rueda de la Fortuna te anuncia un ciclo de éxito y reconocimiento. Es el momento de destacar y tomar la iniciativa en tu trabajo, familia y proyectos.

Aunque será una semana de trabajo intenso, con tu número mágico 10 y 26 atraerás dos golpes de suerte. Tu color de la suerte es azul y verde. Libérate de personas tóxicas, problemas legales y relaciones dañinas. Si estás casado, cuidado con conflictos por celos.

Tauro soltero podría encontrar conexión con Acuario o Piscis, signos que favorecerán el amor y compromiso. Pide un deseo el lunes y enciende una veladora blanca; tus sueños se materializarán pronto. Organiza documentos importantes y planifica tus metas a largo plazo.

Géminis

Con la carta de El Mago, la suerte está de tu lado. Es un periodo para ser reservado con tus planes y evitar el ego. Te espera un ascenso laboral o recompensa económica, con reuniones importantes para proyectos futuros.

Tu mejor día será el miércoles, y tus números mágicos son 14 y 18, con azul intenso y blanco como colores de la suerte. Si estás en una relación problemática, considera tomarte un tiempo para ti mismo. No busques el amor en redes sociales; llegará de manera natural y física.

Próximamente, un viaje corto te traerá alegría y estabilidad. Cuida tu salud hormonal y organiza tus finanzas para evitar problemas inesperados.

Cáncer

La carta de La Estrella te invita a seguir brillando con determinación y alegría. Es momento de alcanzar tus metas, destacarte en el trabajo y dejar atrás cualquier relación o situación que no aporte a tu felicidad. Si en tu entorno laboral o personal no te valoran, no dudes en cambiar. Tu mejor día será el martes, en una semana llena de juntas, proyectos y planificación para cerrar el año y proyectar un 2025 exitoso.

Te esperan dos golpes de suerte con los números 19 y 22, y tus colores de la suerte serán azul y verde. Si estás casado o casada, hay posibilidad de embarazo, y si estás soltero, podrías conectar con Tauro o Escorpión, e incluso con alguien de otra ciudad o país. Aprovecha este momento para renovarte físicamente y emocionalmente: realiza ejercicio, hidrátate y consume alimentos saludables.

En temas legales y financieros, la carta Siete de Espadas sugiere resolver pendientes como escrituras, seguros y trámites importantes. La carta Cuatro de Oros augura alianzas con personas influyentes que te ayudarán a crecer profesionalmente, aunque el ritmo laboral podría ser agotador. Por último, cuida tu salud, especialmente si tienes problemas de tiroides, hormonas o pulmones, y prioriza tus visitas médicas.

Leo

Con la carta de El Carruaje, esta semana es de avances y logros. Libérate de rencores, personas tóxicas y situaciones del pasado. Aprende a perdonar y enfócate en tu crecimiento personal y profesional.

El amor es importante, pero tiene ciclos; si sientes que es momento de cerrar uno, hazlo con madurez. Tu mejor día será el jueves, con dos golpes de suerte asociados a los números 15 y 21. Tus colores de la suerte son rojo y amarillo, ideales para protegerte de envidias y malas energías.

Reconoce tus propios logros y concéntrate en quererte más. Si estás casado o en pareja, hay posibilidad de embarazo. Si estás soltero, podrías vivir aventuras o iniciar relaciones estables con Sagitario o Aries. Además, podrías adquirir algo importante como un coche o una casa.

La carta Siete de Bastos indica nuevos proyectos laborales o negocios. Cuida tu salud, especialmente garganta, oídos y vista, y consulta al médico si es necesario. Es un excelente momento para continuar tus estudios o perfeccionarte en tu profesión.

Virgo

La carta de El Emperador refleja tu fortaleza y éxito, pero te aconseja ser reservado con tus planes y desconfiar de quienes te rodean, pues podrías enfrentar envidias. Será una semana de trabajo intenso y organización, con oportunidades para crecer económicamente. Tu mejor día será el martes, con tres golpes de suerte vinculados a los números 03 y 17. Tus colores serán blanco y rojo, ideales para atraer estabilidad y pasión.

Dedica tiempo a hacer un balance del año, eliminando lo negativo y enfocándote en lo positivo. Si estás en pareja, la relación continuará estable; si estás soltero, Tauro y Capricornio serán compatibles para relaciones amorosas sinceras.

La carta Cuatro de Espadas te sugiere tomarte un momento para reflexionar, mientras que la Cinco de Bastos señala la llegada de nuevas oportunidades laborales mediante contratos o propuestas. Ten claro tu propósito y mantén tus metas bien definidas para seguir avanzando.

Libra

La carta de El As de Oros anuncia determinación, crecimiento y buena suerte en tus finanzas y oportunidades laborales. Nuevas ofertas llegarán, y es vital que elijas sabiamente. Sigue cuidando tu salud con dieta y ejercicio; esto potenciará tu desarrollo personal.

Recuerda que tu carisma es tu fortaleza, y lo que proyectas atrae lo que recibes. Mejora tu apariencia, adquiere algo nuevo y mantente enfocado en tu presente y futuro, dejando atrás lo que no aporta.

Tu mejor día será el miércoles, con golpes de suerte relacionados con los números 08 y 20. Tus colores de la suerte serán azul y naranja. Este es un buen momento para manifestar tus deseos: casa, trabajo, estabilidad o amor. Olvídate de ex parejas o situaciones pasadas, y rodéate de naturaleza y armonía, ya sea con plantas, árboles o mascotas.

Las cartas Dos de Bastos y Siete de Copas auguran reuniones importantes y una invitación a un evento o viaje fuera del país.

Si estás en pareja, la relación será estable; si estás soltero, Acuario y Aries serán compatibles para relaciones amorosas significativas.

Escorpión

Con El As de Bastos, esta semana está llena de fuerza, determinación y logros. No tengas miedo de tomar decisiones importantes; es un momento propicio para proyectos personales y laborales. Cuida tu salud, especialmente riñones, infecciones urinarias o problemas hormonales. Tu mejor día será el lunes, con energías activas para avanzar en tu hogar y vida personal, además de dos golpes de suerte relacionados con los números 11 y 35. Tus colores serán naranja y azul fuerte.

Es tiempo de prepararte para las celebraciones navideñas y posibles eventos familiares. Reorganiza y mejora tu espacio, incluyendo arreglos en casa o trabajo. Las cartas destacan propuestas laborales, crecimiento económico y logros personales. Si estás resolviendo trámites de migración o académicos, tendrás éxito.

En el amor, si estás en pareja, podrían surgir conflictos de confianza o celos; si estás soltero, Aries y Piscis podrían acercarse con intenciones sinceras.Las cartas Tres de Copas y El As de Bastos te aconsejan moderar los excesos en comida, alcohol o hábitos que afecten tu bienestar. Toma decisiones con valentía para avanzar y alcanzar una mayor felicidad.

Sagitario

La carta de El Loco refleja entusiasmo, suerte y oportunidades durante tu cumpleaños. Este es un momento de expansión en todos los sentidos, con dinero inesperado y proyectos rápidos que llegarán a tus manos. Tu mejor día será el jueves, con golpes de suerte relacionados con los números 04 y 30. Tus colores serán naranja y blanco.

Se vislumbra un viaje breve pero importante, quizás relacionado con trabajo o asuntos familiares. Es hora de cerrar ciclos del pasado y resolver cualquier conflicto pendiente para avanzar con energía renovada. Las cartas indican que podrías recibir una oferta para un proyecto o negocio propio, y es un buen momento para reinventarte, tanto personal como profesionalmente.

En el amor, si estás en pareja, la relación será estable, con posibilidad de embarazo. Si estás soltero, signos como Sagitario y Aries serán muy compatibles. Regálate algo especial en tu cumpleaños, como ropa, un perfume o un reloj, y realiza un ritual de limpieza espiritual con agua bendita, sal o limón verde.

Las cartas Cinco de Espadas y Seis de Bastos te sugieren alejarte de personas tóxicas y centrarte en tu felicidad. También recibirás propuestas laborales en áreas relacionadas con gobierno o energía. Este es tu tiempo de madurez, éxito y felicidad

Capricornio

La carta El Mundo te anima a crecer, desarrollarte y mantener tu energía en equilibrio. Es momento de dejar atrás relaciones, lugares o situaciones que no te aportan, y enfocarte en avanzar. Mejora tu salud con ejercicio, buena alimentación y un carácter positivo. Mantente abierto a nuevas oportunidades y evita discusiones innecesarias.

Tu mejor día será el viernes, una jornada productiva para temas de trabajo, estudios y trámites legales como pasaportes. Los números de suerte serán 12 y 16, y tus colores serán naranja y amarillo. Un sueño importante se cumplirá pronto.

Las cartas El As de Oros y El Caballo de Bastos destacan éxito, crecimiento económico y apoyo de alguien influyente para resolver problemas legales. Si estás en pareja, puede haber una separación o tiempo de reflexión. Los signos compatibles para relaciones nuevas serán Aries y Tauro. Vive el presente, organiza tu vida y prioriza tu estabilidad emocional y económica.

Acuario

La Carta del Juicio te llama a cerrar ciclos y resolver asuntos legales, familiares o de herencia. Es un buen momento para avanzar económicamente y realizar mejoras en tu hogar. Invierte sabiamente y evita gastar innecesariamente.

Tu mejor día será el martes, con golpes de suerte ligados a los números 02 y 27. Tus colores de la semana serán naranja y verde. Evita rodearte de personas tóxicas y mantente alerta a mentiras o traiciones. Si estás en pareja, puede haber rompimientos o momentos de reflexión; si estás soltero, Libra y Sagitario serán compatibles para nuevas relaciones.

Las cartas La Sota de Copas y El Rey de Bastos indican reuniones laborales o encuentros con personas influyentes. Cuida tu salud emocional: medita, camina y busca paz interior. Este es un tiempo de evolución personal y laboral; aprovecha las oportunidades.

Piscis

La Carta del Sol ilumina tu camino con determinación, sabiduría y éxito. Sigue adelante sin mirar atrás, enfocándote en tus objetivos y proyectos. Es un excelente momento para invertir en tu futuro, como una casa, un auto o algo significativo.

Tu mejor día será el lunes, con cambios laborales y nuevas oportunidades. Tus números mágicos serán 06 y 07, y tus colores serán amarillo y rojo. Cuida tu salud, especialmente problemas hormonales o relacionados con riñón o próstata.

Las cartas Dos de Espadas y Dos de Oros refuerzan un mensaje positivo: di "sí" a las oportunidades que se presenten. Mantente alejado de conflictos y enfocado en tu felicidad y gratitud. Dios y el universo están recompensando tu bondad con sorpresas y bendiciones. Los signos compatibles en el amor serán Cáncer y Virgo, trayendo estabilidad y verdadero amor a tu vida.

Recuerda ser agradecido y seguir ayudando a quienes te rodean; eso atraerá aún más energía positiva.

Con información de Mhoni Vidente

MF