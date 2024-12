Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 16 al 22 de diciembre

Aries

Querido Aries, recuerda que estamos en un ambiente con mucha energía de fuego, especialmente los días 18 y 19. Enfoca esa maravillosa energía tuya. Júpiter en Géminis está abriéndote puertas para lograr acuerdos y negociaciones importantes, pero ten cuidado con respuestas impulsivas o demasiado afiladas. Es mejor mantener la calma y evitar conflictos innecesarios. Si puedes delegar en otros ciertas reuniones o eventos, hazlo, sobre todo en cuestiones laborales.

Los días 18, 19 y 20 serán clave para resolver diferencias de comunicación y cerrar tratos que beneficien tu futuro cercano. Además, recibirás noticias importantes relacionadas con algo que llevas esperando desde finales de agosto. Se abren nuevas oportunidades.

Tauro

Tauro, esta semana marca el inicio de propuestas de viaje, ya sea planificarlos o realizarlos. Enero y febrero estarán llenos de movimientos, contactos con personas de otras ciudades o países, y negociaciones. Presta atención a documentos pendientes y fechas límite, ya sea para trámites o pagos.

Del 18 al 21 habrá reuniones importantes para tu vida laboral y profesional. Es tiempo de avanzar, ganar y también compartir, ya que el universo recompensa esta generosidad.

Géminis

Géminis, algo que estaba detenido comienza a avanzar. A partir del día 17, recibirás buenas noticias relacionadas con tu trabajo o vida profesional. Esto podría incluir firmas, contratos o la llegada de un dinero que esperabas. Estás en un periodo de cosecha y satisfacción personal.

Este fin de semana también promete ser especial: asistirás a una reunión o evento donde conocerás personas clave que podrían apoyarte en proyectos que tienes en mente para enero de 2025.

Cáncer

Cáncer, estás disfrutando un momento pleno de introspección y satisfacción personal. Reflexionas sobre lo lejos que has llegado y celebras tus logros. En una reunión social o laboral recibirás algún tipo de reconocimiento o mejora económica que te traerá paz.

Además, hay planes de viaje con la familia, algo que te encanta. En el hogar, habrá cambios positivos que fomentarán la autonomía e independencia de los miembros de tu familia. Es tiempo de dejar que otros asuman responsabilidades y crezcan.

Leo

Leo, esta semana será mágica para ti, con una energía muy intensa el 18 y 19 gracias a la luna llena y Marte en tu signo. Estarás lleno de felicidad y entusiasmo, disfrutando de los frutos de tu esfuerzo, compromiso y dedicación.

Aunque como buen signo de fuego puedes ser impaciente, esta semana te invita a fluir con el ritmo de los demás. En lo profesional, económico y sentimental, llegan cambios positivos que te llenarán de tranquilidad y fortuna. Disfruta cada momento con alegría y optimismo.

Virgo

Virgo, todo lo que has sembrado comienza a dar frutos. Has trabajado mucho, no solo esta semana o este mes, sino desde hace tiempo. Eres una persona perseverante y has logrado importantes cambios en tu forma de pensar, sentir y actuar. Has cerrado ciclos y liberado ataduras para abrir nuevas puertas, algo que está transformando tu vida.

Este ciclo del Sol en Sagitario te llena de energía, motivación y fuerza gracias a la conexión entre tu signo y el fuego sagitariano. Con Mercurio ya directo en Sagitario, te das cuenta de que liberar lo innecesario es esencial.

Aunque sigues siendo metódico y detallista, ahora haces las cosas a tu manera, y los resultados están siendo excepcionales. Aplaude tus avances, por pequeños que sean. Este es un momento de reinvención personal.

Libra

Libra, nada podrá detenerte esta semana. Estás rodeado de buena fortuna, abundancia y prosperidad. Los aspectos planetarios favorecen no solo a ti, sino también a tu familia y seres queridos. Estás planificando viajes, mejorando tu hogar, o incluso considerando mudarte.

En lo profesional, aunque el año está terminando, llegan nuevas propuestas debido al excelente trabajo que has hecho en el pasado. Además, estás enfocado en ti mismo: ya sea en iniciar un proyecto propio, continuar estudios, cambiar hábitos alimenticios o empezar una rutina de ejercicio. Este enfoque en tu bienestar es digno de reconocimiento.

Escorpión

Escorpión, esta es una semana de oportunidades y crecimiento. Júpiter te brinda triunfo, abundancia y prosperidad, mientras que Urano en Tauro te impulsa a cerrar ciclos para dar paso a lo nuevo. Es momento de dejar atrás lo viejo para hacer espacio a las cosas maravillosas que el universo tiene para ofrecerte. Los éxitos que estás obteniendo no son casualidad, sino el resultado de tu esfuerzo, dedicación y compromiso.

Habrá contratos, firmas y convenios muy favorables para ti. Aléjate de personas negativas y críticas, ya que su energía no te beneficiará. Confía en tu intuición para identificar quién merece permanecer en tu vida y quién no, especialmente en el ámbito laboral o social.

Sagitario

Sagitario, esta semana las oportunidades se presentan en grande. Estás en el ciclo de tus 52 días del Sol, un período ideal para avanzar, triunfar y hacer todo lo que deseas. Esto incluye avances en lo sentimental, laboral y personal, y también en la comunicación, especialmente ahora que Mercurio está directo en tu signo.

Con tanto fuego en el ambiente, será un buen momento para reencontrarte contigo mismo. Te sugiero encender una vela y escribirte una carta, reconociendo tus logros y deseos, para leerla y recordarte quién eres y lo que eres capaz de lograr. Hazlo antes del 21 de diciembre, cuando finaliza este ciclo solar.

Capricornio

Capricornio, Venus en Acuario te ayuda a resolver diferencias, especialmente en temas de amor, romance, pasión y finanzas. Esta semana recibirás un dinero que no esperabas o que pensaste que ya no llegarías a obtener. Los aspectos planetarios son muy favorables, así que no dudes de que todo lo que deseas se hará realidad, ya que siempre has sabido hacia dónde vas.

En el plano social, habrá eventos y reuniones entre el 18 y el 20 de diciembre que te traerán nuevas oportunidades, especialmente en lo sentimental. Si no tienes una relación estable, este es un buen momento para formalizarla o iniciar una nueva.

Acuario

Acuario, esta semana y la próxima, sentirás una fuerte atracción y magnetismo, no solo en lo personal, sino también en lo financiero. Venus, el planeta de la atracción, te brinda oportunidades tanto en el amor como en el dinero. A partir del 21 de diciembre, con el ingreso del Sol en Capricornio, se abrirán muchas puertas, incluso aquellas que parecían cerradas.

Recibirás noticias de personas de otras ciudades o países, trayendo oportunidades laborales y mejoras en tus ingresos. Además, vendrán reconocimientos y recompensas que te llenarán de satisfacción.

Piscis

Piscis, esta semana tu intuición estará más fuerte que nunca. Júpiter retrógrado en Géminis y Urano en Tauro te impulsan a cerrar ciclos para dar paso a lo nuevo. En tu vida sentimental, laboral y profesional, recibirás lo mismo que has dado, por lo que te sugiero que confíes en tu intuición y en tu niña/o interior. No se trata de suerte, sino de recibir lo que mereces por todo lo que has invertido.

Con el Sol entrando en Capricornio el 21 de diciembre, se abrirán grandes caminos y nuevas oportunidades. Siéntete merecedor de la abundancia que está por llegar.

Con información de Mizada Mohamed

