Mhoni Vidente: Conoce qué le depara a tu horóscopo del 16 al 20 de diciembre

Aries

Esta semana será decisiva para ti, ya que nuevos desafíos y oportunidades laborales están en el horizonte. Según la carta del tarot El Mundo, es el momento de enfrentar las inseguridades y tomar las riendas de tu vida económica. Recuerda que tu naturaleza como líder te impulsa hacia la grandeza. El martes será un día especial para ti, y los números 04 y 09 serán tus aliados mágicos. Tus colores de suerte son el azul y el blanco, y los signos más compatibles contigo esta semana son Capricornio y Leo.

La carta también señala que es un buen momento para arriesgar en juegos de azar, ya que tienes la energía del As de Oros a tu favor. Además, sentirás una renovación personal que te ayudará a soltar aquello que no era para ti. Prepárate para sorpresas agradables en el amor y momentos de felicidad en estas fiestas, pero cuida tu salud, especialmente tu alimentación.

También es un buen momento para mejorar tu apariencia con un cambio de look, lo que reforzará tu seguridad y proyectará lo mejor de ti.

Tauro

Con la carta de La Estrella iluminando tu semana, recibirás buenas noticias en el ámbito económico. Este dinero, bien merecido, es ideal para invertir en ti y en momentos especiales junto a tu familia, creando recuerdos inolvidables.

Los días también serán propicios para resolver temas relacionados con el seguro social o ayudar a tus padres con trámites importantes. Tu mejor día será el jueves, con los números 27 y 66 como tus guías, y el rojo y amarillo como tus colores de suerte. Los signos Virgo y Capricornio estarán en sintonía contigo.

Es momento de reflexionar sobre lo que no lograste este año y establecer metas claras para el próximo. Entre los días festivos, recibirás un regalo inesperado que te llenará de alegría, pero ten cuidado con las mentiras o problemas ajenos. En el amor, podrías enfrentarte a una decisión importante entre dos personas, así que busca la estabilidad que necesitas.

Géminis

La carta de El Emperador indica que es tiempo de reconocer tu grandeza y dejar atrás pensamientos que te limitan. Este período es ideal para redirigir tu vida hacia el éxito y reflexionar sobre los objetivos que quedaron pendientes este año, para emprender con más fuerza el próximo.

Tu naturaleza volátil puede desviar tu atención, pero es vital mantenerte constante. El miércoles será tu día clave, con los números 20 y 43 como tus aliados y el rojo y verde como colores de suerte. Libra y Acuario serán tus signos más compatibles.

En esta etapa de prosperidad, no dejes ningún proyecto sin terminar, ya que las condiciones están a tu favor. Disfrutarás de la magia de las posadas y recibirás una grata sorpresa. También es un buen momento para resolver trámites como pasaporte y visa, lo cual te abrirá nuevas oportunidades.

En el ámbito amoroso, es posible que un amor del pasado regrese, pero considera cerrar ese ciclo definitivamente para seguir avanzando.

Cáncer

La carta del tarot El Sol indica que es tu momento para brillar. Es tiempo de priorizar tu felicidad, liberarte de cargas innecesarias y enfocarte en ti mismo. También señala un próximo viaje, así que organiza bien tus pendientes para disfrutar al máximo tus vacaciones. Tu mejor día será el viernes, con los números 17 y 29 como aliados y los colores rojo y blanco como guías de suerte. Virgo y Escorpio serán tus signos compatibles esta semana.

Dedica tiempo a fortalecer tu energía, ya que situaciones recientes como rupturas sentimentales y conflictos familiares han afectado tu bienestar. Se recomienda limpiar tu aura y disfrutar las fiestas navideñas para renovarte. Además, se avecinan cambios importantes en el trabajo y nuevos proyectos que mejorarán tu estabilidad económica.

Planea una posada navideña, ya que será un gran momento para compartir. Ten cuidado con los chismes laborales y evita involucrarte en conflictos. Este es también un buen momento para considerar estudiar una maestría y apostar por tu crecimiento profesional.

Leo

La carta As de Oros predice una semana llena de buena suerte para ti. Aprovecha esta energía positiva, pero evita compartir demasiado sobre tus éxitos para mantenerte libre de malas vibras. Cualquier inversión o proyecto que inicies tendrá buenos resultados, aunque es importante actuar con calma y revisar todo con detenimiento.

El martes será tu día especial, con los números 06 y 11 como guía, y los colores amarillo y naranja como símbolos de suerte. Tus signos compatibles serán Sagitario y Aries.

Te espera una semana llena de creatividad y energía para dar forma a tus proyectos e ideas, que pronto comenzarán a hacerse realidad.

Es momento de limpiar tu entorno de amistades o relaciones tóxicas que no aportan valor a tu vida, para empezar el próximo año con un espíritu renovado. Las fiestas navideñas estarán llenas de sorpresas y momentos felices, aunque se recomienda ser prudente con los gastos al comprar regalos para tus seres queridos. Enfrenta cualquier asunto legal con tu valentía característica, ya que las victorias estarán de tu lado.

Virgo

La carta La Torre te invita a reflexionar sobre lo que has logrado este año y a soltar aquello que ya no te pertenece. Al hacerlo, encontrarás paz y nuevas oportunidades de crecimiento profesional en el próximo año. Tu mejor día será el jueves, con los números 28 y 73 como aliados y los colores verde y blanco como símbolos de suerte. Capricornio y Cáncer serán tus signos más compatibles esta semana.

Este es un buen momento para aprovechar invitaciones de viaje y disfrutar con tus seres queridos en el cierre del año. Organiza bien tu tiempo para disfrutar de las posadas, donde incluso podrías ganar un premio especial. También recibirás un regalo significativo de un nuevo amor, que llenará tus días de alegría.

Ten cuidado con el estrés y evita caer en enojos innecesarios. Llénate de fe y entusiasmo para superar cualquier mal momento y retomar tu energía positiva.

Libra

La carta del tarot La Templanza te recuerda mantener la calma y controlar tu temperamento, especialmente en esta temporada navideña. Es momento de disfrutar, soltar problemas que no son tuyos y confiar en que todo pasa con el tiempo. Tu mejor día será el lunes, con los números 08 y 39 como tus aliados de suerte, y los colores amarillo y naranja como guías. Tus signos más compatibles esta semana serán Acuario y Aries.

Te esperan días llenos de buenas noticias y energías positivas. Considera renovar tu imagen para lucir más jovial e, incluso, realizarte ese procedimiento estético que has estado pensando, ya que diciembre será un mes afortunado para ti.

Asiste a los eventos a los que te inviten, ya que podrías ganar un premio en un sorteo importante, pero evita comentarlo para no atraer envidias. En el trabajo, podrían darse cambios de puesto; no dudes en hablar con tus superiores para aprovechar nuevas oportunidades. Además, recibirás una invitación para viajar y cerrar el año junto a tu familia en un ambiente lleno de alegría.

Escorpión

La carta del tarot El Carruaje te impulsa a avanzar sin detenerte. Este es un momento de acción y determinación, ya que lo que no hagas ahora no podrá recuperarse más adelante. Un amor nuevo llegará a tu vida, llenándote de alegría. Tu mejor día será el miércoles, con los números 02 y 13 como claves de suerte, y los colores rojo y blanco como guías. Acuario y Piscis serán tus signos compatibles esta semana.

Aunque tendrás muchas tareas laborales pendientes, recuerda que tu responsabilidad te permitirá cumplir con todo. Organiza bien tu tiempo para disfrutar de las posadas y compartir con tu familia. Una invitación para trabajar en una empresa internacional podría abrirte nuevas oportunidades, y usar colores llamativos en la entrevista te ayudará a destacar.

Para quienes están en pareja, será una semana tranquila y armoniosa; mientras que los solteros podrían recibir noticias de amores del pasado. Cuida tu garganta, que es tu punto débil, y sé prudente con tus gastos en regalos. Recuerda que el dinero, como el amor, necesita ser cuidado para no agotarse.

Sagitario

La carta del tarot El Mago anuncia que todo lo que pidas podrá hacerse realidad. La suerte está de tu lado, así que aprovecha para planificar tus proyectos del próximo año. Sin embargo, ten precaución con las envidias y no confíes demasiado en todos a tu alrededor. Tu mejor día será el viernes, con los números 22 y 78 como aliados de suerte, y los colores azul y amarillo como tus guías. Aries y Géminis serán los signos más compatibles contigo esta semana.

Aunque tendrás mucho trabajo atrasado, enfócate en terminar tus obligaciones para poder disfrutar de tus vacaciones de fin de año. Celebra tu cumpleaños, ya que eso atraerá buenas energías a tu vida. En el amor, es momento de aceptar la felicidad y no sabotearte; aprende a relajarte y disfruta de las festividades.

Un regalo de última hora para un familiar, la venta de una propiedad o coche, y la aprobación de un crédito financiero te darán un alivio económico. Sin embargo, cuida tu salud, especialmente la garganta y los pulmones, y presta atención a tu mascota, ya que podría necesitar cuidados.

Capricornio

La carta del tarot El Diablo anuncia que esta semana será favorable para tus finanzas, especialmente en juegos de azar y lotería. Sin embargo, esta carta también aconseja no confiar demasiado en las personas a tu alrededor y evitar compartir tus planes, ya que es mejor mantener cierta distancia de los problemas familiares y no cargar con lo que no te corresponde. Cuida tu salud, especialmente la tensión nerviosa y la espalda baja, relajándote y disfrutando el momento.

Tu mejor día será el martes, tus números mágicos son 17 y 30, y tus colores de suerte serán el blanco y azul. Aries y Virgo serán los signos más compatibles contigo. Además, recibirás un regalo especial de un amor del signo de fuego durante las posadas.

En el trabajo, te esperan días de mucho ajetreo para completar los pendientes del cierre fiscal y anual, por lo que es importante mantenerte organizado. Planea con cuidado tus compras navideñas para evitar gastos innecesarios. En tu cumpleaños, considera hacer algo diferente, como un viaje con tu pareja o amigos, que seguramente disfrutarás al máximo. Controla tu consumo de alcohol para evitar excesos.

Acuario

La carta del tarot El Loco predice una semana de alegría y felicidad junto a tus seres queridos. Tu relación de pareja alcanzará un estado de estabilidad, y las energías positivas te rodearán. Sin embargo, mantén la discreción en lo que hagas para evitar atraer envidias.

Será una semana ocupada organizando una posada para el trabajo y la familia. Cuida tu alimentación para evitar problemas de gastritis e intestino, que serán tu punto débil. Tu mejor día será el miércoles, con los números mágicos 21 y 25, y los colores rojo y amarillo como guías. Sagitario y Libra serán tus signos compatibles.

Durante estos días, recordarás a personas importantes que ya no están contigo, entendiendo que permanecen vivas en tu memoria y corazón. Aprovecha para estrenar ropa de colores llamativos y recibir a tus invitados con estilo. También organizarás tu papelería personal y te pondrás al día con tus cuentas bancarias, mientras recibes la visita de familiares provenientes del extranjero.

Piscis

La carta del tarot La Rueda de la Fortuna indica que es tiempo de eliminar pensamientos negativos y rodearte de felicidad y buenas compañías en esta temporada decembrina. Además, tendrás un golpe de suerte en lotería con los números 07 y 14. Tu mejor día será el viernes, con el azul y amarillo como colores de suerte, y Aries y Cáncer como signos compatibles.

En el trabajo, te ocuparás de pendientes para cerrar el año, ya que tu signo prefiere mantener todo en orden y saldar sus deudas, lo cual favorecerá tu crecimiento personal. Aprovecha la oportunidad de limpiar tu closet y donar lo que ya no utilices para renovar tus energías.

Cuida tu salud mental, ya que el estrés será tu punto débil. Dedica tiempo a divertirte y deja de preocuparte por asuntos que no puedes resolver. Un amor del pasado volverá buscando una segunda oportunidad, y podrías considerar intentarlo nuevamente. Por otro lado, tu mascota podría necesitar atención especial debido a algunos problemas de salud. Finalmente, revisarás documentos migratorios para planificar un viaje en Año Nuevo.

