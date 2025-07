Cristian Castro defiende su hábito de beber leche en biberón, en medio de las criticas

En diversas entrevistas realizadas por medios argentinos, el cantante mexicano Cristian Castro se ha mostrado abierto respecto a su sentir sobre la vida adulta. El hijo de Verónica Castro confesó que no disfruta en lo absoluto las responsabilidades que conlleva ser mayor, y que, de hecho, preferiría seguir viviendo como en su juventud.

Estas declaraciones han resurgido en redes sociales junto con un recuerdo peculiar: la intención del intérprete de “Azul” de lanzar su propia línea de biberones para adultos. Esta idea, que nació como una propuesta curiosa, tenía como fin brindar mayor comodidad a quienes, como él, buscan conservar ciertas costumbres asociadas a la infancia.

El cantante comentó que si pudiera volver a su etapa adolescente, lo haría sin dudar, ya que considera que esa fue la etapa más feliz de su vida. Para él, la adultez representa una rutina monótona y llena de compromisos que le restan brillo a la existencia. “La vida adulta es bastante gris”, mencionó, agregando que los primeros años, desde la niñez hasta la juventud, fueron los más satisfactorios.

En este contexto, varios jóvenes expresaron sentirse identificados con su mensaje, ya que las exigencias del día a día pueden resultar abrumadoras y dejan poco espacio para la ligereza que se vivía durante la infancia.

La anécdota de la “mamila” antes de dormir

Las entrevistas también revivieron un momento llamativo del pasado de Cristian Castro, cuando su exesposa, Gabriela Bo, reveló que el cantante pedía cada noche a la empleada del hogar que le preparara una mamila con leche. Ante los comentarios, Cristian respondió sin complejos:

“Lo de la mema me encanta… es comodísimo para cuando juegas a la Play, o estás en la cama o un sillón… en lugar de tener el vaso que se te va a caer”.

Aseguró que no se trata de una excentricidad, sino de una preferencia personal por la comodidad y de una forma simple de evitar accidentes con líquidos.

¿Un producto pensado para adultos?

La propuesta de crear una línea de biberones para personas adultas no surgió solo de él. Según explicó, una amiga le sugirió la idea, y aunque admite que algunos conocidos se burlaron, no le dio importancia. Para Cristian, la autenticidad está por encima de la crítica.

“Estoy queriendo hacer una como marca de memas como para adultos, te juro que es buena idea, me la dio una amiga esa idea y está bastante buena. La gente siempre se burla, pero no hay problema, yo sigo siendo chico, no me gusta crecer”.

Según ha expresado en distintas ocasiones, el artista se siente más cómodo manteniendo hábitos o gustos que le recuerdan sus años escolares, e incluso llegó a decir que se quedó emocionalmente “como en la secundaria”.

Reacciones en redes y un respaldo inesperado

Las reacciones del público han sido variadas, aunque en su mayoría divertidas y empáticas. Muchos adultos jóvenes aprovecharon el momento para comentar lo difícil que es asumir las responsabilidades cotidianas. Por sorprendente que parezca, la conductora Shanik Berman apoyó en su momento esta postura, señalando que también llegó a usar mamila mientras cuidaba a sus hijas, lo que le trajo recuerdos entrañables de su infancia.

A pesar del alboroto generado por estas revelaciones, Cristian Castro se mantiene firme en su forma de ver la vida: con un enfoque nostálgico, aferrado a los años más simples y felices de su existencia.

