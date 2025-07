Horóscopo Negro para HOY 14 de julio

ARIES (21 marzo-20 abril).

Estás en un momento en el que tu cabeza va más rápido que tu cuerpo. Tienes mil cosas en mente, mil pendientes, decisiones por tomar, conversaciones por cerrar… pero ahora mismo, probablemente estás lejos de todo eso. En otro lugar. Mental o físicamente. Y puede esperar. Créeme: puede esperar.

Muy pronto, Saturno empezará a retrogradar en tu signo, y ahí, Aries, no vas a poder esquivar nada. Tendrás que enfrentarte a eso que vienes arrastrando desde hace meses.

TAURO (21 abril-20 mayo).

Tauro, a veces te cuesta mantener el ritmo, sobre todo cuando algo te rompe la estructura o te obliga a adaptarte. Pero este inicio de semana es diferente porque ya sabes que si de verdad te importa tu vida, tu salud y tu bienestar… toca machetearle. Toca dejar de esperar que lo de fuera se ordene solo.

Las personas que no suman no van a desaparecer por arte de magia. Hay que empezar a ser más selectiva/o, más firme, más consciente de a quién dejas entrar en tu espacio. Y para eso, primero tienes que preguntarte: ¿Qué merezco? ¿Qué quiero realmente en mi vida? ¿Qué ya no necesito más?

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

Sí Géminis, van a llegar cosas nuevas. Pero todo a su tiempo. Y ese tiempo empieza cuando tú misma/o decidas cerrar las puertas mentales que te están haciendo más daño del que quieres admitir. Porque una cosa es decir “ya está”, y otra muy distinta es hacer que tu mente lo crea. Y ahí es donde más te cuesta.

Desconecta del mal rollo como sea. Físicamente, mentalmente, emocionalmente. Pon espacio, aire, silencio. Que piensen. Que mediten. Que se arrepientan si tienen que hacerlo. No te toca a ti arreglarlo todo. Tú esta vez te eliges. Y haces bien. Ahora sí, empieza lo nuevo.

CÁNCER (22 junio-22 julio).

Cáncer… todo va a colocarse. Aunque ahora mismo te sientas como si estuvieras en un vaivén constante, con días en los que te comes el mundo y otros en los que ni siquiera sabes por qué te has levantado. Estás en una etapa extraña, y lo sabes. Una de esas donde nada encaja del todo, y tú tampoco te encuentras del todo.

Tienes una memoria muy viva, y a veces abrir una herida que parecía cerrada solo sirve para complicarte el alma. Si sabes que algo te va a doler, no vayas ahí. No por ahora. No lo necesitas.

LEO (23 julio-22 agosto).

Leo… toca pulsar el botón de reinicio. Hay que resetear. Lo sabes. Estás en un momento en el que te sientes algo desorientado/a, como si por más que lo intentes, no encuentras tu lugar. No sabes qué camino tomar, y eso, para alguien como tú, que siempre ha tenido tan claro lo que quería, te está desconcertando más de la cuenta.

Esta semana tienes que hablar. Soltar. Abrir el corazón. Y sobre todo, mirar hacia dentro sin miedo. Porque estar rodeado/a de personas que no te suman, que te agotan, que te contaminan… no es una opción. Y tú lo sabes. Pero lo estás dejando pasar.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

Virgo… te preocupas por todo. Y cuando digo todo, es todo. Cada mínimo detalle, cada gesto, cada cosa que no encaja… y sí, muchas veces te salvas gracias a eso. Pero el problema empieza cuando te olvidas de ti por estar demasiado pendiente de los demás. Y últimamente lo estás haciendo más de lo que deberías.

Cuidado con la gente que solo aporta ruido. Si a tu alrededor hay personas mentalmente frágiles, que se victimizan, que no hacen nada por cambiar sus situaciones… aléjate. Porque al final, te arrastran a sus dramas, a sus vacíos, a sus excusas.

Con información del Horóscopo Negro

AO