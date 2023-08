Mizada Mohamed: Horóscopos de hoy 9 de agosto

Aries

Es momento de hacer cosas nuevas cosas diferentes darle continuidad a todo aquello que iniciaste en el mes de enero o en el mes de febrero, muy buen tiempo para hacer cambios de dentro de la organización de tu hogar y también cambios en tus posturas, o sea, qué quiero, a dónde voy, cuáles son mis planes, porque eso es lo que tú decides.

Tauro

El liberarnos de ataduras, mi querido Tauro eh, te da más espacio, a lo nuevo es como si hicieras un reseteo de tu disco duro, es muy buen momento que lo hagas aprovechando que la luna está menguante y aparte pues está en tu signo con una oportunidad muy interesante de trabajar con tu pasado para liberarte de ataduras y abrirte a todo lo nuevo que viene vas a recibir.

Géminis

Están extendiendo sus salas pensando en hacer cosas nuevas, cosas diferentes, un cambio de planes, o un cambio en sus actitudes, estás buscando muchos cambios, los cambios están dentro de cada uno de nosotros mi querido Géminis, no hay que buscar afuera, lo que llevamos en nuestro interior, has estado cerrando muchísimo ciclos y eso vale mucho la pena porque todo lo nuevo que está llegando a tu vida, ya ha llegado, está lleno de luz de paz de armonía y de felicidad más lo que venga estas próximas semanas; muy positivos y lindos.

Cáncer

Toma las cosas con calma, con relajación, serenidad, la luna menguante a ti que es tu luminaria mi querido cáncer, te hace analizar, reflexionar, a ser, introspección, y eso es perfecto porque de esta forma tú puedes perfectamente bien analizar, tomar una hoja de los pros, los contras, de lo que estás haciendo, hacia dónde vas, y te regresas y no haces esto, no haces el otro, porque es un tiempo de reencontrarte contigo, son unos días muy interesantes de paz tranquilidad y serenidad contigo mismo.

Leo

Si te quitas el antifaz de los ojos, amor te vas a dar cuenta de que todo lo que estás viviendo; vas a tener llamadas en juntas, eventos, reuniones o de alguna forma hay una comunicación con alguien de tu pasado que te va a dar mucha alegría y felicidad, y además te va a dar muy buena información que te conviene para tus nuevas negociaciones.

Virgo

Aprovecha tu atracción, tu química, ese magnetismo que traes y ese carisma con tu exceso de ser tan metódico, analítico, perfeccionista, puntual, tan correcto, mezclado, con tu atracción química y magnetismo, vas a ser de las de las tuyas definitivamente en las reuniones y en las juntas, escuchando perfectamente bien tus propuestas para las próximas negociaciones, proyectos o acuerdos.

Libra

Utiliza tu yo, tu ser, tu interno, tu niño interior que sea el que tome la batuta al momento de tomar determinaciones y decisiones, es mejor decir, me acuerdo, me imagino; mi querido Libra no te quedes con las ganas de hablar, expresar y comunicar de todas las necesidades que tienes en tu ambiente profesional y mira que seguramente como está por ahí Júpiter va a haber buena fortuna y abundancia en tus peticiones, o sea, un sí total.

Escorpiones

Todo el mundo nos necesitamos, todos somos parte del todo en este día. Tú vas a pedir, vas a necesitar la ayuda de alguien y alguien va a necesitar tu ayuda. Ahora sí que cadena de favores perfectas con amor, con paz y con tranquilidad, este día va a ser muy importante en tu vida mi querido escorpión, porque vas a sentirte muy querido muy llamado, muy apapachado, muy mimado y eso es definitivamente, pues eh, consecuencia de tu buen proceder y de toda la siembra que has hecho en el transcurso de tu camino.

Sagitario

Estás en fiestas, eventos o reuniones, celebraciones, reconociendo tu espacio, tu yo, tu ser, estás en una maravillosa recompensa, mi querido Sagitario vas a tener las próximas semanas de muchas serenidades y de muchísima tranquilidad, eh? Con el resultado del trabajo bien hecho con recompensas, reconocimientos y cambios favorables en tu economía.

Capricornio

Si te lanzas a la aventura de vivir, sentir, gozar, vibrar, te vas a dar cuenta que lo más importante en esta vida no es caernos, sino sabernos levantar, así que a liberarse del qué dirán, ser lo que quiere hacer y corre por tus sueños porque hay muchos caminos frente a ti mi querido Capricornio para hacer cosas nuevas y diferentes que convienen a tu economía.

Acuarios

Vas a recibir buenas nuevas que tienen que ver con amor con romance con inicios sentimentales con planificación de viajes o firmas de contratos que valen muchísimo la pena para los próximos años, pero desde ahorita te los van a poner sobre la mesa.

Piscis

Están en fiestas, eventos, reuniones o sucesos, recompensas, reconocimientos, resultados importantes en la vida de los Piscis después de tantas cosas lindas que han hecho hoy por medio de tus contactos sociales o de tu familia, recibes un apoyo, una ayuda, un consejo, una guía de algo que tú necesitabas para que le dé tranquilidad y serenidad a tu vida laboral y a tu vida económica.

