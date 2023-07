Mizada Mohamed: Horóscopos de hoy 5 de julio

Aries

Vienen muy buenos cambios en tu forma de ver la vida que van a hacer las llaves mágicas para que abras puertas en tu economía y en tu vida profesional; no te enfades, no te ofusques porque eso hace que se cierren tus oportunidades recuerda que somos lo que pensamos, hoy tienes la mente super poderosa, aprovéchala para hacer lo que tú deseas que se te dé a pensar súper positivo y actuar en consecuencia.

Tauro

Estás en un momento muy importante de tu vida porque estás haciendo una reconexión contigo mismo, un reencuentro de piezas perdidas contigo mismo en tu interior después de haber hecho muchos cambios, transformaciones y oportunidades que has vivido; en el transcurso de estos últimos meses te has dado cuenta ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Y hacia dónde te diriges y eso va a ser maravilloso para todo lo nuevo que está llegando a tu vida.

Géminis

Tienes la fuerza, el poder, la energía, la capacidad, la entrega, el compromiso, bueno, tienes absolutamente todo mi querido Géminis, aprovecha ahorita la luna llena, te está dando grandes oportunidades de arreglar situaciones del pasado para estar en paz, tranquilo, sereno, relajado, con cambios en tu vida personal, sentimental, y por supuesto también en la profesional, que vienen cosas nuevas a tu vida muy interesantes.

Cáncer

Todo lo que está pasando por tu mente se va a ser totalmente realidad porque somos lo que pensamos; en este día y el día de mañana son días muy importantes para tomar determinaciones que tienen que ver con tu vida personal y con tu vida familiar, el amor, la familia, la unidad del hogar es lo más importante, tú bien que lo sabes y esa decisión te va a dar mucha libertad de acción para estar con los tuyos y haciendo, pues algo diferente, algo nuevo que va a convenir tanto a ti como a tus seres amados,

Leo

Puede haber un poquito de diferencia en tu ambiente profesional porque tú eres muy auténtico, honesto, transparente, llamas mucho la atención, y bueno, puedes estar pisando dos tres callos en tu ambiente profesional. Tú mándales amores y bendiciones, y si tu brillo les molesta que se pongan lentes; estás en muy buen momento para hacer algo nuevo, diferente, que te conviene a tu vida económica y compras y ventas grandes que te van a dar mucha tranquilidad y muchos viajes, a partir de estos días empiezas a planificar o hacer viajes

Virgo

Aléjate, de ruidos, presiones, tensiones, chismes, diretes, comentarios de pasillo. Aprovecha todo lo que estás viviendo para que sea un crecimiento para tu conocimiento tienes muy buenos aspectos que te están dando fuerza poder energía, pero tú puedes detener tus pasos por comentarios malintencionados. Este día vas a tener buenas llamadas que convienen a tu vida profesional y económica.

Libra

Marte nos da la fuerza, el empuje, el impulso, pero también nos puede acelerar un poco. Toma las cosas con calma en juntas eventos, reuniones. Son tipo de celebraciones, evitando celos, posesiones, a presiones, recuerda mi querido libra que lo que te corresponde por derecho de conciencia es tuyo y nadie te lo va a quitar mi amor, así que esto que estás viviendo en estos momentos se llama crecimiento y aprendizaje ¿estamos de acuerdo? Este día vas a tener una junta muy importante para hacer algo nuevo, algo diferente, donde te sales de un círculo de confort ,conviene muchísimo porque te vas a sentir pleno, contento, y con muy buenos cambios en tu economía.

Escorpión

Para los escorpiones enamorados, contentos, felices, realizados, iniciando relaciones o nuevos trabajos o cambios de casa o remodelaciones con mucha intuición y mucha percepción, escribe toda la información que te está enviando el universo esta Luna Llena, recuerda que a ti especialmente escorpión te afecta de manera súper positiva.

Sagitario

Hay evoluciones, cambios, transformaciones, novedades, oportunidades lindas, eh? Puede haber viajes, puede haber cambios en tu forma de ver la vida, puede cerrar muchos ciclos, puedes abrir nuevos ciclos, eh? Muy contento contigo mismo y utilizando tu creatividad, vas a dar pasos muy agigantados.

Capricornio

Extiende las alas, confía en ti, da ese paso que has estado postergando por lo que haya sido, por cualquier cuestión, ahorita no es tiempo de pensar es tiempo de actuar. Piensa poco, siente mucho, actúa bastante, la buena fortuna y la bonanza está a tu favor todo lo que está pasando por tu mente, lo vas a hacer realidad, no dudes de tus posibilidades. Aléjate, de los ladrones de sueños.

Acuario

Hay pequeñas confusiones al momento de tomar determinaciones o decisiones que tienen que ver con tu futuro a muy corto plazo, vívela aquí, vívela hora mi querido acuario, porque lo nuevo que viene para las próximas semanas vale muchísimo la pena, hay aplauso, recompensas, reconocimientos, cosas nuevas y diferentes, mucho éxito y mucho triunfo en tu vida personal y profesional.

Piscis

Renacimientos, cambios, transformaciones, novedades, oportunidades, en tu forma de ver la vida te van a dar paz y serenidad para que por fin puedas tomar decisiones que convienen a tu vida personal, haciendo cambios en tu vida laboral y profesional, mejorando tus ingresos por otros medios.