Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY lunes 4 de agosto

Aries

Hoy no se trata de correr, sino de detenerse. La mente va a mil por hora, y eso podría alejarte de lo que realmente importa. Dale tiempo y espacio al amor: tu pareja necesita sentirte presente. Es un buen momento para reconectar desde la ternura y no desde la prisa.

Tauro

Si últimamente sientes que tu esfuerzo pasa desapercibido, es porque has permitido que así sea. Levanta la voz, pide ese aumento y pon sobre la mesa todo lo que sabes hacer. No subestimes tu potencial: la vida profesional puede y debe venir acompañada de bienestar mental.

Géminis

Lo inesperado puede traerte alegría. Una relación familiar que dabas por distante se transforma y se convierte en un nuevo refugio. En el aspecto económico, hay señales de movimiento: llegan ganancias, pero no pierdas el enfoque. El verdadero crecimiento está en cómo administras, no solo en cuánto recibes.

Cáncer

El amor pide renovación, no rutina. Si sientes que la llama ha bajado, no es un final: es una invitación a ser más creativo en la intimidad. También es buen momento para poner orden en casa. Evita confrontaciones con tu familia; tu energía necesita espacios abiertos, no puertas cerradas.

Leo

Hoy el universo conspira a tu favor, especialmente en el terreno sentimental. Una persona fuera de tu radar habitual llega con una vibra que te sacude y te emociona. Y aunque la pasión es bienvenida, no olvides mantener el control. En lo laboral, por fin se abre una puerta que llevabas tiempo tocando.

Virgo

Con la buena estrella de Venus iluminándote, es tiempo de reconciliaciones. Acerca posturas, pide disculpas si es necesario y cierra ciclos con elegancia. En el trabajo, los pendientes que has venido arrastrando por fin encuentran solución. Y si estás buscando casa o espacio nuevo, hay noticias alentadoras en camino.

Libra

Tu energía se siente fuerte, intensa y magnética. Marte no te da tregua, pero tampoco te permite quedarte callado. Hoy, lo mejor que puedes hacer es hablar con el corazón en la mano. Eso sí: enfócate en construir, no en discutir. Todo lo que decretes desde la convicción se abrirá paso.

Escorpión

Los detalles importan, y más cuando se trata de temas legales o contratos. No firmes nada por impulso, ni por presión. Lee todo con lupa y si algo no huele bien, busca asesoría. Una decisión bien tomada hoy puede evitarte dolores de cabeza mañana.

Sagitario

El azar quiere jugar a tu favor. Ya sea un ingreso inesperado o una propuesta que llega del pasado, el universo te está dando señales claras. Si estás desempleado o esperando un cambio, lo que hoy se presenta puede ser justo lo que necesitas. Deja atrás el escepticismo y di que sí.

Capricornio

Tu figura se vuelve guía. Hoy no solo lideras proyectos, también abrazas desde el alma. Un familiar necesita tu apoyo, y sabrás cómo brindarlo. Además, amistades de confianza te invitan a formar parte de un nuevo plan. Es hora de sumar, no de restar.

Acuario

Hay lecciones que llegan sin previo aviso, y una de ellas podría sorprenderte hoy en tu entorno laboral. No todos los que sonríen están de tu lado, y eso no es algo malo: es claridad. Aléjate de los espacios que drenan tu luz y busca un nuevo camino donde puedas brillar sin filtros.

Piscis

Tu sensibilidad está a flor de piel y eso no es debilidad, sino un recordatorio de lo mucho que sientes. Sin embargo, si te cuesta dormir o descansar, escucha a tu cuerpo. Baja el ritmo, sal a caminar, ríete con quienes te aman. La calma emocional no se busca, se cultiva.

MF