Recientemente llegó a las salas de cine Together: Juntos hasta la muerte , protagonizada por Dave Franco y su esposa, Alison Brie. Esta es una película de horror corporal sobrenatural, y está escrita y dirigida por Michael Shanks.

Según la sinopsis oficial, luego de mudarse al campo en busca de una nueva vida, una pareja comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales que, además de alterar si vínculo, también se altera su percepción de su relación y de sí mismos.

Como ya se mencionó, al ser una película de suspenso y horror corporal, esta se centra en las transformaciones corporales de los protagonistas, como consecuencia de fenómenos sobrenaturales que no pueden comprender.

Escapando de una ruptura amorosa inminente, los protagonistas buscan reavivar su relación con la mudanza, sin embargo, lo que empieza con un esfuerzo por reconectar, termina convirtiéndose en una experiencia donde los sentimientos de ambos se intensifican hasta un punto aterrador.

¿Por qué esta película es tan polémica?

Al igual que The Substance, Tusk, y La hermanastra fea, por decir unos ejemplos, Together es una película bastante incómoda de ver, especialmente para aquellas personas que son sensibles a lo grotesco, por lo que el filme ha dado mucho de qué hablar.

Además, cuando la cinta se integró a la cartelera del Sundance Film Festival, salió a la luz una acusación de plagio interpuesta por los creadores de Better Half, un proyecto independiente que, según sus creadores, tomaron la idea de la película sin autorización después de haberla presentado a Franco y Brie en 2020, quienes la rechazaron en su momento y la retomaron con Together.

Fue así como los creadores de Better Half demandaron a ambos actores y a la agencia WME. Esta situación opacó su proceso de distribución, casi llegando a su cancelación, sin embargo, el proyecto salió adelante.

¿La película vale la pena?

Esta película es una excelente opción para aquellas personas que disfrutan del terror y horror corporal, y que buscan una propuesta diferente, más allá del “body horror”, que explora el tema de las relaciones codependientes de una manera poco convencional.

Por otro lado, a las personas de estómagos sensibles que no soportan ver escenas fuertes y no son fanáticas del género, se les recomienda evitar ver Together, ya que puede ser una cinta abrumadora e inquietante.

Puedes ver el tráiler aquí:

 

