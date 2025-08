Horóscopo Negro para HOY 4 de agosto; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).

Aries, agárrate fuerte que esta semana la vida te va a poner a prueba, pero también te va a dar recompensas. Se vienen cambios heavy, de esos que tú llevas tiempo manifestando sin parar. Cambios que, aunque al principio te descoloquen un poco, traen dinero y nuevas oportunidades que te van a dar un subidón de energía que ya te hacía falta.

TAURO (21 abril-20 mayo).

Tauro, vas a plantearte muchísimas cosas. Porque tu paciencia, que normalmente es infinita, ya está llegando a su límite. Y cuando dices “basta”, no hay marcha atrás. Has estado aguantando demasiado, dejando que otros marquen el ritmo, que decidan por ti. Pero eso se acabó. Sacará tu lado más rebelde. La que no se calla, la que no se queda quieta y dice lo que piensa aunque tiemble todo a su alrededor.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

Géminis, este Mercurio retrógrado te está dejando KO, más de lo normal. Y claro, tú lo sientes más que nadie porque es tu regente. Cada vez que retrograda, tú vas directo al caos, pero este en particular te tiene entre frustrada, enojada y con ganas de mandar todo a la chingada. El consejo para hoy es que serenes la mente y trates de no colapsar.

CÁNCER (22 junio-22 julio)

Cáncer, por fin vienen las buenas noticias, y te las mereces todas. Sobre todo en lo laboral, en tus proyectos, en eso que estás construyendo a fuego lento desde hace tiempo. Esta semana llegan cambios, y aunque quizás al principio no te parezcan justo lo que querías o esperabas, relax, porque esto no es el final, ni mucho menos. Esto es el principio de algo increíble.

LEO (23 julio-22 agosto).

Leo, seguimos en tu temporada y eso se nota. En la manera en que entras a un lugar y cambias la vibra sin ni siquiera darte cuenta. Estás más brillante que nunca, pero también más sensible, y eso no es una contradicción, es que te ha tocado vivir cosas muy heavy últimamente, de esas que te rompen por dentro sin pedir permiso, y aunque te estés recomponiendo con toda la dignidad del mundo, a veces también te pesa: reconócelo.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

Virgo, esta semana vas a confirmar lo que tú ya sabías: que no te equivocas nunca. Que cuando tu intuición dice “por ahí no”, es que por ahí no es. Que cuando tu mente te avisa de algo raro, es porque algo raro hay. Esta semana todo cae por su propio peso, las máscaras se caen, las verdades salen solas, y tú, como siempre, observando todo con esa mezcla de lucidez y resignación de quien lleva tiempo sabiendo la verdad.

