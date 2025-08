Horóscopo Negro para HOY 4 de agosto; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Libra, arriba ese ánimo, que esta semana por fin sales del bucle. Porque sí, Mercurio retrógrado te ha tenido arrastrando una cadena invisible, pegado al pasado, a historias que no fluyen, a pensamientos que te hacen sacar lo peor de ti. Te ha costado avanzar, lo sabes. Pero esta semana algo cambia: vuelves a ver la luz.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

Nueva semana, nuevas oportunidades para hacerlo bien. Sí, ya sé que parece que el universo está en tu contra, que hay momentos en los que todo se tambalea y sientes que te vas a, bueno, ya sabes dónde. Pero no. No es momento de rendirse, es momento de contraatacar. Si te has hundido, era para tomar impulso.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

Toca renacer, Sagitario, y tú lo sabes. Esta semana se viene transformación total. Has pasado por una etapa complicada, por situaciones que ni en tus peores pesadillas. Cosas que no le desearías ni a esa persona que te cae como una patada. Pero escucha: se acabó esa etapa oscura. Esta semana vuelves.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

No pasa nada por estar un poco de bajón. Esta semana te puedes sentir más bajito de ánimos de lo normal, y sí, Mercurio retrógrado tiene bastante culpa. Pero no te ralles más de la cuenta. Es normal que estés más apagado, con menos energía, sin ganas de hablar mucho ni de estar con todo el mundo. Y ¿sabes qué? Está bien. Permítete estar así. Permítete parar.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

Ey, Acuario, sé que esta semana estás sintiendo que el universo juega contigo. Mercurio retrógrado te está dejando mal y encima te están pasando cosas que no te mereces. Injusticias, malentendidos, gente que te busca las cosquillas. Pero escúchame bien: si te tienes que morder la lengua, muérdetela. No porque no tengas razón, sino porque hay gente que simplemente no merece tu energía.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Nueva semana, Piscis, y por fin, un respiro. Un respiro de verdad, de esos que sientes en el pecho, como cuando llevas demasiado tiempo aguantando la respiración. Esta semana llegan buenas noticias, y aunque no lo solucionan todo, se sienten como un oasis en medio del caos. Una señal de que, al final, lo malo no era tan malo.

Con información del Horóscopo Negro

