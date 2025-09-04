Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY jueves 4 de septiembre

Aries

Todo lo que inicies te va a dar grandísimos resultados. No dudes bajo ninguna circunstancia de tus posibilidades. Si tienes que hacer alguna negociación, compra o venta, es momento de hacerlo. También hay inicios o reencuentros sentimentales.

Tauro

Como hay mucho tierra en el ambiente, o sea, el Sol, la Luna y Mercurio, aprovéchalo porque tú, como Tauro, traes muchos planes en mente y hoy es un buen día para dar ese paso que habías dejado para después. También se marca solución a diferencias de comunicación en el amor y en la familia.

Géminis

Traes la agenda muy saturada, por eso es importante que le des espacio a tu yo, a tu ser, a tu persona. Ahora que está Mercurio, que es tu planeta, en el signo de Virgo, traes todavía más facilidad de palabra, y con ese carisma que tienes vas a poder solucionar cualquier diferencia de comunicación. Necesitas tener un poco más de descanso y delegar muchas de las cosas que haces, para dar paso a cosas nuevas que ya se están formando.

Cáncer

Pasión, entrega, amor, compromiso. Júpiter te está dando mucha fuerza, querido Cáncer, para atraer hacia ti todo lo que te mereces. Has sembrado muchísimo. Es época de cosechar, de levantar el ánimo, de poner una sonrisa en los labios y que nadie detenga tu camino. Todo eso que traes en mente se hace realidad. Estás abriendo muchos canales nuevos.

Leo

No te tomes las cosas tan en serio. En ocasiones eres demasiado estricto contigo mismo. No te permites un margen de error. Y la vida, lo único constante que tiene, son los cambios. Estos cambios que estás viviendo te van a ayudar mucho porque representan crecimiento. Has estado subiendo diferentes escalones y ahora es tiempo de analizar si seguir por ese camino o abrirte a nuevas oportunidades que están frente a ti.

Virgo

La buena fortuna, abundancia y prosperidad están contigo. Aprovecha estos próximos cuatro días para cualquier tipo de compra, venta o negociación. Y cuando hablo de negociaciones, me refiero a todas las áreas: en la familia, con los amigos, en el trabajo, contigo mismo. Libérate un poco de tantas ataduras. Este día te vas a sentir muy pleno, contento y feliz, porque además vas a recibir aplausos, recompensas y algún reconocimiento.

Libra

Pon los pies en la tierra y los ojos hacia el cielo. Tu manita en el corazón. Como siempre, eres una persona tierna, romántica, sensible, y hoy vas a recibir muchísimo de todo aquello que has sembrado, tanto en tu vida profesional como en lo sentimental.

Escorpión

No va a haber nada ni nadie que te detenga. Es momento de hacer eso que habías dejado para después. Es momento de salirte de círculos de confort y de comodidad. Va a valer mucho la pena porque vas a tener abundancia y prosperidad en lo profesional, personal y económico.

Sagitario

Renacimientos, muchos renacimientos. Reencontrarte contigo mismo te ayudó a tomar determinaciones y decisiones con beneficios en tu vida personal, familiar y económica. Es muy buen momento para abrirte a todo lo nuevo que el universo tiene para ti.

Capricornio

Sabes compartir y sabes recibir, y hoy vas a compartir esa fuerza, ese poder, esa energía, ese conocimiento y esa capacidad. Eso definitivamente se te va a regresar multiplicado. Hoy es muy buen día. La Luna continúa en tu signo, así que todo lo que tengas que negociar, hazlo. Es un día mágico.

Acuario

Cambios patrimoniales, esos que estabas buscando y esperando, están llegando a tu vida. A partir de hoy vienen varias semanas muy favorables para ti, con buena fortuna, abundancia, triunfo y prosperidad. Gracias a tu conocimiento y a tu capacidad profesional, se te van a abrir grandes caminos en tu vida económica.

Piscis

Júpiter, el planeta del triunfo, éxito, abundancia y prosperidad, te está llevando de la mano al lugar o a la persona adecuada para que tengas ese triunfo que tanto has querido. Lo has trabajado desde hace mucho tiempo y ahora te toca cosecharlo. Si necesitas hacer alguna negociación, firma, contrato, acuerdo o arreglar cuestiones de comunicación en tu ambiente familiar o laboral, hoy es un buen día para hacerlo.

MF