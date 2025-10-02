Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY jueves 2 de octubre

Aries

Todo lo relacionado con dinero, negocios y temas materiales está muy bien aspectado. La luna creciente te impulsa a avanzar con fuerza en tus planes laborales, contratos y acuerdos profesionales.

Tauro

Muestra tu mejor sonrisa y no dejes que nada te saque de tu equilibrio. Tienes claro quién eres y hacia dónde vas. La luna creciente en Capricornio te favorece especialmente en temas laborales o comerciales.

Géminis

Hoy es un gran día para viajes, acuerdos, negociaciones, compras importantes o ventas. En el amor, podrías comenzar una nueva relación o formalizar la actual. También llegan buenas noticias familiares.

Cáncer

Estás lleno de ideas brillantes y creativas. Es un buen día para avanzar o comenzar algo nuevo, pero mantén tus planes en reserva. El amor fluye y hay mucho por recibir.

Leo

Todo juega a tu favor. Es momento de actuar, no de pensar demasiado. Si lo soñaste, hazlo realidad. Cambios positivos en tu hogar y mejoras económicas están por llegar.

Virgo

Estás en una etapa muy importante. Júpiter te abre puertas hacia el éxito y la prosperidad. Aprovecha la luna creciente para cerrar acuerdos, contratos o cualquier negociación importante.

Libra

El día trae energías muy positivas. Solo cuida no actuar por impulso, celos o urgencias. Reflexiona antes de decidir. Hay buenas oportunidades en lo personal y sentimental.

Escorpión

Tu magnetismo está al máximo. Atracción, química y encanto te rodean. Es un gran momento para tomar iniciativa, sobre todo en negociaciones comerciales. La luna creciente te da ventaja.

Sagitario

Estás viviendo un enamoramiento con la vida misma. No es momento de pensarlo demasiado: siente, actúa y haz realidad lo que has imaginado. Tus ideas deben ponerse en marcha ya.

Capricornio

Tu fuerza, inteligencia y sensibilidad están en su punto más alto. Hoy y mañana son días ideales para retomar proyectos pendientes. La luna en tu signo te impulsa al éxito laboral y profesional.

Acuario

Se te abren grandes oportunidades. Continúa con tus proyectos y prepárate para nuevos comienzos. Tus relaciones sociales serán clave para lograr acuerdos importantes. Empieza a planear viajes futuros.

Piscis

Estás rodeado de las personas correctas y en el lugar adecuado. Tienes el poder de abrir cualquier puerta. No dejes que nada te desanime. Apóyate en tu círculo familiar y social para eventos próximos. Habrá reuniones que llenarán tu corazón de alegría.

MF