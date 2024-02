Mizada Mohamed: Conoce qué le depara a tu horóscopo del 5 al 11 de febrero

Aries

Esta semana, Aries querido, encontrarás una gran alegría al darte cuenta de que estás cosechando todo lo que has sembrado. Tu bondad, generosidad, empatía y solidaridad te hacen una persona mágica y maravillosa. Aprovecha las oportunidades que se presenten, ya que recibirás aplausos, recompensas, reconocimientos y reencuentros sentimentales.

Habrá cambios en tu perspectiva de vida que te brindarán serenidad y tranquilidad, ya que estás aprendiendo a valorarte. Recuerda que no puedes complacer a todos, pero caerás bien a quienes realmente importan si te mantienes auténtico. Si aprovechas las oportunidades que has estado trabajando desde octubre, verás grandes resultados esta semana.

Tauro

Querido Tauro, esta semana se enfoca en viajes, mudanzas, cambios en el hogar y cuestiones materiales que están a tu favor. Sin embargo, es importante que te centres en trabajar contigo mismo, en tu interior. Es un tiempo de introspección y análisis de conciencia que puede ser bastante gratificante.

Te sugiero que tomes papel y pluma para escribir tu historia de vida. Sanar las heridas del pasado te liberará de ataduras emocionales y te permitirá abrirte a nuevas posibilidades. La Luna Nueva en Acuario traerá oportunidades significativas en tu vida laboral, profesional y económica. Es posible que comiences algo que has anhelado durante mucho tiempo.

Recuerda que posees cualidades como el arte, la belleza, la atracción y el magnetismo. Con Júpiter y Urano en Tauro, tus pensamientos tienen un gran poder de manifestación. Así que, enfócate en lo que deseas y trabaja para hacerlo realidad.

Géminis

Querido Géminis, esta semana trae consigo buena fortuna, abundancia y prosperidad espiritual. Cuando nos conectamos con nuestra fuente interior y reconectamos con nuestro niño interior, comprendemos nuestro verdadero lugar en este vasto universo. Nos damos cuenta de que somos únicos, hermosos, maravillosos, valiosos y sensacionales.

A pesar de las caídas, errores y momentos difíciles, estás en un proceso de crecimiento. Esta semana, durante la fase menguante, es el momento perfecto para dejar atrás lo que no debe existir en tu alma, en tu ser. Los aspectos planetarios están alineados de manera favorable, con el Sol en Acuario, Plutón en Acuario y la Luna en Acuario. Cuando llegue la Luna Nueva el día 9, tendrás la oportunidad de cerrar un ciclo que has estado postergando. Es hora de darte tu lugar, decir basta y avanzar hacia tus sueños.

Recuerda que en la vida, a veces tardamos en tomar ciertas decisiones, pero las almas buenas y generosas como la tuya siempre ofrecen muchas oportunidades. Ahora es tu momento de brillar y hacer realidad tus sueños.

Cáncer

Querido Cáncer, esta semana trae consigo cambios, transformaciones y novedades que representan oportunidades sumamente interesantes para ti. Te encuentras en la Cruz Cardinal, lo que te brinda la oportunidad de hacer realidad algunos de tus sueños. Los signos de Aries, Capricornio y Libra también se ven beneficiados por esta alineación planetaria.

Los planetas en Capricornio están ejerciendo presión sobre ti, impulsándote a enfrentar aquello que has pospuesto o que no te has atrevido a abordar. Has aprendido que tus pensamientos son poderosos y que tu mente es el motor que te impulsa. A partir de ahora, nada puede detenerte. Todo lo que imagines tiene el potencial de convertirse en realidad, ya sea en el ámbito financiero, laboral, de salud, viajes o familiar, y esto no solo aplica para esta semana, sino para las siguientes.

Mercurio está facilitando la comunicación para ti, lo que te permitirá llegar a acuerdos beneficiosos a corto plazo, especialmente hacia finales de febrero. Este año bisiesto trae consigo una energía propicia para cierres y aperturas en todas las áreas de la vida. Prepárate para abrir nuevas puertas y recibir la buena fortuna que te espera.

Leo

Leo, esta semana te ofrece algo muy interesante, especialmente considerando el año bisiesto. Las oportunidades que se presenten a partir del 9 de febrero tendrán una fuerte conexión con lo que acontecerá a finales de ese mes. Planes, proyectos, negociaciones, viajes y contratos que surjan ahora tendrán un impacto significativo en la última semana de febrero.

Aprovecha estas oportunidades, pero guarda silencio al respecto. Mantén tus planes y proyectos en reserva, tanto para ti como para las personas involucradas. Estos años están marcados como sumamente positivos para ti, y mantenerlos en privado te permitirá conservar su energía y potencialidad.

Virgo

Querido Virgo, en todos los aspectos de tu vida, ya sea física, mental o espiritual, tienes todas las de ganar. Hay aspectos muy positivos en el amor y en otras áreas. A pesar de haber atravesado caídas, errores y equivocaciones como todos, has sabido aprovecharlos como grandes maestros. Ahora, tus guías espirituales, ángeles y maestros están guiándote hacia el lugar y la persona adecuada.

Te encuentras en un momento donde tienes la oportunidad de hacer realidad algunos de tus sueños. Muchas personas y situaciones que no te beneficiaban se están apartando de tu camino, y esto ha estado ocurriendo durante los últimos meses. Todo lo nuevo que está llegando a tu vida vale mucho la pena, y es el resultado de tu buen proceder y de la semilla positiva que has sembrado. Lo que está sucediendo en este momento es solo el comienzo de todo lo que está por venir y de todo lo que te mereces, querido Virgo.

Libra

Querido Libra, sigue adelante tejiendo esas grandiosas ideas que fluyen hacia ti. Eres increíblemente creativo, así que no dudes en escribir todas esas ideas que están inundando tu mente. Es momento de ponerlas en acción, ya sea contigo mismo, con las personas cercanas a ti, o con quien desees. Esta lluvia de ideas te ayudará a emprender algo nuevo, a hacer algo diferente o a resolver negociaciones importantes relacionadas con tu trabajo, vida profesional, estudios, cambios de residencia, compras o ventas significativas.

No permitas que nadie te haga dudar de tus capacidades. Todo está a tu favor en este momento. Todo lo que estás experimentando actualmente se debe a la causalidad, a la ley de causa y efecto. Lo que has estado pensando y soñando se está manifestando en tu vida, y esto seguirá siendo así en todos los aspectos. Abre tu corazón a la abundancia que el universo tiene reservada para ti, tanto en lo físico, mental como espiritual.

Escorpión

Querido Escorpión, Urano te está brindando la oportunidad de abordar aquello que has estado postergando, aquellas cosas que has dejado para después y que te mantienen en tu zona de confort. Es momento de salir de esa zona y abrirte a recibir todo lo que deseas, tanto para ti como para tus seres queridos. Aprovecha tu intuición y percepción para identificar a personas que no te favorecen o que tienen energías negativas a tu alrededor.

Puedes utilizar aromas, cristales de cuarzo o pulseras rojas para protegerte de energías negativas, además de inciensos o palo santo para limpiar tu aura, especialmente antes de las negociaciones que tendrás esta semana y las nuevas oportunidades que surgirán después del 9 de febrero con la luna nueva.

Es importante que prestes atención especial a tus compromisos laborales y sentimentales. Revisa tu agenda cuidadosamente y considera delegar tareas para aligerar tu carga y poder concentrarte en lo que es verdaderamente importante. Abre tu mente y tu corazón a las nuevas oportunidades que se presentan.

Sagitario

Querido Sagitario, esta semana, durante la fase de menguante, es crucial escuchar tu voz interior. Sabemos que te gusta mantener el orden y regalar o donar lo que ya no necesitas, y esta semana es especialmente importante hacerlo. A partir de la luna nueva, se abrirán numerosos canales de abundancia y prosperidad para ti.

Todo lo que has deseado y planeado comenzará a manifestarse en tu vida, no solo en cuestiones sentimentales y laborales, sino también en otros aspectos que has anhelado. Este es un momento muy favorable para iniciar nuevos proyectos, viajes o relaciones. Lo que comiences ahora se mantendrá contigo durante las próximas semanas, meses e incluso años, especialmente en el ámbito de las relaciones sociales y sentimentales.

Confía en tu intuición y da el primer paso hacia tus sueños. Este es un momento de grandes posibilidades y beneficios para ti, Sagitario.

Capricornio

Querido Capricornio, es momento de poner las cosas en la balanza y no permitir que la inquietud o la desesperación te dominen. Dale tiempo al tiempo y confía en que lo que te corresponde por derecho, será tuyo y nadie te lo arrebatará.

Es importante que des un espacio para descansar y recargar tus energías. Sé que tienes muchas responsabilidades y pendientes en mente, pero necesitas cuidar de ti mismo. Conecta con la naturaleza, con el campo, los jardines, el mar o los ríos. Carga esa energía mágica que te brindan y que tanto necesitarás esta semana, especialmente con una agenda llena de pendientes.

Tienes muchas ideas en mente: estudios nuevos, remodelaciones en casa, cambios de hogar o de trabajo. Es genial querer hacerlo todo, pero es crucial que te reconectes contigo mismo y determines cuál es el camino que realmente deseas seguir. No se trata de lo que otros quieren, sino de lo que tú realmente anhelas en tu alma y corazón.

Recuerda que todos tus sueños se materializarán, especialmente aquellos relacionados con tu hogar, ya que la casa 4 está marcada y Urano te está impulsando a emprender algo nuevo y diferente en esa área de tu vida. Confía en ti y en tus instintos, querido Capricornio.

Acuario

Querido Acuario, se avecinan cambios en tu economía que te brindarán paz, serenidad y mucha tranquilidad. Es un buen momento para realizar esas compras pendientes o para vender lo que ya no necesitas y así poder adquirir lo que realmente deseas. Si aprovechas tus contactos sociales, podrás avanzar rápidamente en tus proyectos y acuerdos.

Recuerda que la luna menguante es propicia para concluir lo iniciado antes de ella, pero es preferible esperar a la luna nueva que llegará el día 9. Durante aproximadamente siete días después de la luna nueva, recibirás propuestas a través de correos, llamadas u otros medios. Estas propuestas valen mucho la pena, a pesar de las responsabilidades que conllevan, ya que traerán buenos cambios en tu economía.

Si te comunicas con amistades del pasado, recibirás información valiosa que te será útil en las nuevas negociaciones que tienes en mente desde finales de noviembre o principios de diciembre. Estás listo para recibir recompensas, aplausos y reconocimiento por tus planes, proyectos y convenios. Confía en ti mismo y en tus habilidades, Acuario.

Piscis

Estás viviendo un momento de amor, felicidad y plenitud con el presente. El universo te está devolviendo multiplicado todo lo bueno que has sembrado. Nada de lo que posees es fruto de la casualidad, sino de tu buen actuar y tus acciones pasadas.

La casa número dos, relacionada con las cuestiones económicas, está bien aspectada para ti. Sin embargo, es importante que hagas un balance de ingresos y egresos. Evita que la emoción te domine al momento de comprar. Antes de realizar una compra, pregúntate si realmente lo necesitas o si solo lo deseas por impulso.

Los días 12, 13 y 14 de febrero son especialmente favorables para ti. Estos días te beneficiarán con cinco estrellas en cualquier plan o acuerdo que tengas entre manos. Aprovecha esta energía positiva para avanzar hacia tus metas y proyectos.

Con información de Mizada Mohamed

MF