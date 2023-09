Mizada Mohamed: Conoce qué le depara a tu horóscopo del 4 al 10 de septiembre

Aries

Cambios de casa, remodelaciones, viajes, contacto con el extranjero, negociaciones a tu favor, reencuentro sentimentales, laborales, muy buenas nuevas, te está trayendo este Venus directo mi querido Aries, en tu ambiente profesional vas a tener aplauso, recompensas, reconocimiento, regalos, algo que llega también en tu ambiente familiar, hay noticias que te van a dar muchísima alegría y felicidad, estás haciendo algún tipo de adquisición importante, si es alguna compra, pero muy muy importante o de todas son importantes, pero llámese un equipo de computación, algo electrónico, algo que tenga que ver, pues sí, con lo electrónico o algo de mucho valor para ti o algo que tú hayas estado esperando comprar espérate un poquito para irlo a comprar, ya tenlo en visto, ya sabes qué es lo que quieres, cómpralo después del 16, pero como el 16 es sábado, espérate 16, 17, para el 18, de la semana del 18 de septiembre va a estar muy efectiva para ti mi querido Aries en compras, esta semana muy pendiente, vas a estar muy feliz, hay grandísimas noticias que van a ir llenarte de mucha alegría.

Tauro

Es momento verdaderamente de poner las cartas sobre la mesa tú contigo mismo. Últimamente has estado buscando quién fue, quién fue, qué, por qué las cosas no se me dan, por qué no han salido como yo quería, por qué ha estado pasando esto, porque nada, no batalles, ahí hay un espejo. Tú tienes, fíjate bien mi querido Tauro, eres una varita mágica para que me entiendas.

Eres bueno, noble, romántico, sensible chambeador, entregado, creativo, amoroso, sensible pero maravilloso, pero cuando te enfadas, te ofuscas, te alteras, le das vuelta a La Moneda, trabaja en esta semana, por favor, en lo que tú quieras hacer de tu vida, qué quiero decir con esto, toma papel y pluma aprovechando que es la luna menguante a partir del 6 de septiembre y escribe lo que te molesta en tu vida y pregúntate eso que me molesta, yo mismo lo he provocado, maneja la aceptación y después de que lo escriba rómpelo, y ya no lo aceptes porque traes todas las de ganar, por eso quiero de verdad que grabes esto, a partir de esta semana, dejes la semana pasada.

Lo dije, pero te lo te lo reafirmo, esta semana se te están abriendo grandísimos canales de abundancia, triunfo, éxito y prosperidad en muchísimas cosas, en el amor, en el romance, en el dinero, en el trabajo, en lo profesional, en las amistades, no te enfades, no te ofusques, no te alteres por cosas que no tengan la mínima importancia, utiliza tu fuerza, tu poder, tu energía, tu inteligencia emocional porque tienes todas las de ganar, mi amor, y eso es lo que quiero que tengas, todo el éxito que tú te mereces mi querido Tauro.

Géminis

Vas a recibir muy buenas noticias que tienen que ver con tu vida familiar y tu vida laboral, había alguna negociación o algún trámite que no caminaba que no se daba que estaba detenido en tu ambiente profesional sabemos que todavía estamos con Mercurio retrógrado; sí que los hilos que estaban todos enredados, se empiezan a desatar esta semana a partir del 6, 7, aunque estemos en una menguante no pasa absolutamente nada, puedes recibir muy buenas nuevas, muy buenas noticias, pero si vas a tener que hacer compras, ventas, negociaciones, contratos, convenios, acuerdos, y tienes que firmarlos en esta semana, evita que sea en luna menguante porque también traemos a Mercurio retrógrado, si por algún motivo es que debo de firmar en esta semana no pasa absolutamente nada. Cuando tú estés haciendo alguna firma importante, tú vas a estar visualizando un color morado y diciendo que todo esto que estás firmando está hecho en armonía perfecta, en equilibrio, para tu bien y las personas involucradas si por ahí no tenemos un romancito o no hay, no se ha formalizado la relación muy pendiente esta semana mi querido Géminis

Cáncer

Estoy muy contenta porque están saliendo las cosas cada vez mejor verdad? Y eso se lo debes a tu yo, a tu ser, a tu interno, a tu maduración, al saber levantar la mano y ponerte a mero adelante de la fila que muchas veces ustedes no saben hacerlo saben darle los demás, pero no saben recibir, vas a abrirte a canales nuevos de mucho triunfo y abundancia y no solamente me refiero a lo profesional y lo laboral, sino mucha paz interior, mucha serenidad, eh? Amistades lindas en tu vida, romances lindos en tu vida, formalización de relaciones y vienes con bueno, sigue la abundancia y la prosperidad en tu economía, analiza, cualquier paso de algo nuevo que vayas a hacer si hay que decir, no, pues tan sencillo no le dices, sabes que luna menguante mejor me espero a que sea luna nueva o no les digas nada. Espérate a que sea luna nueva.

Leo

Hay varias estrellas protegiéndote, cuidándote, llevándote de la mano, guiándote, traer las llaves mágicas para abrir cualquier puerta por más cerrada que se encuentre en la cuestiones de los negocios. Estás muy bien para mí, negocios es todo lo que uno trabaja. Donde tú ganas dinero, donde tú produces, donde tú siembras y cosechas en esos negocios en los que tú te encuentres también, si eres una persona que está estudiando aparte de que estés estudiando es muy buen tiempo para que empieces a hacer algo donde tú puedas tener mayor productividad porque hay grandes canales de abundancia y de prosperidad frente a ti y ahorita no es tiempo de pensar mucho, es tiempo de actuar más de lo necesario mi querido leo, porque las oportunidades están frente a ti. Quítate el antifaz de los ojos especialmente, el día 4 y 5 que todavía estamos en luna llena que van a ser muy interesantes.

Virgo

Estamos en el sol en tu signo, traemos a Mercurio retrógrado en tu signo, ya va a estar directo el día 15, o sea, la próxima semana, ahora es el momento de tomar papel y pluma y preguntarte exactamente, estoy haciendo lo que yo quiero hacer o sigo haciendo lo que me dijeron que era lo mejor para mí por esencia, tú eres el metódico, ordenado, perfeccionista, puntual, correcto, creativo, tienes una imaginación súper fértil, aprovecha esta semana de la luna menguante para hacer una introspección estar contigo mismo, platicar contigo mismo y te des cuenta quién sí debe de estar en tu vida, mi amor, de verdad, porque eres, sabes compartir, compartir y de repente te confundes con los que pueda, deban de estar cercanos a ti que muchas veces pueden ser, eh? Con energías diferentes en vibraciones a las tuyas, únete a personas que estén vibrando en tu misma frecuencia que es la frecuencia del amor.

Libra

Pues ahora sí, viajes cambios, mudanzas, compras, ventas, estamos en Semana de analizar, observar, checar a Mercurio retrógrado, yo le hago, le pongo mucha atención porque tiene que ver con compras ventas. Eh, tiene que ver con la comunicación y esta semana vas a recibir buenas nuevas por eso mismo cuando dice ay Mercury en otro lado no llegan noticias, claro que sí van a llegarte súper buenas noticias, es momento de hacer cosas nuevas, de hacer cosas diferentes, estás vendiendo, comprando, analizando, observando, recibes muchas muchas y muy buenas propuestas para hacer algo nuevo, diferente, traes mucha pasión, mucha entrega, mucho compromiso.

Estás atendiendo más tu persona, tu salud, tu alimentación, tu ejercicio, estás platicando mucho contigo mismo y eso es una maravilla porque con eso tú vas a poder hacer muchas más cosas sabiendo que tú contigo mismo estás de acuerdo en esas decisiones que tú estás tomando.

Escorpión

Todo lo que se siembra se cosecha, es una semana muy movida, muchos, muchos viajes, mucho trabajo, mucha responsabilidades. Pero cosechando y cosechando siempre hay que seguir sembrando, por supuesto, pero es una semana de cosechar tanto en amistades, en trabajo, en amor, en romance y en muchas cosas que tú empezaste a hacer cambios a partir de principios de junio. Tú empezaste a hacer muchos cambios en tu forma de ver la vida, en tus decisiones tanto personales como laborales familiares y demás, y ahora estás viendo muchos cambios.

Vienen en esta semana relaciones nuevas que llegan a tu vida que te convienen a tu futuro a muy corto plazo, en tu vida económica.

Sagitarios

Enamorados, felices, contentos, realizados, eh? Muy creativos, muy ocurrentes, van a andar con una energía, pero bueno, ni quién los va a parar traen. Parece que arriba de ustedes la súper luna llena todavía. Bueno, pues resulta que en esta semana vas a reencontrarte con alguien de tu pasado, alguien muy significativo en cuestiones personales o sentimentales y también con alguien de tu pasado que tiene que ver con tu vida profesional y laboral, poniéndote sobre la mesa nuevos proyectos, tanto locales, nacionales, como internacionales, mantente muy atento a las señales y a los mensajes que el universo tiene para ti porque vas a tener como que la clave perfecta para tomar decisiones en las próximas semanas sobre las propuestas que tendrás en esta semana.

Capricornio

Tú estás sentado en una silla importante, tienes la fuerza, el poder la energía, la entrega, el compromiso, la capacidad. Bueno, qué bueno has caminado muchos caminos para el salón donde te encuentras, ahora es el momento de recordar cuántas personas estuvieron conmigo en ese camino, hay personas muy cercanas a ti que requieren, necesitan de tu amor, de tu afecto, de tu cariño, de tu atención, de tu consejo, de tu guía.

Cuando regresas, el apoyo brindado se te regresa todo multiplicado y eso va a pasar en esta semana, especialmente cuando entremos en la fase lunar de luna menguante vas a ver cómo personas de tu pasado vienen a tu presente unos agradeciéndote y otros pidiendo apoyo a tu guía a tu inteligencia a tu sabiduría si vas a tener que hacer alguna porque quieres hacer una compraventa negociación acuerdo, yo te invito a que lo veas todo en esta semana, pero lo hagas a la próxima semana, que ya estamos sin mercurio retrógrado y también que ya estaremos en luna nueva.

Acuarios

Todo absolutamente lo que tú quieras, se te va a dar, traes la mente clara, perfecta, enfocada y también hay una varita mágica, esa varita mágica se llama percepción, intuición y sueños premonitorios, pon atención a todos los sueños que has estado teniendo estos últimos días.

Escribe los absolutamente todos, mantén tus antenas psíquicas muy elevadas, tú traes dudas sobre determinaciones y decisiones que quieres deseas tomar y esas dudas se te van a aclarar de una forma súper rápida del transcurso de cualquier día esta semana, especialmente el día puede ser tres que todavía mantenemos la luna llena también vamos a recibir con llamadas, correos, mensajes de propuestas, oportunidades, cosas nuevas, cosas diferentes, está reencontrando piezas perdidas contigo mismo y eso es una magia total porque es un reencontrarte contigo y allí empieza el amor propio elevarse el autorespeto, la autoestima, el saber, este soy yo, y por aquí quiero ir, tienes todas las capacidades, si tienes todo el apoyo, tienes, tienes inteligencia, dones aptitudes, familia, tiempo de hacerle así a la puerta y caminar.

Piscis

Cambios patrimoniales, viene muchos cambios, buenérrimos en tu vida económica, si has estado pasando de repente altas y bajas en la economía, caídas, levantadas y demás, bueno, en esta semana tienes una propuesta que va a incrementar tus ingresos económicos o inicias en algo nuevo o te hacen una propuesta para hacer un trabajo extra, sabemos que eres aparte de tus dones, de bondad, ternura y demás e inteligente, capaz, creativo, entregado, ocurrente en la medida que tú sabes dar ese es en la medida que vas a recibir cuando te hagas las propuestas y recibas todo esto, siéntete muy pero muy merecedora la abundancia, en el ambiente familiar hay noticias que van a llenar de alegría y de felicidad, tu yo, tu ser y tu corazón, también hay compras, ventas, planificación, realización de viajes, pero principalmente las noticias que van a darte mayor alegría es todo lo que tenga que ver con negociaciones y acuerdos económicos que te van a dar mucha paz y tranquilidad.

