Mizada Mohamed: Conoce qué le depara a tu horóscopo del 19 al 25 de febrero

Aries

Querido Aries, con Venus en Acuario, estás reconectando con partes de ti mismo que estaban perdidas, permitiéndote encontrar tu valía y tu lugar en el mundo. Es posible que comiences a explorar nuevos territorios, como cambiar tu alimentación o estudiar temas relacionados con el desarrollo personal. Este proceso de reencuentro contigo mismo te invita a reflexionar y a tomar impulso desde dentro hacia fuera.

Aprovecha la creatividad que te brinda la influencia de Acuario para generar nuevas ideas y no dudes en comunicarte activamente con personas importantes en tu vida, tanto en el ámbito laboral como en el personal. Reconecta con antiguas amistades que aportan una energía positiva y productiva a tu vida.

Además, noticias emocionantes en el ámbito familiar te llenarán de alegría y paz interior. Si esperabas cambios en tu vida profesional y económica, prepárate, porque esta semana traerá buenas noticias y mejoras en tus ingresos.

Tauro

Para los Tauro, es crucial alejarse de conflictos, tensiones y buscar el reencuentro consigo mismo. Deja de buscar la aprobación de todos, ya que eso solo te llevará a desaprobarte a ti mismo. Date el permiso de vivir plenamente, de sentir, de disfrutar, de vibrar y de amar. Libérate de las ataduras del pasado y las preocupaciones del futuro, como diría mi madre, el pasado es humo y el futuro es viento. Aprende a vivir el momento presente, querido Tauro.

Actualmente, Venus, tu planeta, está en el signo de Acuario, lo que significa que tienes completa libertad para actuar, expresarte, comunicarte y crear. Utiliza tu creatividad para alcanzar tus metas y generar buenos ingresos, sin importar a qué te dediques. Estás en un proceso de reencuentro contigo mismo, lo cual es mágico y maravilloso, ya que te ayudará a definir quién eres, qué quieres, hacia dónde vas y con quién quieres estar.

Es maravilloso que hayas dejado atrás muchas cosas del pasado. Esto significa que ahora te estás dando más permisos para ti mismo, y que estás comenzando a recibir lo que verdaderamente mereces en el amor, el trabajo, el dinero, la familia y demás aspectos de tu vida.

Géminis

Géminis, en este momento estás experimentando una energía especial con la influencia de tantos planetas en el elemento aire: Marte, Mercurio, Venus y Plutón hasta el día 23. Esta configuración astrológica te brinda apoyo en áreas como el arte, la belleza, el reconocimiento, las ventas, las negociaciones y los acuerdos.

Te encuentras magnético y atractivo, pero es importante que te alejes de personas que solo traen negatividad a tu vida. Tú irradias alegría y felicidad, y es el momento de hacer que las cosas sucedan.

Es crucial que mantengas en secreto tus grandes ideas, ya que son tuyas y debes protegerlas. Es hora de tomar acción y cerrar filas, es decir, decidir quién permanece a tu lado y quién no. Todo lo que has guardado en el tintero debe ser puesto en acción, ya que la buena fortuna te acompaña en este momento.

Cáncer

Para los queridos Cáncer, estás recibiendo noticias que valen oro: noticias sobre contratos, créditos, cobranzas, negociaciones e incluso sobre un nuevo proyecto, trabajo u oportunidad de viaje. Te encuentras en una muy buena posición, aunque a veces puedes detenerte debido a las voces de los "ladrones de sueños". Por favor, no les prestes atención, porque tú sabes quién eres y qué eres capaz de lograr.

¿Por qué te señalan o critican? Simplemente porque eres una persona extraordinaria. A las personas buenas les va bien, y tú eres una de esas personas: noble, generosa y solidaria. Tienes todas las herramientas para triunfar y avanzar en la vida. Levanta el ánimo, mantén la cabeza en alto y sigue adelante, alejándote de aquellos que intentan desanimarte.

Este es un momento perfecto para firmar contratos y cerrar acuerdos. Todo lo que has detenido en el pasado, no lo detengas ahora. Piensa poco, siente mucho y actúa con determinación. Libérate de las preocupaciones sobre lo que los demás puedan decir. Corre tras tus sueños, porque todo lo que está en tu mente, lo convertirás en realidad. Te encuentras en un momento mágico donde las oportunidades están a tu alcance.

Leo

Querido Leo, parece que todo gira en torno a tu hogar en estos momentos. Imagínalo como si todos los planetas se hubieran alineado para estar contigo en tu casa, con tu familia y tus seres queridos. Esto es maravilloso, ya que el hogar es nuestro refugio, nuestro templo, y no debería ser un campo de batalla, ¿verdad?

Esta semana será crucial para ti, ya que estarás ocupado realizando cambios, transformaciones, y quizás incluso remodelaciones en tu hogar. Puede que estés considerando mudarte o realizar compras y ventas dentro de tu espacio, pero todo esto contribuirá a tu paz, tranquilidad y serenidad. Estás deseando deshacerte de lo que no necesitas en tu hogar, y es importante que sigas tu intuición en este proceso.

Además, recibirás muy buenas noticias en cuanto a tu situación financiera. Grandes cambios económicos están en camino, por lo que es fundamental que sepas administrar tus finanzas de manera prudente. Toma nota de tus ingresos y gastos, y asegúrate de no malgastar dinero en cosas innecesarias.

Virgo

Para los queridos Virgo, las puertas se abren de par en par, y esto significa que es momento de avanzar sin dudarlo. Levántate y actúa, sin darle demasiadas vueltas a las cosas. El exceso de reflexión o la necesidad de validar tus ideas con otros puede limitarte. Recuerda la frase que tanto me gusta: "pienso poco, siento mucho y actúo bastante".

Mercurio en Acuario puede estar incitándote a volar demasiado alto, pero como eres un signo de Tierra, es importante que mantengas los pies en la tierra. Afortunadamente, el Sol en el elemento agua te ayuda a analizar y observar con claridad lo que realmente quieres y mereces. Estás en un período de abundancia y prosperidad, así que no dudes en aprovecharlo al máximo.

No temas cometer errores o enfrentarte a desafíos, porque tienes la buena fortuna de tu lado. Envía correos, busca nuevas oportunidades y atrévete a hacer cosas diferentes. Es crucial alejarte de las personas negativas y tóxicas, ya que pueden contaminar tu mente y tu energía. Confía en ti mismo y en tu buena fortuna, y no permitas que los comentarios de terceros te desvíen de tu camino.

Libra

Querido Libra, hay importantes ofrecimientos en juego, especialmente en las áreas de dinero, profesión y trabajo, marcando claramente las casas 2, 6 y 10. Este aspecto favorable está creando un trígono muy positivo, lo que significa que es tiempo de explorar nuevas oportunidades, hacer cambios y recibir novedades en tu vida laboral y financiera. Aprovecha al máximo esta influencia, ya que todavía tienes tiempo hasta el 23 de febrero para hacerlo.

La presencia de muchos planetas en el elemento aire es un impulso adicional para ti. Aunque los Libra, Géminis y Acuarios son conocidos por su creatividad y vuelo, esta energía te ayudará a materializar muchas de las cosas que has estado planeando desde hace uno, dos o incluso tres años. Debes esperar que las oportunidades fluyan hacia ti como una cascada, porque verdaderamente te lo mereces.

No dudes en tus capacidades en ningún momento. Si alguien intenta sembrar dudas en ti, simplemente envíales amor y bendiciones y sigue adelante con alegría y felicidad. No prestes atención a las voces que dicen "no se puede", "no se debe" o "no es el momento". Confía en tu intuición y percepción, especialmente con la influencia de Piscis esta semana. Tus sueños premonitorios pueden ser guías importantes en este momento.

Escorpión

Querido Escorpión, es importante que antes de tomar decisiones, especialmente aquellas relacionadas con la familia, pongas las cosas en la balanza. Considera cómo tus acciones pueden afectar la paz y la tranquilidad en el hogar. Recuerda que el trabajo es una fuente de abundancia y prosperidad, pero lo más valioso es el cuidado y la atención hacia tu familia, ya sea de sangre o de amistades cercanas.

Tienes la suerte de contar con una familia amorosa que te cuida y protege. En este momento, es crucial que te reconectes contigo mismo. En asuntos laborales, profesionales y económicos, estás en una posición sólida, con muchas oportunidades frente a ti. Si has sentido dudas o inquietudes, es hora de dejarlas ir y aprovechar las oportunidades que se te presenten.

Recuerda que eres valiente y arriesgado, y esta valentía te llevará lejos. Tu atracción y magnetismo son tan fuertes que cualquier puerta cerrada se abrirá para ti, como si tuvieras una varita mágica. Es tu momento de ganar, de avanzar y de abrirte camino hacia el éxito. ¡Aprovecha las oportunidades que se presenten, querido Escorpión!

Sagitario

Querido Sagitario, siempre con tu optimismo natural y genuino, ¿verdad? Y no es un falso optimismo, sino una energía positiva que nos trae Júpiter, brindándonos triunfo, éxito, abundancia y prosperidad. Esta semana nos están llegando múltiples propuestas y oportunidades en el amor, el romance, las amistades, el trabajo y lo económico. Sin embargo, es importante que no te aceleres y tomes un momento para analizar, observar y reflexionar sobre lo que realmente quieres.

¿Cuáles son tus necesidades, Sagitario? La semana pasada te mencioné que la salida de Plutón en Capricornio te ayudó a deshacerte de muchas cosas en tu vida. Ahora, con Plutón en Acuario desde el 20 de enero, estás en paz y tranquilidad. Con el Sol en Piscis, tu intuición y percepción estarán afiladas, agudas y precisas. Serás intuitivo, perceptivo y sabrás exactamente qué pasos seguir y qué decisiones tomar.

Las puertas se abren de par en par para ti en relaciones, romance, viajes, compras, ventas y más. Sin embargo, te insto a que analices detenidamente todo lo nuevo que llega a tu vida. A veces, al crecer tan fuerte interiormente, podemos decir sí a todo por miedo o necesidad.

Capricornio

Querido Capricornio, estás en un estado de enamoramiento, felicidad y realización. Los cambios positivos están llegando a tu vida en abundancia. Has estado quitándote el antifaz de los ojos, los grilletes del corazón y las estacas de la mente que te impedían experimentar cosas nuevas y diferentes.

Con Plutón en Acuario, te sientes mucho mejor. Has aprendido, crecido y valorado mucho durante este tiempo. Has conocido nuevas personas, explorado nuevas oportunidades y has madurado. Con tantos planetas en Acuario, se te presentan grandes oportunidades para ser y tener lo que realmente deseas.

Recuerda alejarte del qué dirán y seguir tus sueños con determinación. No dudes en tus habilidades y posibilidades, porque hay muchas personas que te apoyan, te reconocen y saben quién eres y qué quieres.

Si estás considerando iniciar algo por tu cuenta, esta semana es perfecta para firmar contratos, convenios y acuerdos.

Acuario

Querido Acuario, tienes la fortaleza, la entrega, el compromiso y la seguridad necesarios para avanzar a pasos agigantados en tu vida. El Universo te está enviando mucha información a través de tus guías, ángeles y maestros. Te animo a que escribas toda esta información que estás recibiendo, utilizando la técnica de la escritura automática. Esta será una gran lluvia de ideas que te ayudará a tomar determinaciones y decisiones importantes.

Este año será extraordinario para ti, querido Acuario. El ingreso de Plutón en Acuario es solo uno de los muchos motivos por los cuales este año está tan marcado para los acuarianos. Has recorrido un largo camino para llegar hasta donde estás, y todo ha sido fruto de tu esfuerzo y dedicación.

En esta semana de luna creciente y próxima a la luna llena, se te presentarán excelentes oportunidades para llevar a cabo todo aquello que has dejado pendiente. Los planetas, como Mercurio, Urano, Plutón y Júpiter, te empujarán hacia la acción y el éxito. Vas a sentir una plenitud y felicidad enormes.

Piscis

Querido Piscis, esta semana está marcada por asuntos relacionados con el hogar, la familia, los viajes, las compras y las ventas. Es probable que tengas juntas, eventos y reuniones familiares donde se tomarán decisiones importantes. En estas situaciones, es crucial que hables, expreses tus opiniones y te comuniques sin dudar de tus necesidades.

Sabemos que los Piscis tienen una naturaleza amorosa y tienden a cuidar, mimar y atender a los demás, y eso es maravilloso. Sin embargo, en estas reuniones familiares donde se tomarán decisiones, te animo a que te pongas adelante y expreses tus propias necesidades.

Lo mismo aplica en entornos profesionales, donde tienes todas las de ganar. Los aspectos en tu vida relacionados con el pasado, donde has sanado heridas y enfrentado realidades, muestran relaciones familiares sólidas y relaciones con amigos que han cerrado ciclos de manera valiosa. Recuerda que es preferible tener pocos, pero valiosos amigos que muchos superficiales.

Con información de Mizada Mohamed

MF