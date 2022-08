Continuando con un gran año, la estrella brasileña del pop mundial, Anitta, presenta hoy un nuevo y sexy sencillo titulado “Lobby” con Missy Elliott. El video, dirigido por Arrad, anuncia la llegada de la Edición Deluxe de su nuevo álbum, aclamado por la crítica y debut de Warner Records, “Versions Of Me”, el 25 de agosto.

Anitta anunció “Lobby” con un clip en Tik Tok, lo que despertó una gran expectativa entre sus fans en todo el mundo. En el tema, un ritmo discotequero listo para la pista de baile y una potente línea de bajo dan paso a su contagioso coro: “Kiss me from the roof to the lobby”.

Por su parte, la legendaria Missy Elliott se encarga de un verso clásico con un doble sentido citable y su inimitable estilo. Anitta provocó la expectativa con un primer post en Instagram de ella y Missy Elliott en el que admitía: “Sinceramente, no me puedo creer lo que está pasando ahora mismo”.

A principios de este mes, hizo un adelanto de “Versions of Me” (Deluxe Edition) con el seductor video musical del sencillo “Gata”. Además de ser tendencia en YouTube, ya ha acumulado más de 2.1 millones de vistas y contando.

En los titulares, Anitta obtuvo la primera nominación de su carrera para los MTV VMA en la categoría de “Mejor Latino” por “Envolver” convirtiéndose en la primera brasileña en ser nominada para un proyecto en solitario en la historia de los VMA. Cabe destacar que Anitta interpretará “Envolver” en la ceremonia del 28 de agosto. ¡No te la vayas a perder!

Anitta ha superado un logro tras otro durante este año histórico. No sólo fue “la primera solista brasileña en actuar en Coachella”, sino que también obtuvo un récord mundial Guinness como “artista latina en solitario en alcanzar el número uno en Spotify Daily Global 100” con “Envolver”. Este último también se mantiene como el sencillo con más alto posicionamiento en la lista de Billboard Hot 100 por un solista brasileño este siglo.

Acercándose a mil millones de reproducciones, “Versions of Me” es aclamado y aplaudido por la crítica. En una reseña de cuatro de cinco estrellas, Rolling Stone lo calificó como una “experiencia hechizante en la pista de baile global”, y Stereogum lo resumió mejor: “Anitta viene por todos tus premios”. Con otra calificación de cuatro de cinco estrellas, NME lo coronó como “un asunto tremendamente ambicioso de una estrella que sabe exactamente lo que quiere”, y Billboard proclamó: “Versions of Me es retrospectivo y reflexivo, donde Anitta no es más que un libro abierto.”

MF