"Misfit", la cinta que aborda lo complejo de las redes sociales

La actriz de "Imperio de mentiras" e "Ingobernable", Alicia Jaziz, menciona que algunas veces se ha descubierto a sí misma enferma por todo lo aspiracional que permea en redes sociales.

"He llegado a decir: quiero ese cuerpo, pero no es cierto. Siempre hay la comparación, las críticas, pero en la redes lo que hay son vidas ideales, me he llegado a enfermar por eso.

"Sigo en el proceso de enojarme, pero al mismo tiempo no porque también es una forma de expresarme sobre cosas que me interesan, que antes no se podía, como el feminismo, la lucha por la mujer. Todavía no descubro el balance, (de usar las redes), pero me ayuda mucho saber quién soy", indica.

Dicha reflexión viene en parte por la película "Misfit", que protagoniza Jaziz y estrena este jueves en salas de México, Ecuador, Bolivia y Perú, continuando su recorrido en Argentina y Chile en las semanas siguientes.

El proyecto filmado en diciembre pasado, en tierras ecuatorianas, cuenta la historia de Julia, una chica latina que vive en EU, popular en Youtube, pero que debe regresar con su familia a Ecuador, teniendo que adaptarse a una nueva vida.

"Habla de las redes sociales, de la importancia que le estamos dando a la validación de otras personas, de cómo etiquetamos a las personas en cuanto la vemos por como viste, o lucen.

"Es una película con mucha comedia, sí olvidar que es juvenil y una comedia romántica, hablando también de la adaptación. El personaje pasa a ser la popular en la escuela a la rechazada por completo y es ver cómo se readapta a eso", detalla.

"Misfit" es una producción de Enchufe.TV, contando en su elenco con la también mexicana Gimena Gómez ("El César"), la mexicoamericana Giselle Torres ("El big show") y el argentino Julián Cerati ("Chichipatos").

La producción se realizó en diciembre pasado, cuando aún no había vacunas contra el COVID-19 y se esperaba una ola provocada por el invierno.

"Lo que tiene Ecuador es que para donde voltees, hay montañas, abría mi ventana y sentía el aire puro. Ya en el set la bioseguridad fue maravillosa, había un policía COVID que no estaba checando todo el tiempo traer cubrebocas, que comiéramos separados, por fortuna no tuvimos contagios.

"Ahora se tiene que contemplar más dinero, tiempo en los llamados, hay que hacer muchos retoques (de maquillaje), obviamente no puede haber contacto, todo se vuelve más frío y eso no hace más sensible y creo eso en la película se muestra y ayuda", considera la actriz de 24 años.

Recién Alicia estuvo en Madrid grabando una serie y ahora se encuentra terminando el filme "Hijo de familia", al lado de Ianis Guerrero, que se detuvo en marzo de 2020 por la pandemia.

MB