Miscelánea del Óscar

La entrega del Oscar está a unas cuantas horas de realizarse, y con ella, una de las noches con mayor historia y prestigio que vive Hollywood. Es la velada en la que todos, desde directores hasta actores, pasando por fotógrafos y productores, quieren participar y aún más, brillar.

La noche de premios nació en la primera mitad del siglo XX para motivar a los creativos de la industria y dotarla de un glamur que definirá una gran diferencia con respecto a otras artes -como el teatro-. Con el paso de los años, el plan demostró ser un enorme éxito, y ahora es un evento infaltable dentro del ecosistema de la cultura pop.

Para que llegues con la mejor información disponible, te presentamos un especial con datos, hechos históricos y curiosos de una velada donde todo apunta que marcará la historia de la cinematografía de nuestro país.

El Mito

La Academia jamás se ha pronunciado al respecto de esta leyenda urbana. ARCHIVO / EL INFORMADOR

México comenzó a relucir en el Oscar con Emilio “El Indio” Fernández, quien, según cuenta la leyenda, inspiró el concepto estético de la estatuilla que se mantiene en la actualidad: una figura dorada de características atléticas y masculinas que conserva en sus manos una espada y un rollo de película. Se dice que la actriz Dolores del Río, casada con el director de arte Cedric Gibbons, fue quien sugirió a su compatriota para ser el modelo de la presea más emblemática de Hollywood. Esta versión jamás ha sido desmentida ni confirmada por la Academia de Artes.

Talento cómplice

Eugenio Caballero: en la categoría Diseño de producción ganó su primera estatuilla por “El laberinto del Fauno” (2006) de Guillermo del Toro, y ahora repite nominación en la misma terna en compañía de Bárbara Enríquez por “Roma” de Alfonso Cuarón.

Lente dominante

Emmanuel “Chivo” Lubezki: ganador de tres Premios Oscar durante tres años consecutivos en la categoría de Mejor dirección de fotografía por su trabajo en “Gravity” de Alfonso Cuarón (2013), “Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia” (2014) y “El renacido” (2015) de Alejandro González Iñárritu, además de también haber sino nominado por su estética en películas como “La princesita”, “Sleepy Hollow”, “The New World”, “Children of Men” y “The Tree of Life”.

Premio con acento nacional