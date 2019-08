Miranda! apasionados por el pop

Para saber hacer música hay que comprender a la industria desde la faceta del público. Eso ha permitido que Alejandro Sergi, vocalista de Miranda!, se adapte a las nuevas formas de escuchar y producir una propuesta sonora capaz de heredarse en cada generación.

Con material nuevo en mano y arropados por el primer sencillo “Me gustas tanto”, Miranda! regresa a México con una visión más concreta de la música y reforzando esa esencia rítmica que catapultó a la banda a la cima del pop eléctrico con canciones que desde hace 15 años llegaron para acaparar las pistas de baile.

Guadalajara figura como una de las ciudades más queridas para Miranda!, ya que el público tapatío apoya apasionadamente cada una de las presentaciones de la dupla que completa Juliana Gattas. La capital jalisciense también fue el primer escenario que abrió sus puertas al dúo argentino antes de que su expansión internacional llegara con el éxito “Don”.

“Tenemos un cariño especial por México, ha sido un país que siempre nos recibe con brazos abiertos. Guadalajara tiene la singularidad de que fue la primera ciudad en la que tocamos en México, fue nuestro primer concierto en un festival electrónico pequeño y todavía no llegaba el éxito de ‘Don’, desde entonces somos asiduos visitantes del país, vamos de vacaciones y mucho a tocar”.

Además de compartir sus nuevas creaciones, Miranda! llega con un tour especial para recordar “Es mentira”, “Sin restricciones” y “El disco de tu corazón”, álbumes que han sido clave en su consagración y de los que ahora proponen una nueva mirada al rescatar canciones que en su momento no recibieron la atención necesaria y han sido importantes para la banda.

“Queremos hacer un concierto diferente y ahora conmemoramos y festejamos nuestros primeros tres discos, es una buena ocasión para que el público escuchen canciones que no han podido escucharlas en vivo o muy al comienzo de nuestra carrera. Es un pedido que nos hacían, mientras preparamos nuestros disco para fin de año”.

Sin condiciones

Alejandro Sergi puntualiza que como artista es necesario estar abierto a las nuevas formas de consumo de la música y Miranda! ha sabido adaptarse a las exigencias de las nuevas audiencias que tienen la total libertad de escuchar y seleccionar a una canción desde una sencilla plataforma digital, una herramienta que el cantante aplaude y mira como un reto para aquellas bandas que defienden su propuesta y estilo sonoro entre un mar de opciones y tendencias de moda.

“Parte de la música que hacemos en el pop es con un estilo fresco y actual, aunque ahora también hay mucho urbano en el género. Nosotros preferimos mantenernos en nuestra línea de pop electrónico y vemos que muchos jóvenes se acercan con nosotros, nos hace pensar que de alguna manera mantenemos esa tradición de música que tanto nos gusta sin tener que irnos a la corriente que esté de moda”.

Aunque está atento a los filtros y polémicas que una canción puede causar por su contenido, Alejandro Sergi destaca que con Miranda! en su labor como compositor siempre ha procurado realizar música que no afecte a nadie, pero tampoco se impone restricciones al considerar que el objetivo principal de la música es ofrecer diversión sin mensajes aleccionadores de por medio.

“Más allá de lo que se escribe, las canciones no necesariamente son panfletos o una forma de pensar de lo que uno dice. A veces se dicen cosas de una manera liviana. Hay que tomar una canción como lo que es, una obra artística o una expresión, yo escribo desde ese lugar, creo que la oscuridad de cada persona está en lo que cada uno ve. Yo sigo escribiendo sobre lo que se me ocurre, me condiciona mi propia moral, no puedo estar pensando si alguien se ofenderá más o no, somos tantos en el planeta que es difícil dejar contentos a todos”.

Agéndalo

Miranda! en Guadalajara en el Teatro Diana (Av. 16 de septiembre 710) el próximo 23 de agosto a las 21:00 horas. Boletos desde $300 pesos a mil pesos.