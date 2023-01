Al igual que Shakira, Miley Cyrus ha decidido hablar de su ex, el actor Liam Hemsworth, con quien sostuvo una relación amorosa e intermitente desde 2009, consagrada con el matrimonio en 2018, pero disuelto ocho meses después, en una canción que hace alusión a los pétalos y a su vida amorosa.

Con el tema “Flowers”, lanzado horas después del fenómeno que ha sido la nueva canción de Shakira y el caso Piqué, Miley recuerda lo vivido con su ex pareja. Hasta el cierre de esta edición y a 24 horas de su lanzamiento, el tema ya cuenta con 14 millones de reproducciones en YouTube.

Y aunque jamás dice nombres, desde el primer verso queda claro a quién va dirigida la letra. Cantada en primera persona, recuerda que ambos eran una especie de sueño y juntos construyeron un hogar, al que vieron quemarse, en alusión al incendio que derrumbó su mansión en 2018.

En esa ocasión, la pareja siempre se mostró feliz e incluso hizo un donativo económico a otros afectados de la zona.

La otra parte clave de la canción de Miley es la que le da título a la misma.

Cuando acabaron, Liam le dedicó “When I was your man”, de Bruno Mars, en la que un hombre considera que para retener a su pareja, debió comprarle flores, tomarla de la mano y dedicado más tiempo.

“Llevarte a todas las fiestas, porque lo único que quería era bailar”, dice Mars en el tema.

Miley, entonces, recalca en “Flowers” que ella es autosuficiente y reconoce que aunque lloró al inicio, todo se compuso.

“Puedo comprar mis propias flores, escribir mi nombre en la arena, hablarme a mí misma por horas, ver cosas que no entenderías”, interpreta.

“Puedo bailar conmigo y tomar mi propia mano, puedo amarme a mí misma, mejor que tú”, continúa. Después, asegura que ella olvida todas las palabras que escuchó, porque se quiere a sí misma.

Crece la lista

Miley Cyrus y Shakira no han sido las únicas en cantarles a sus ex parejas. La lista de canciones de desamor es larga, por lo que presentamos un recuento.

Lupita D'Alessio – “Ese hombre”: Una de las artistas que más se ha recordado en las últimas horas es Lupita D'Alessio, artista que se mantiene activa desde 1971, y que durante una etapa importante de su vida también tuvo una relación amorosa con un futbolista.

Fue el chileno Carlos Reynoso, quien dirigía al Club América, y cuya relación no terminó nada bien, incluso, se aseguró que debido al daño psicológico que recibió la cantante por parte del entonces entrenador, fue lo que puso fin a la relación. El tema que se le adjudica al final de la relación entre Lupita y Carlos es “Ese hombre”, el cual fue lanzado justo después del rompimiento en 1982.

Nodal – “Ya no somos ni seremos”: Otro momento mediático fue el rompimiento entre el cantante Christian Nodal y Belinda, sobre todo por las situaciones que envolvieron su separación, desde una propuesta de matrimonio ostentosa, tatuajes en dedicatoria para Belinda por parte de Nodal, hasta la publicación de capturas de pantalla donde Christian expuso conversaciones con la intérprete de “Egoísta”.

Posterior al rompimiento, ninguno de los dos artistas dejó pasar la oportunidad de lanzar una canción que en apariencia fue con dedicatoria.

Para el 22 de febrero del 2022, Nodal le dedicó uno de sus lanzamientos a Belinda, la canción: “Ya no somos ni seremos”.

Maluma — “Hawái”: En su álbum titulado “Papi Juancho”, el cual el colombiano lanzó en 2020, dedicó una de sus canciones a su ex pareja, la influencer Natalia Barulich, quien al terminar la relación que mantenía con él se dejó ver con un nuevo pretendiente, el futbolista brasileño Neymar Jr.

En la canción titulada “Hawái”, Maluma le menciona a Natalia que incluso la vieron llorando por terminar la relación con él, entre otras cosas. El tema actualmente sigue siendo el más reproducido del cantante en la plataforma Spotify con más de mil millones de escuchas.

Taylor Swift — un largo listado de temas: La cantante estadounidense no se ha conformado con dedicar sólo un tema a alguna ex pareja en particular, sino que no ha tenido reservas para arremeter contra varios de ellos en distintas canciones.

Su primer sencillo “Look What You Made Me Do”, iba dedicado a su ex novio, el también cantante Calvin Harris, quien no se detuvo para responderle con su canción “Olé”.

Otros temas que ha dedicado Taylor Swift a sus ex parejas son: “Dear John” al compositor John Mayer, quien es 12 años mayor que Taylor; “Better Than Revenge”, a Joe Jonas a pesar de sólo haber mantenido una relación de tres meses, y “Back to December” a Taylor Lautner, recordado por ser uno de los protagonistas de la saga “Crepúsculo”.

Mejor debut en YouTube y Spotify

La alianza entre Bizarrap y Shakira está rompiendo récords en Spotify y YouTube. En su primer día, “SHAKIRA: BZRP Music Sessions #53” se convirtió en la canción de música en español con el mejor debut en la historia en ambas plataformas.

Tuvo en el día de su lanzamiento 65 millones de visualizaciones en YouTube, superando al tema “Despacito”, del boricua Luis Fonsi, que en su momento alcanzó más de 24 millones en sus primeras 24 horas.

Hasta el cierre de esta edición el tema de Shakira ya registraba más de 83 millones de reproducciones en YouTube.

En Spotify, el hit debutó con 14.39 millones de escuchas en un día, el máximo de una canción en español. Además, esta colaboración tuvo el “mejor alcance” con 3.6 millones de reproducciones en una hora, consolidándose como la Music Session con más escuchas en menos de 24 horas.

Bizarrap viene de cerrar el 2022 como el argentino más escuchado del mundo, según datos oficiales de Spotify. Además, por los primeros 50 millones de reproducciones de su nueva canción, en YouTube, facturó 700 mil pesos, según el sitio Digital Music News.

Pieza hecha por el artista italiano Salvatore Benintende (conocido como TVBoy) que muestra a Piqué y a Shakira haciendo alusión a la cinta “Sr. y Sra. Smith”. AFP

Es “Team Shakira”

Tras la polémica desatada por la letra de la nueva canción de Shakira, los usuarios de redes sociales no perdieron la oportunidad para hacer memes y generar opiniones. Y es que en los casi tres minutos y medio del nuevo tema “SHAKIRA: BZRP Music Sessions #53”, la barranquillera hace referencia a su ex pareja Gerard Piqué; asimismo, mencionó a Clara Chía, quien fue la amante del futbolista cuando éste aún era pareja de la colombiana.

En consecuencia, los internautas la relacionaron con la cantante mexicana, Paquita la del Barrio que se caracteriza por tener letras de “odio y desprecio” hacia una ex pareja o hacia los hombres.

¿Paquita la del Barrio es “Team Shakira”?

Varias celebridades han mostrado su apoyo a Shakira mediante redes sociales, como: Fonseca, el rapero Chuty, Alejandro Sanz, entre otros.

No obstante, el periodista Erik Saldaña le preguntó a Paquita, mediante una publicación de Twitter, si se consideraba “Team Shakira”, a lo que ella respondió que sí.

