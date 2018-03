Miguel Rodarte vive “Tiempo compartido”

Con una actitud relajada, Miguel Rodarte asegura llegar al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) sin obsesiones de triunfo, y es que el histrión arribará al encuentro de cine con la cinta “Tiempo compartido”, la cual compite por el Premio Mezcal: “No llegaremos con la expectativa de ganar, en realidad vamos con la intención de presentar la cinta a las audiencias mexicanas, en un interés especial de ver cómo la van a tomar… Creemos que Guadalajara es un lugar ideal”, comenta en entrevista Rodarte.

En sus palabras hay modestia, pues esta película dirigida por Sebastian Hofmann y protagonizada por Luis Gerardo Méndez y Miguel Rodarte no es una “novata” en el terreno de los premios, pues se alzó en el pasado Festival de Cine de Sundance con el galardón a Mejor guion —en la sección World Cinema—-, que no es poca cosa.

“Sin duda, este reconocimiento nos honra mucho, porque es una cinta que se cuidó mucho en su proceso de filmación, es un filme que está contado de una forma brillante… Y es que la cinta va más hacia un cine artístico, medio independiente, pero que al mismo tiempo logra combinar esa parte de manufactura artística con la comercial… Es una historia que va llevando al espectador poco a poco a sentir unas emociones fuertes, al tiempo que se divierte y se entretiene”, agrega.

“Yo creo que es una película que tiene muchas capas. Entonces, creo que tiene un público muy extenso; es una historia universal, y me imagino que cuando el público vea la película se van a sentir maravillados de haber formado parte y de ser testigos de esta gran experiencia”, refirió.

—Si bien tú no escribiste el guion, si estuviste involucrado en todas sus sesiones de tratamiento, ¿cuál fue tu papel en este proceso? ¿Has considerado ser un guionista?

—Como guionista no, no tengo ese tipo de formación, yo voy más en lo histriónico… Sin embargo, el director estuvo muy abierto a recibir sugerencias, fue proceso fue muy rico, pues escuchaba sugerencias que me permitieron preparar el personaje de una manera muy exhaustiva y completa; además, pude encontrar una parte mía que no muestro comúnmente y que creo que me sorprendió. Me imagino que el público que ha seguido mi carrera cuando me vaya a ver también se va a sorprender de manera muy favorable al ver el trabajo que logramos en esta película”.

—Te hemos visto en diversas comedias muy exitosas, pero en esta ocasión tu papel —“Andrés”— carga el peso dramático del filme, ¿cómo fue el proceso para crear este personaje?

—“Andrés” es un hombre de mediana edad que trabaja junto a su esposa, “Gloria” —interpretada por Montserrat Marañón— en un hotel. Ante el crecimiento profesional de su esposa y una tragedia personal que los persigue —la muerte de su hijo—, Andrés comienza una lucha por mantenerse de pie y en el camino se detiene a ayudar a “Pedro” (Luis Gerardo Méndez), un padre paranoico convencido de que le están quitando a su familia. “Para preparar mi papel, me entrevisté con personas que vivieron una pérdida similar a la de mi personaje. Investigué en libros e incluso entré a foros en internet donde se hablada de este tema. Y es que “Andrés” vive una de las situaciones dramáticas de mayor dolor que puede llegar a sentir cualquier humano… Traté de incorporarme de manera muy profunda; en esta situación que es muy compleja”, comparte.

—Al final del día, del rodaje, ¿cómo lograste desprenderte del sufrimiento que vive “Andrés?

—Mi personaje tenía mucha presión interna y me daba cuenta de que al final del día tenía que reflexionar que sólo era un personaje y su problemática no me pertenecía a mí. Afortunadamente, filmamos en Acapulco y eso me ayudó a despejar mi mente, pues me iba a jugar un partido de tenis, realizaba diversas actividades por las noches… Y es que debo reconocer que durante la filmación me levantaba cada mañana con una angustia terrible, porque me daba cuenta que debía enfrentarme a esta realidad y luego me decía ‘bueno, esto lo tengo que enfrentar durante el rodaje, lo triste son las personas que lo viven día a día en carne propia, en su realidad’… A ellos son a quienes les dedico mi trabajo.

—¿Qué te deja “Andrés”?

—Es uno de los retos dramáticos más grandes a los que me he enfrentado , me ayudó a entender la parte más dolorosa que puede vivir un ser humano , me ayudó a desarrollar empatía con las personas que han vivido una tragedia así. Siento que ya viví en carne propia lo que es padecer la pérdida de un hijo. La verdad, desarrollé sentimientos de compasión… Y me dan ganas de ir abrazarlos, para que tengan la mejor sanación posible.

—¿De qué va “Tiempo compartido”?

—Sobre la temática, Rodarte reflexiona que “Tiempo compartido” es una historia de supervivencia de dos personajes que están metidos en un universo paralelo “donde aparentemente llegan a un paraíso que se convierte en una pesadilla, y ahí es donde ellos convergen cuando se dan cuenta de la realidad en la que están metidos”. En sí, este filme es una tragicomedia que muestra a dos hombres de familia atormentados. Un huésped (Luis Gerardo) y un empleado de limpieza (Miguel Rodarte) que unen fuerzas para rescatar a sus familias del paraíso, convencidos de que Everfields International, la siniestra administración del mega resort tropical Vista Mar que ofrece los famosos “tiempos compartidos”, quiere quitarles a sus seres queridos.

Además de Luis Gerardo Méndez y Miguel Rodarte, “Tiempo compartido” cuenta con las actuaciones de Cassandra Ciangherotti, Andrés Almeida, Montserrat Marañón, R.J. Mitte y Emiliano Rodríguez; el filme llegará a las pantallas comerciales de México al inicio del segundo semestre de 2018.

México desde su perspectiva

Paralelo a su trabajo en “Tiempo compartido”, Rodarte se estrenó como conductor en la serie documental “Destilando México”, la cual se puede disfrutar en Sony Entertainment Television los viernes a las 22:00 horas. Esta serie que ya alista su segunda temporada, y en la que Rodarte también funge como productor, busca mostrar el lado luminoso de un país que es víctima de la violencia: “Haber participado en un par de series donde la violencia se banaliza y se convierte en algo tan habitual, detonó en mí querer hacer algo que muestre el lado luminoso de nuestro país, donde se muestren los valores y aquellos tesoros que se deben sentir valiosos para nosotros”, cuenta.

Para la primera temporada del serial, Rodarte visitó los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Chihuahua y Jalisco; en cada programa, el actor busca mostrar los valores y tesoros de México: “Estoy enfocado en buscar tesoros y las piezas valiosas de nuestro país. De alguna manera traigo este gusto por querer formar parte de esta ola de integración y unión que necesitamos tener como mexicanos, empezar a contar las cosas que nos identifican el uno con el otro”, comenta.

A lo que agrega, “Estamos viviendo un periodo de nuestro país con una gran oportunidad de redefinir nuestra identidad como mexicanos…. Quiero contribuir a esta reconstrucción de nosotros como mexicanos a partir de la grandeza y de la delicia que también nos compone de manera histórica y tradicional. Creo que en este momento eso es lo que mi corazón me está invitando a hacer”, define.

Miguel adelanta que para la segunda temporada buscarán viajar al norte del país y a las distintas regiones que se vieron afectadas por el pasado temblor del 19 de septiembre, “queremos ayudarlos, impulsar su turismo, que la gente sepa que están de pie y tienen mucho que mostrar”, finaliza.

¿En dónde veo “Tiempo compartido”?

Domingo 11 de marzo, en CINEMEX SANIA sala 6, a las 20:00.

Lunes 12 de marzo, en Cineforo, a las 18:15.