La expareja de Miguel Bosé, Nacho Palau, luego de darse a conocer la terrible noticia sobre el asalto a la casa del cantante. Palau quien también es padre de los niños, señaló que él también se enteró por los medios de comunicación del suceso, y se contactó con los pequeños; quienes le dijeron que se encuentran bien.

"No sabía nada de lo sucedido. Me enteré por la prensa. He hablado con Miguel y con mis hijos. Ha sido un gran susto, pero están todos bien", comentó el famoso chef.

Por otro lado, Palau no dio muchos detalles sobre el caso debido a que se encuentra en investigación por las autoridades mexicanas; en cambio, puntualizó que espera que sus hijos no tengan secuelas por el evento traumático que experimentaron en su propia casa.

"Agradezco el interés, pero es una cosa en la que no me quiero meter. Los niños están bien, Miguel está bien y ya está. No tengo más qué decir. Espero que no tengan secuelas... pero siguen asustados", apuntó Palau, quien recientemente pasó unos días en compañía del cantante en la CDMX.

SN