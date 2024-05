La eliminación del América en la Concachampions ante el Pachuca despertó las críticas hacia el equipo comandado por André Jardine y, en particular, hacia Kevin Álvarez e Igor Lichnovsky, quienes son señalados de estar desconcentrados por culpa de la “Triiisecta”, el podcast que comparten con Miguel Layún.

El ahora presidente de la Kings League Americas, defendió a sus ex compañeros de cancha y la nobleza de su proyecto, asegurando que no influye en lo que ocurre dentro del campo.

"Platican, hablan tonterías, se ríen un rato, conviven con su comunidad, conviven con nuestra gente. Qué bueno, en vez de que estén quién sabe en dónde, a lo mejor en una fiesta, ebrios, con una mujer haciendo cosas que no deben hacer en un domingo para su integridad física, entonces en vez de tener una narrativa positiva... ¿Me van a decir que juntarnos tres amigos a platicar tiene algo malo?" , dijo Layún a Récord.

Asimismo, señaló que lo único que le molesta a la gente es que se transmita para todo el público, asegurando que pasan peores cosas fuera de cámara en otros casos.

"Si entonces, yo me voy de pedo como jugador un jueves o viernes, antes de la concentración y llego en condiciones no óptimas, pero como no se enteraron, está bien. Ese es el problema que hay, no hay un balance realmente... Todo lo que hagas que esté al ojo de la gente va a depender si está bien o está mal dependiendo el resultado de un equipo... pero está bien que te vayas a tomar mientras yo no me entere", sentenció el ex jugador.



