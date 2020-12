Mich Zurita, de frente a la violencia

Lograr que su ópera prima “El día que me perdí” llegara a las pantallas ha sido un camino complicado para el cineasta mexicano Mich Zurita, quien por un lado enfrentó los sinsabores para recabar fondos, consolidar al elenco y garantizar un día de estreno. Ahora disfrutará la otra cara de la moneda, pues ve con satisfacción el resultado final de este largometraje, donde explora la crudeza de la violencia contra la mujer.

A un par de horas de que su filme se estrene oficialmente en la plataforma VIX (https://www.vix.com/), Mich Zurita relata el proceso que experimentó “El día que me perdí” para darle forma a su trama, misma que es protagonizada por Alicia Quiñonez, Carolina Rocha, Alejandro Belmonte, Ana Sofía González, Kaarlo Isaacs Barria, Eduardo Tanús, Julia Marco y la primera actriz María Rojo. En conjunto, ofrecen una historia en donde la memoria y el dolor son pilares para reflejar cómo la violencia impacta sin filtros desde el hogar.

“La película toca todo el tema de la violencia y lo que implica. Trata de una niña que tiene esas vivencias en su pasado, yo lo viví con mi familia. Es un drama con suspenso, sí hay partes de experiencias familiares, pero también hay muchísima ficción que no corresponden a mi vida. Esta película es una catarsis para mí, para ayudar, para poner un granito de arena ante la violencia de género”.

El cineasta, fundador de la casa productora “Signo de gato”, recalca que su intención no es aleccionar sobre cómo una mujer hace frente a la violencia, sino compartir cómo a partir de sus propias experiencias también se ha visto impactado por la agresión: “Es muy difícil como hombre poder hablar de estos temas porque no puedo, espero no se mal interprete, pero lo que sí puedo es decirle a los hombres dónde estamos mal, desde donde pienso que nos sembró esa semillita (del machismo) en las generaciones, es la parte que yo trato de criticar”.

Mich Zurita. El director, animado con el apoyo que ha encontrado por parte de la plataforma VIX para mostrar su largometraje. ESPECIAL

El dilema del streaming

Zurita señala que uno de los primeros retos fue impulsar este proyecto de manera independiente con recursos propios, situación que lo alentó a defender al filme contra la piratería, pues ante las complicaciones para llegar a las salas de cine por la pandemia y postergar el estreno hasta 2021, el cineasta comenzó un tour de streaming que lo puso ante otro gran desafío, pues su cinta fue compartida ilegalmente y sin autorización en YouTube.

“Estuvimos en el Festival CineFem en Uruguay, donde nos seleccionaron, y un día después la película ya estaba en YouTube. A mí me daba el infarto, pero logré bajarla, después apareció en otra página y así me la he pasado durante un mes”, detalla Zurita al reflexionar sobre cómo los filmes, principalmente los independientes, quedan desprotegidos ante la nueva fuerza que tiene el streaming.

“El consumo de streaming ha aumentado, no sabemos realmente cuál sea el destino de los cines, uno como cineasta quiere ver su ópera prima en pantalla, pero cuando se cierra una puerta se abre una ventana y VIX es una gran ventana que se abre para los creadores independientes. Así llegaremos a más gente, es un estreno mundial y al ser una plataforma gratuita podemos competir contra estos sitios web piratas”.

Agéndalo

Estreno de “El día que me perdí” de Mich Zurita, con las actuaciones de Alicia Quiñonez, Carolina Rocha, Alejandro Belmonte. Disponible en www.vix.com a partir de hoy 12 de diciembre, acceso gratuito.