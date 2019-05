Mi padre nunca declaró acerca de ser homofóbico: Vicente Fernández Jr

Vicente Fenández Jr. aclara que su padre, en la entrevista que realizó Gustavo Adolfo Infante, nunca dijo que fuera homofóbico ni mucho menos quiso ofender a ninguna persona.

"Mi padre nunca declaró acerca de ser homofóbico, ni tener una preferencia sexual de alguna persona, lo único que dijo es que nunca iba a dormir con el hígado de otro cabrón", dijo el hijo de Vicente Fernández en entrevista con El Universal.

Fernández Jr. aseveró, "¿Tú crees que lo que tenemos, el trabajo de mi padre, el de Alejandro, el mío y lo que se ha hecho en la oficina, es exclusivamente de las personas de preferencia heterosexual?, en el público no hay preferencia, ni secciones tipo A, B o C, el público es uno sólo, se considera como una sola unidad, sea de donde sea y sea como sea".

Fue en el 2012, que de acuerdo a su hijo, el cantante se sometió a una operación de hígado, ya que se detectó cáncer, "la situación que estábamos pasando, que no se la deseamos a nadie, se hizo examen y se pretendía pasarle una donación de una parte del hígado, que es el único órgano que se reproduce".

La razón porque el cantante no quiso el trasplante fue, porque no quería que nadie más sufriera alguna consecuencia por donar parte de su hígado, "pero por algún posible error o efectos secundarios, mi padre se negó, no porque él tuviera los efectos, sino porque yo no fuera a vivir alguna situación en contra de mi salud física por haberle donado parte del hígado, cuidando mi integridad".

"No se quedó en Chile, se quedó en Chicago", aclaró su hijo, debido a todas las noticias que están replicando el error, "en la declaración se decía que ya existía un donante, pero no había donantes, en primer lugar, era un proceso de espera de seis a siete meses mínimo, si nos iba bien y no se podía esperar, por eso se operó de la manera que se operó".

Además, reiteró que su padre se encuentra muy bien, porque ese problema de salud fue de hace siete años aproximadamente, "él se encuentra muy bien, esta nota es del 2012, estamos en el 2019, yo creo que le están dando vueltas a algo que ni caso ni razón. Mi padre está bien de salud, bendito sea Dios".

JB