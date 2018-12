Mi novio es mi carrera: Ángela Aguilar

La cantante Ángela Aguilar, heredera de la dinastía Aguilar, expresó sentirse muy contenta por los logros que empieza a recibir gracias a su carrera artística, por ello, la hija quinceañera de Pepe Aguilar aseguró que no está en planes aún de una relación, que está más enfocada en su carrera pero que no niega la posibilidad cuando se presente la oportunidad.

“Mi papá no es tan celoso, pero la verdad ahora mi novio es mi carrera, me tengo que enfocar sólo en ella. Yo estoy feliz de hacer lo que me gusta. Si sale la oportunidad de una relación, bien; sino, no pasa nada, no estoy buscando, tengo respeto a mis papás y ellos son importantes en estas decisiones”, expresó la intérprete.

Ángela a su corta edad ha tenido numerosos logros, uno de los más recientes fueron las nominaciones a los Latin Grammys como Mejor nueva artista y como Mejor disco de música ranchera e igual su presentación en la noche de esos premios. Sin embargo al estar en la mira de los medios, la cantante asegura que a ella le gusta vivir su vida como a cualquier chica normal y que su apellido conlleva un gran poder.

“Tengo la atención de la gente, pero es normal, es una responsabilidad muy grande. Tengo 15 años y sigo viviendo mi vida. Con tanto esfuerzo estoy llegando a mis metas. Yo siempre seré la hija de Pepe pero está mejor ser Ángela Aguilar y expresar quién soy en realidad”.

Para la cantante lo más importante además de su carrera es la familia, por ello considera que los valores más importantes aprendidos siempre serán la humildad y la solidaridad. Ángela afirmó estar emocionada por compartir escenario con su padre y su hermano en el próximo concierto en compañía de la Orquesta sinfónica de Minería en el Auditorio Nacional en beneficio a los niños de la fundación “Comer y crecer”.

En este concierto la música clásica se mezclará con la popular, gracias a la voz de Pepe Aguilar, sumando además el talento de sus hijos: “Este año va a ser importante para todos. Lo iniciamos con el pie derecho por el concierto con mi papá. Estoy muy emocionada porque es la primera vez que cantaré con mi papa acompañado de la orquesta sinfónica”.