Mhoni Vidente: Ritual para tener abundancia, estabilidad y quitarte las malas vibras este mes de julio

Este ritual es para el día primero de julio, sábado primero de julio, lo puedes hacer a cualquier hora, es muy sencillo y te va a ayudar mucho todo el mes que te va a dar más abundancia, estabilidad, crecimiento y quitarte todas las malas vibras, el mal de ojo y sobre todo los chismes ¿qué necesitamos? necesitamos una veladora verde o un sirio verde, una manzana verde, tiene que ser verde, una copa de vidrio, tequila, mezcal, una copa llena de agua, incienso, el que tengamos en la casa cerillos de madera, un billete de a dólar, un dólar, así como lo tengo yo, y un billete de tu país, preferentemente el máximo valor aquí, yo tengo uno de 500, en tu país puede ser $100, o puede ser el valor que tengas de billetes, el máximo valor, aquí tengo un billete de $1 y 500 pesos, una manzana verde, tenemos perfume del pájaro Makua, perfume de 7 machos, perfume doble, suerte rápida, canela en polvo y perfume del que más uso yo, y esto lo vamos a hacer bien fácil amigos.

El día primero nos metemos a bañar a la casa, nos metemos a bañar. Ya salimos de bañar. Estamos en traje de baño en ropa interior y con la manzana verde nos vamos a limpiar, le vamos a poner perfume a la manzana de nosotros y perfume del pájaro Macua no la vamos a pasar por todo el cuerpo al momento de rezar, vamos a rezar un Padre Nuestro, un Ave María para quitarnos sobre todo esas envidias, la manzana lo que va a ser absorber el mal de ojo, envidias, brujerías, sanación tiene que ser verde por todo el cuerpo, ya estuvimos rezando Padre Nuestro Dios, te salve María quitarnos todo eso, ya nos quitamos todas las energías y la manzana la vamos a tirar ya cuando terminemos el ritual lejos de nuestra casa. Okay,

Los billetes de a dólar y el billete de la cantidad más grande también le vamos a poner perfume de nosotros y le vamos a poner perfume del pájaro macuas y también vamos a hacer lo mismo no la vamos a pasar por todo el cuerpo rezando un Padre Nuestro, un Ave María visualizándonos que nos va a traer dinero, un carro nuevo, una casa nueva, un mejor trabajo, más negocio, ya nos barrimos y lo vamos a poner adentro del agua de la copa de agua, aquí está, ya lo pusimos adentro de la copa de agua y entonces le vamos a poner tequila a la Copa tequila, ron o mezcal, le voy a poner bastantito tequila, ron o mezcal, lo que nos va a ayudar el este ritual es para que tengamos mucho trabajo, mucho dinero y estabilidad y quitarnos los malos pensamientos, envidias y mal de ojo al sirio o a la veladora verde le vamos a poner canela en polvo alrededor, bastante canelita canelita.

Tiene que ser en un plato forrado de papel aluminio para que las energías estén más fuertes, le vamos a poner loción de 7 machos, loción doble suerte rápida o loción del pájaro, macúa y perfume de nosotros lo que va a hacer este sirio, va a ayudarnos a abrir completamente las puertas del dinero, por eso los dólares son verdes amigos, porque es el color del dinero la abundancia de la sanación, es el color del Arcángel Miguel, es el color de la estabilidad para que tengamos completamente un mes de julio lleno de abundancia, vamos a aprender primero el incienso, prendemos el incienso y ahorita aprendemos la veladora lo que hace el incienso, es limpiarnos todas las energías negativas, todo, todo, lo negativo y aprendimos el incienso.

Ahora vamos a aprender la veladora al momento de prender la veladora o el sirio verde miren como truena cuando truena la veladora el sirio, nos ayuda a quitarnos todo lo negativo que está alrededor de nosotros. Aquí está el circo entre más fuerte agarre la llama o entre más fuerte esté la llama de la veladora. El sirio más alto es señal de que nos va a dar resultado casi inmediato, nos está diciendo la velación que sí te va a ayudar y va a empezar a progresar ya aprendimos el cirio o la veladora verde rezamos un Padre Nuestro un Ave María pedimos a los siete arcángeles.

Vengan a nuestra vida para protegernos de todas las energías negativas y que tengamos un mes de julio lleno de bendiciones de amor dinero y salud amén, lo rezamos siete veces seguidas, dejamos prendido el sirio o la veladora hasta que se acabe ya cuando se acabe la veladora o el sirio, vamos a sacar los billetes, con el agua lo secamos y los dos billetes los vamos a hacer cuadritos y van a ir en la cartera, ya no se van a gastar hasta el día 31 de julio, el billete de a dólar y el billete de $500 ya no se gasta hasta el día 31, siempre lo tenemos que traer en la cartera o donde está nuestro dinero para recibir todavía más abundancia, la veladora nos va a durar tres o cuatro días esos tres o cuatro días o cinco tenemos que prender un incienso diario, preferentemente ya no se apaga el tequila, el mezcal, hasta que se acabe la veladora, lo tiramos fuera de la casa y limpiamos todo esto, nos va a ayudar a tener esa estabilidad para el mes de julio, el color verde es porque el mes de Dios nos está pidiendo más estabilidad abundancia y sobre todo sanación, hazlo con mucha fe lo tiene que hacer el papá la mamá o el pilar de la casa, si es el abuelito el abuelita, el tío, la tía lo tiene que hacer por persona, pero si tú quieres aparte hacerlo también lo puedes hacer para que te vaya bien en cuestiones de trabajo negocio propio o tener mucho dinero en tu vida recomiendo, me díganle a todo el mundo que morir evidente ya puso el ritual del primero de julio, no hay pretextos.

Es el primero de julio, el sábado tienen todo el día libre, así que hacerlo con mucha fe los quieren bueno evidente.