Mhoni Vidente: Los horóscopos para terminar febrero

ARIES

Te sale la carta de as de oro, que te dice, paga deudas, sana economía, sigue ahorrando. Hay abundancia y estabilidad, a parte se te viene una propuesta, prepárate para la abundancia que te va a llegar. También nos sale la carta de la fuerza, a veces hay situaciones que no puedes controlar, que no puedes entender, entonces no trates de entender algo que no puedes comprender para que no te estreses con tantos problemas.

Te viene una invitación a salir de viaje en los días de mes de marzo, nos dicen las cartas que utilices mucho el color morado y el color rojo, que utilices los rituales para terminar bien el mes y empezar mejor el otro. Cortarse el cabello, prender una veladora amarilla, tratar de sanar las situaciones, mover los muebles de la casa, salir a caminar, hacer ayuno. Arregla asuntos legales, pasaporte, visa y trata de ayudar a tu pareja a tus padres y seres queridos. Números mágicos 07 y número 31.

TAURO

Te sale la carta de as de bastos. Fuerza, poder y determinación, eres uno de los signos más importantes de zodiaco, eres el que logra todo casi en la vida, por su terquedad, son personas que se proponen y logran todo en su vida. Tu carta dice que te ofrecerán un trabajo mejor, podrás organizar tu tiempo y sobre todo podrás hacer cosas muy importantes en tu vida.

Tus números mágicos son 07 y el número 21. Te van tomar de pañuelo de lágrimas, de consejero para cuestiones de divorcios, pleitos; trata de dar tu mejor opinión y no meterte en problemas. Cuidado con las envidias, de los chismosos. Libérate de cosas negativas que venias arrastrando. Trata de ser más espiritual estos días. El color que te va a dominar será el amarillo y el rojo. Trata de comprarte algo para que lo estrenes el 1 de marzo.

GÉMINIS

Sale la carta de la estrella. Vas a brillar más que antes, viene mucho poder para ti en estos días que termina febrero. En cuestiones económicas revisa bien tu tarjeta de crédito y las deudas. La carta as de estrella nos dice que la luz va a estar contigo en todas las formas. Vas a tener dinero, pero tienes que saber en qué invertirlo, no tienes que gastarlo todo siempre. Hay que aprender a ahorrar. Tus números mágicos serán 02 y el 11.

El color que te va a dominar será el verde y el azul. Las cartas nos dicen que utilices más tu imaginación en estos días, que arregles tu casa, que uses mucho la creatividad., es el momento de preparar un viajes para el mes de marzo. Luz y amor, si alguien te trae chismes o problemas no te metas. Trata de no meterte en problemas. El 3 de oro, fuerza, estabilidad y economía.

CÁNCER

As de copas, vas a cerrar muy bien el mes de febrero, con tus números mágicos el 11 y el 35, tu color será el azul y el blanco, que son los que te van a dominar. Recuerda que viene un amor a tu vida que llega para quedarse. Concéntrate en cuestiones labores. 10 de oros, te van a pagar una deuda que te debían o recibes un bono o una compensación de trabajos cuestiones, trata de tomar mucho líquido para purificar el cuerpo y la mente.

Vas estar protegido de las cosas negativas que te venían sucediendo. Viene viaje en puerta, ve preparando la maleta. No enojarse, no engancharse y no darle importancia a cuestiones que no lo merecen.



LEO

La carta del loco que dice que necesitas madurar. Trata de tener un pensamiento más positivo, de sanar tus deudas. Vas a tener un golpe de suerte. Vas a estar muy deseado o deseado.

Es el tiempo de ahorrar para poner un negocio más adelante.

Guía tus pasos para tener éxito, vas a poder ser líder de muchas personas. Te vienen proyectos, trata de tomar cursos de marketing, de ventas, actualízate.

Trata de moverte más y hacer más ejercicio, deja un rato el alcohol y el cigarro. Te piden ayuda un amigo o un familiar por cuestiones de consejo, económico o legal.

VIRGO

Te sale la carta del emperador, eres fuerte y determinante. vas a poder tener esa reconciliación que estabas esperando. Utiliza los colores azul y rojo. Reacomoda las situaciones personales. Si ves que esa persona no es para ti, aléjate.

Cuida tu patrimonio, cuida tu familia y cuida a tus seres queridos. Es el tiempo de crecer de tener otra casa, un departamento, Va a haber auditoria. Evoluciona no te estanques. Arregla toda la papelería porque marzo, abril y mayo van a ser meses de mucho viaje. Cambia de actitud y no seas tan precipitado, tan enojón. Tienes que controlar los vicios. Trata de abrir una cuenta de banco para que tu dinero crezca más.

LIBRA

Carta de templanza. El arcángel San Rafael va a ser el salvador de tu alma. Trata de hacer más ejercicio, tomar más agua, limpiar las toxinas para poder terminar muy bien el mes. Un dinero extra te va a llegar en estos días. te invitan a un negocio, hazlo. Tus número mágicos 04 y 29. Colores amarillo y rojo. Te van a cumplir tres deseos, pídelos el martes prendiendo una veladora amarilla,

Acércate a Dios y trata de tener tranquilidad con tus amistades y en casa. Vuelve a estudiar, te va a ir bien en los exámenes. Te pagan una deuda de años atrás.

Si te quieres hacer un tatuaje o cambiar tu look hazlo.

ESCORPIÓN

Carta del juicio, trata de madurar de terminar bien mes administrando tu tiempo y haciendo ejercicio. Tu pecado mayor s hablar de más, no platiques tus proyectos. Arregla tus asuntos legales pendientes. Protégete y no des tanta confianza porque te pueden traicionar. Tus números mágicos serán el 66 y el 81. Colores rojo y blanco. Viene un amor nuevo para ti del signo de Tauro, Cáncer o Piscis.

Trata de pensar más antes de decidir. No confundir lo sensual con el amor. Fuerza. valor y determinación en en lo que haces.

Te sale la carta de los celos e inseguridades. Si ves que la pareja con la que estás no te hace bien termina con esa pareja y después busca a alguien más compatible.

SAGITARIO

Te sale la carta del mago pide que se te va a dar que definitivamente. Acuérdate de definir muy bien qué quieres para tu futuro. Puedes hacer un plan de vida de trabajo y de éxitos. Tus números mágicos el 09 y el número 40. tus colores el naranja y el color azul. El arcángel Gabriel va a protegerte de todas las energías negativas chismes y cosas que te puedan perjudicar.

Cómprate este ropa nueva ponte mucho perfume para que atraigas la abundancia, te buscan amores nuevos y compatibles. Te dice usa algo de plata en tu vida para que tengas más prosperidad.

Transforma tu vida lo positivo trata de dejar ese berrinches, corajes o alteraciones de de genio que últimamente se han estado presentando en tu vida. Cálmate un poco más. Ve transforma lo positivo y trata de purificar tu alma y tu cuerpo. Haz más ejercicio tomas agua, cuídate del estómago.

Liderazgo, ante todo estás hecho para ser líder.



CAPRICORNIO

Capricornio estás hecho para brillar en este año, sigue planeando lo que deseas, pon un negocio trae este trabajo de maestro de coaching. Estás hecho para ser líder y que definitivamente estos tres días de febrero, vienen oportunidades nuevas de crecimiento también nos dice, cuídate de los chismes. Cuídate de las intrigas. Cuídate de los malos amores del pasado.

Es que la gente se queda muy dolida o dolido contigo, Capricornio, porque dejas mucha huella en las personas, pero como tú eres determinante completamente, te alejas de las personas, trata de razonar mejor. No vuelvas al pasado, sana esa actitud.

ACUARIO

Te sale la carta de la rueda de la fortuna, vas a terminar mejor el mes de febrero. Quieren que tú tengas un proyecto nuevo de trabajo que va a ser de ventas de marketing o publicidad. No tengas miedo, no tengas miedo al que dirán, no tengas miedo a las situaciones que no puedas controlar, tienes que enfrentarlo y salir adelante. Con la carta del mundo que vienen muchos viajes, vienen muchos movimientos cambios de casa y de trabajo en el mes de marzo. Tus números mágicos 15 y el número 26, tus colores azul y blanco. Prende tu velador amarilla, córtarte el cabello ponte mucho perfume y sonreír.

Te busca un amor del pasado, mejor dicho dos o tres amores del pasado, pero recomiendan las cartas no regresar.



PISCIS

Te sale la carta del ermitaño. Estás en tu racha de buena suerte. Tú eres muy buena luz para muchas personas. Tu mejor día el martes y tus días el 08 y el 49. tus colores el verde y el azul aqua. Cuídate de problemas del intestino o del riñón. Trata de ir con tu médico. Te llega un regalo de una persona que no esperabas.

Exige que te den un mejor puesto en tu trabajo. Tienes una oportunidad de cambiarte de casa. Tienes una sensibilidad extra. Compras una casa, un carro o un terreno. Te busca un familiar para invitarte a una boda. A partir del mes de marzo vienen cuatro meses de estabilidad, de abundancia y de crecimiento. Empieza arreglar maletas que puedes viajar próximamente.