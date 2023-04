Mhoni Vidente: Los horóscopos del 10 al 14 de abril

Aries

Ha salido la carta de la fortuna, sigue tu época de buena suerte, porque sigues cumpliendo años. Cuídate de las personas maliciosas que te rodean que te quieren robar tu energía o te quieren robar esa fuerza que tienes espiritual, recuerda no confiar tanto las personas que te rodean y sigue progresando en todas las formas.

Tu mejor día va a ser el día martes, tus números mágicos van a ser el número 18 y 17, tu color el color rojo intenso

Va a ser una semana de volver a empezar a trabajar en nuevos proyectos, será tiempo de quitarte personas que no eran para ti como amores muy intensos o personas que no te supieron valorar y reinventarse completamente.



Tauro

Viene en la carta El As de bastos por lo que debes tener poder, fuerza y determinación que va a ser una semana de recomenzar, vas a traer muy buenas energías positivas y aparte vas a sentir mucho ánimo de salir adelante de todas las cosas que estabas atravesando o pasando mal

Tu mejor día va a ser el día lunes que tu color va a ser el color verde y tus números mágicos el 06 y el 15.

En cuestión laborales, habrá una recompensa económica en estos días que empezando desde el lunes y toda la semana vas a tener todavía mejor abundancia y estabilidad, recuerda que ya mero empieza tu época del signo de tauro, así que prepárate para esas buenas vibras.

Géminis

Sale la carta del diablo, cuídate de los enemigos ocultos, cuídate de las personas chismosas, cuídate de la gente que te puede hacer daño y porque no te darás cuenta porque eres muy buena gente. Trata de siempre estar a la expectativa, no confiar en nadie y sobre todo ser uno de los signos más aventajados en cuestiones de ayuda espiritual.

Ahora, en semana de pascua, tu día mágico va a ser el día miércoles, tu color va a ser el color naranja y tus números va a ser el número 9 y 13. Vas a traer esa corriente de buena suerte o sobre todo de estabilidad económica, trata de pagar deudas, sana tu economía y sigue progresando.

Cuida tu salud sobre todo el esternón problemas cardíacos o problemas del páncreas, trata de ir con tu médico que lo más importante que tenemos géminis es la salud.

Cáncer

Viene la carta de la fuerza que, definitivamente, es una de las cartas más importantes del tarot. En la semana de pascua necesitas mucho de la fuerza por el recuerdo de una persona que ya no está con ustedes, has traído los sentimientos encontrados y no sabes si quedarte o irte. Tienes que tomar las decisiones para ti, no para los demás, o sea es muy importante que tomes una decisión que tú quieres en la vida, no lo que quiere la otra persona o lo que quiere los que te rodean, no estamos para darle gusto a nadie, estamos para darnos gusto a nosotros mismos.

Tu mejor día va a ser el día jueves, tu número mágico 3 y 11. El color va a ser el amarillo y te dice que un milagro vendrá en esta semana de pascua, una proyección nueva de trabajo, un negocio propio que le va a dejar más abundancia. Eres la persona indicada para ser feliz ya no te dejes manejar ya no te dejes que la gente abuse de ti.

Leo

Ha salido la carta del emperador, eres fuerte, determinante y vas en crecimiento total. Tu color va a ser el color azul intenso, tu mejor día el viernes, tus números mágicos 19 y 21. Eres el poderoso, que pongas en tu conciencia mental esa fuerza que necesitas para salir adelante, que tienes fuerza poder y determinación y sobre todo muy buena suerte en la semana de pascua todo lo que te propongas se va a realizar.

La carta del emperador también nos dice que es el momento de volver a estudiar, de poner un negocio extra, de fijarse un poco más en ti y seleccionar más a las amistades que tienes para que no te vuelvan a pedir dinero, no prestes dinero, no prestes el carro, no prestes cosas tuyas que son muy importantes para que te valores más.

En cuestiones empresariales, trata de estudiar algo que te dé ese liderazgo que te va a hacer crecer en todas las formas y sobre todo tener más determinación en tu vida qué es lo que te propongas lograrlo. Cuidado con los problemas legales, trata de resolverlos.

Virgo

La semana de pascua te sale la carta del loco, tienes que madurar, tienes que crecer, tienes poner los pies firmes en la tierra, tienes que saber hacia dónde vas y qué deseas para estar mejor. La carta del Loco también es suerte, dinero rápido dinero por negocios.

Tu día mágico va a ser el día lunes, tu color el rojo intenso y tus números van a ser el número 22 y 41, que vas a tener dos golpes de suerte. La carta de loco dice cuidado con la gente que te rodea y que te habla en cuestiones amorosas con mentiras, sé un poco más inteligente y desenvuelvete más en cuestiones laborales.

También en las cartas nos dice déjate fluir. No dejes que las cosas o que los pensamientos negativos están rodeando tu mente y no dejes dejes pasar las cosas buenas de tu vida, a veces porque estás enfrascado en problemas de pleitos, de enojos, no ves lo bueno que te da la vida, así que deja fluir toda esa energía y desenvuelvete un poco más. Vas a lograr muchas cosas importantes.

Libra

Te sale la carta de las de espadas, fuerza determinación rompimiento de lo negativo. Te rodea el triunfo y la victoria de cualquier problema que has desarrollado de tiempo atrás. Esta carta nos está diciendo que vuelvas a estudiar, que tomes un curso que te desempeñe más y que vas a tener el futuro asegurado en tu vida, aparte que te viene una recompensa económica.

Esta semana el martes será tu mejor día, tus números mágicos 07 y 33, tu color verde intenso, trata de guardar un billete un dólar en la cartera que te va a dar más dinero se va a multiplicar la abundancia y que vas a tener estabilidad trata de oír los consejos de la gente.

Libra, escoge lo mejor o lo que tú quieras hacer para ti, pide apoyo y consejos, pero no le creas todo a todos. Trata de ser un poco más desconfiado en lo que estás haciendo. Te sale la carta de recibir, para tener algo o recibir, tenemos que dejar ir, tienes que dejar ir esas energías negativas, tenemos que dejar ir esos sentimientos encontrados.

Escorpio

Te sale la carta de Los amantes: va a ser una semana muy apasionada, muy entregados al amor, muy entregados a encontrar la persona ideal, muy entregado a las relaciones públicas, políticas, sociales, muy entregados a hacer alguien en la vida. La carta de Los amantes nos dice que van a vivir dos personas dentro de ti.

Esos espíritus tan fuertes te van a ayudar a desenvolverte más en cuestión laborales y desenvolverte más en todo lo que quieras hacer, esta carta nos dice que también tengas cuidado con las traiciones amorosas o con amores infieles que se te van a estar rodeando, recuerda no puedes confundir el amor con el sexo o sea la pasión con el amor es muy diferente, tienes que saber realmente a quién quieres y a quién deseas.

Tu mejor día va a ser el día miércoles, que tus números mágicos van a ser el número 05 y el número 57, que tu color va a ser el color blanco y que te dice controla tus corajes, controla tu ira y sube un poco, sé más inteligente al momento de contestar. No lastimes por lastimar a los demás.

Sagitario

Te viene la carta del mundo: está hecha la carta del mundo para ti Sagitario. Te gusta salir de viaje, conocer gente de otras partes, eres muy auténtico en todo lo que haces, trata de seguir estudiando idiomas, trata de relacionarte más en cuestiones de comercio exterior o internacional.

Saber de qué estás hecho y entender que se vale equivocarse, pero tienes que aprender de tus errores para no volverlos a repetir, no somos medallita de oro para caerles bien a todo mundo, así que trata de seleccionar mejor tus amistades y sobre todo con quién te compartes tu amor o tu pasión, porque liberas mucha energía positiva.

Tu mejor día va a ser el día miércoles, que tus números mágicos van a ser el número 02 y 90, que el color que te va a ayudar es el naranja y te dicen las cartas fortaleza ante todo lo que estés viviendo, a veces tenemos situaciones muy graves en la vida o situaciones que se salen de control, pero tú tienes tu elemento es el fuego tú te domina el sol, tú elemento es tu mente, tu mente es la fortaleza para que te pueda ayudar a salir de cualquier problema.

Capricornio

Te sale la carta de la Estrella, vas a seguir brillando, tienes que tener cuidado con lo que platicas con lo que dices con lo que piensas y como actúas porque se están alejando personas muy importantes en tu vida y se están acercando las personas que nos sirven,

tienes que tener la conciencia clara y seguir avanzando.

Tu mejor día va a ser el día jueves, que tus números mágicos van a ser el número 08 y 31 que el color que te va a dominar va a ser el color rojo y verde fuerte, debes de entender que va a ser una semana de pagar deudas, de enderezar el camino de hacer ejercicio y preocuparte un poco más por ti y no tanto por los demás y no te engañes, o sea trata de que tu mente o tú mismo no te engañes con situaciones que no son, tú siempre muy firme y sobre todo saber hacia dónde vas o qué deseas en la vida.

Acuario

Ha salido la carta del ermitaño: no estás solo no estás sola, acuario. Acuérdate que hay mucha gente muy importante alrededor de ti que te va a poder brindar su apoyo o su ayuda no te encierres en problemas negativos, no pienses de más. Recuerda que si esa persona se alejó de tu vida es que no era para ti, que la carta del ermitaño es muy importante, dice que te dé a vale,r que te des dignidad ante todo que tengas. Ten orgullo y que no regreses a las mismas situaciones.

Va a ser una semana de mucho trabajo, de proyectos nuevos y junta laborales, que te trates de cuidarte de problemas de intestino o problemas de infección en la orina, que vayas con tu médico que es indiscutible.

La carta del ermitaño nos dice que tu mejor día va a ser el día jueves, que tus números mágicos el número 01 y 16 y que tu color el azul intenso. ten fe, cuando tú tienes fe automáticamente tu energía se eleva y hace que cualquier cosa o lo que estés pasando se haga más fácil para que lo puedas desenvolver, que utilices más la fe en tu vida para que puedas lograr lo que tanto necesitas y desenvolverte de la mejor manera

Piscis

La semana de Pascua es una semana muy buena para el signo de Piscis, porque tienen revelaciones con Dios y es el signo consentido completamente. En las cartas nos está diciendo la carta del mago pide que se te va a dar, que viene más abundancia, que vas a traer más estabilidad, que creas en ti, que confíes en lo que estás haciendo, que te vas a poder desenvolver más en todas las formas. La carta del mago te dice no te detengas, sigue creciendo y sigue avanzando en todo lo que estés haciendo, trata de tomar un curso en cuestiones de ingeniería, en cuestiones de relaciones públicas, en cuestiones de medicina, que eso te va a funcionar muy bien.

Va a ser una semana de reconocimientos hacia ti, piscis, o sea tus jefes, tus superiores, te van a aplaudir porque estás haciendo muy bien tu trabajo. No te encierres en corajes o celos con problemas del pasado o situaciones que no puedes controlar. Si tú no puedes controlar algo, no era para ti. Tú Sigue avanzando.

Las cartas nos dicen que tu mejor día va a ser el día martes que tus números mágicos va a ser el número 23 y 55 que el color que te va a dominar es el Celeste y el rojo intenso.