Mhoni Vidente: Horóscopos mágicos de la semana del 26 al 29 de febrero

Aries

En las cartas del tarot para Aries, la aparición de la carta del Mago señala que la última semana de febrero estará llena de bendiciones. Esta carta indica que finalmente recibirás el pago de una deuda pendiente y lograrás equilibrar tus finanzas, permitiéndote avanzar con éxito. Prepárate para una semana intensa de trabajo, cierre de proyectos y posibles nuevas oportunidades laborales, especialmente relacionadas con propuestas extranjeras o de personas externas. Es crucial que mantengas tu mente activa y te enfoques en mejorar tu salud, particularmente cuidando tus riñones y evitando problemas de piernas.

Tu mejor día será el martes y puedes esperar sorpresas agradables en el ámbito amoroso. Los números de la suerte son el 02 y 30, mientras que los colores auspiciosos son el azul intenso y el amarillo. Es fundamental para ti, como Aries, priorizar la verdad en tu vida y ser honesto contigo mismo y los demás.

La semana próxima trae consigo dos golpes de suerte el martes y la presencia de posibles amores compatibles, especialmente del signo de Leo, Sagitario y Capricornio. Este año, con tu cumpleaños y Semana Santa acercándose, se espera que sea un período de viajes, éxitos y autovaloración, aunque debes tener cuidado con traiciones y chismes.

Tauro

Tauro, las cartas te revelan la presencia de la carta de los bastos, simbolizando poder, determinación y crecimiento en tu vida. El as de bastos indica que es el momento de expresarte, de pedir lo que necesitas y de mostrar tu capacidad para resolver cualquier desafío. Es probable que te ofrezcan oportunidades laborales que te permitirán crecer económicamente y saldar deudas pendientes. Tu mejor día será el jueves, con posibilidades de recibir trabajo extra y participar en reuniones laborales para proyectos nuevos.

Es importante que cuides tu salud, especialmente tu espalda y cuello. Evita levantar objetos pesados si haces ejercicio y mantente atento a mantener una actitud positiva, lo que te ayudará a reinventarte y prosperar económicamente. El jueves será un día de suerte, con los números 04 y 33 a tu favor, y los colores naranja y blanco auspiciosos para ti.

Sincroniza tus acciones y organiza tus pagos para lograr estabilidad financiera. Considera actualizar tu documentación, incluyendo pasaporte y visa americana, y asegúrate de obtener tu título si aún no lo has hecho. Planifica unas vacaciones para Semana Santa, algo que has estado anhelando. Tauro estará en armonía con Virgo, Capricornio y Acuario, lo que favorecerá asociaciones comerciales y relaciones apasionadas.

Géminis

Para mis amigos Géminis, la carta del Arcángel de la Templanza te insta a mantener la calma y la serenidad. Esta semana es momento de respirar profundamente y no dejarse llevar por provocaciones de terceros, especialmente en el entorno laboral. Mantén la mente fría y enfócate en lo que realmente te hace feliz. El lunes será tu mejor día, con una carga de trabajo extra y la necesidad de poner al día tus cuentas bancarias.

Es crucial evitar hablar de más y abstenerse de chismes o comentarios negativos que puedan incomodar a los demás. Este lunes, los números mágicos son el 06 y 29, mientras que tus colores auspiciosos son el rojo y el verde. Es momento de generar energías positivas y dejar atrás lo negativo. Tu punto débil esta semana será el estómago, así que procura mejorar tus hábitos alimenticios y evitar guardar resentimientos.

Si detectas que tu pareja no está comprometida contigo, es importante abordarlo y tomar medidas. Considera abrir una nueva cuenta bancaria para empezar a ahorrar de manera más efectiva. Los signos compatibles para ti en el amor son Libra, Acuario y Cáncer, quienes pueden brindarte estabilidad y crecimiento en tus relaciones.

Las cartas sugieren que el dinero llegará en abundancia, como lo indican el 5 de oros y el 6 de oros, lo que te permitirá invertir y expandirte financieramente. Mantente alerta ante intrigas familiares y políticas, y procura ser más discreto.

Cáncer

Para mis queridos amigos Cáncer, la carta de la Rueda de la Fortuna anuncia momentos de crecimiento y desarrollo. Esta semana, es crucial que te enfoques en aprovechar tus capacidades creativas e imaginativas para servir a los demás. Tu mejor día será el miércoles, con los números mágicos 13 y 25, lo que indica tres golpes de suerte y nuevas oportunidades laborales, incluso la posibilidad de éxito en el extranjero.

El color dominante para ti será el blanco y naranja, y estarás inmerso en reuniones de trabajo y cambios importantes en la dirección. A pesar de los desafíos, continúa avanzando y acumulando éxitos, dejando atrás las personas que te han causado daño y las situaciones pasadas que ya no te incumben. Es posible que un familiar te busque en busca de ayuda, ya sea moral o financiera, especialmente si enfrentan una enfermedad seria.

Es un momento propicio para considerar iniciar un negocio y asociarte con personas compatibles, como Piscis, Escorpio y Acuario, quienes te ofrecerán estabilidad y crecimiento. Sin embargo, mantente alerta ante personas que puedan mentirte o provocarte problemas en tus relaciones personales. Las cartas indican sorpresas financieras, como el As de Oros y el Tres de Bastos, lo que sugiere ingresos inesperados, compromisos sólidos y regalos sorpresa.

Leo

Para mis amigos Leo, la carta de las copas trae consigo estabilidad, crecimiento y una visión clara hacia el futuro. Tu día más favorable será el jueves, marcando una semana de cierre de mes y reconocimientos. Es probable que recibas un bono o recompensa por un trabajo extra que has estado realizando. También estarás ocupado pagando deudas y negociando para proyectos nuevos, especialmente en el extranjero.

Es crucial cuidar tu salud, especialmente tus pulmones, garganta y prevenir enfermedades virales. El jueves podría presentarse una oportunidad de trabajo nuevo o un reconocimiento por parte de tus superiores, lo que podría impulsar tu crecimiento económico. Tus números de la suerte son el 10 y 14, mientras que los colores auspiciosos son el rojo intenso y el amarillo. Realiza todas tus actividades con pasión y mantén tu enfoque en lo que te hace feliz.

Este año estás destinado a brillar económicamente y tener éxito, pero es importante deshacerte de las personas negativas que te rodean, ya sean familiares, amigos o parejas, ya que pueden frenar tu crecimiento. Los números 10 y 14 también son claves para las oportunidades de ganar la lotería. Los signos compatibles para ti son Aries, Tauro y Sagitario, quienes pueden brindarte pasión y aventuras amorosas.

Virgo

Para mis queridos amigos Virgo, la carta del Loco advierte sobre la importancia de controlar los pensamientos negativos y la tendencia a preocuparse demasiado por situaciones que pueden no suceder. El estrés, la ansiedad y la confusión son puntos débiles para ti, por lo que es fundamental mantener una mentalidad positiva y ocuparte en actividades que te mantengan equilibrado.

Tu mejor día será el miércoles, aunque la semana estará marcada por un intenso trabajo y posibles malentendidos laborales. Es importante ser cauteloso con los gastos y evitar endeudarse innecesariamente. Si recibes dinero que te deben, prioriza pagar tus deudas y considera una propuesta laboral que puede surgir en marzo.

Tus números mágicos son el 01 y 26, mientras que los colores auspiciosos son el amarillo y naranja, lo que indica un poder personal fuerte y la capacidad de liderazgo que posees. Considera honrar a un ser querido fallecido encendiendo una vela amarilla o roja el 1 de marzo, vistiendo ropa nueva y llevando tres billetes del mismo valor para atraer la prosperidad.

Los signos compatibles para ti en el amor son Tauro, Capricornio y Géminis, quienes pueden ofrecerte estabilidad y compromiso.

Libra

Para mis queridos amigos Libra, la carta del Juicio trae consigo la oportunidad de crecimiento y estabilidad financiera. Tu mejor día será el lunes, marcando una semana de intenso trabajo, estrés y posiblemente exámenes escolares. Este es un momento para actualizar tu guardarropa, cambiar tu celular o comprar algo que te haga sentir mejor. Recuerda que en Libra no se ruega a nadie, pero sí se vale pedir perdón si has tenido algún conflicto interpersonal.

Aprovecha el lunes, un día cabalístico, para buscar oportunidades de crecimiento laboral. Considera pedir un aumento o un mejor puesto, ya que es probable que se te ofrezcan nuevas oportunidades en marzo.

Tus números de la suerte son el 18 y 22, y tus colores auspiciosos son el rojo y el naranja. Intenta caminar al aire libre por la mañana para recibir la energía del sol y mantener la tranquilidad frente a los problemas y las preocupaciones. Recuerda que tienes una energía especial que proviene de lo divino, lo que te proporciona estabilidad.

En cuanto al amor, los signos compatibles para ti son Acuario, Aries y Géminis, quienes pueden brindarte compromiso y colaboración en cuestiones empresariales o políticas.

Escorpión

Para mis estimados amigos Escorpión, la carta del Emperador resalta tu poder y liderazgo innatos, especialmente en campos como Ciencias Políticas, Derecho e Ingeniería. Esta carta te recuerda la importancia de asumir la responsabilidad por tus acciones en lugar de culpar a los demás.

Tu mejor día será el jueves, aunque la semana estará cargada de trabajo y estrés. Es fundamental que descanses lo suficiente y mantengas una mentalidad positiva. Es momento de definir tus objetivos futuros y comenzar a trabajar en ellos de manera proactiva.

El 1 de marzo, te recomiendo encender una vela amarilla o roja, cortarte el cabello, pagar una deuda y hacer ejercicio para liberar energía negativa. Llevar un trozo de canela en tu bolsa con tu perfume puede atraer abundancia y estabilidad. También considera hacer una donación o asistir a la iglesia, ya que eso puede multiplicar tus bendiciones.

Tus números de la suerte son el 08 y 21, y tus colores auspiciosos son el amarillo y el azul fuerte. Es importante que te mantengas en movimiento, busques oportunidades de trabajo y sigas estudiando para evitar estancarte. Puede haber sorpresas relacionadas con visas o migración que te permitan viajar con frecuencia.

En el amor, los signos compatibles para ti son Géminis, Piscis y Cáncer, quienes pueden ofrecerte estabilidad y crecimiento personal.

Sagitario

Para mis queridos amigos Sagitario, la carta del Mundo te señala como una persona fuerte, poderosa y llena de inteligencia. Es el momento perfecto para reorganizar completamente tu vida y tus pensamientos, permitiéndote crecer sin límites.

Tu día más favorable será el miércoles, una semana en la que podrás resolver todos los pendientes que quedaron del mes de febrero y superar cualquier problema legal o familiar que hayas enfrentado. Paga alguna deuda y cambia la disposición de los muebles en tu hogar para permitir que la energía fluya mejor. Además, un poco de incienso puede atraer buenas vibraciones a tu casa.

Tus números de la suerte son el 03 y 07, y los colores que te favorecen son el verde y el rojo intenso. Este es un buen momento para probar suerte en la lotería o apostar en tus equipos favoritos, ya que se augura abundancia y prosperidad. Es posible que te involucres en nuevos negocios con personas del ámbito político, gubernamental o empresarial, lo que podría brindarte ingresos adicionales.

Aunque esta semana puede ser estresante, sigue dedicándote al ejercicio y mantén una actitud positiva. Considera hacer una depuración de las personas negativas que te rodean y rodéate de aquellos que realmente valoran tu bienestar y estabilidad. Además, es probable que celebres el cumpleaños de un familiar cercano.

Los signos compatibles para ti son Leo, Aries y Sagitario, lo que puede indicar momentos de compromiso y amor en tu vida.

Capricornio

Para mis amigos del signo de Capricornio, la carta de la Estrella indica una semana llena de brillo y éxitos. Será un tiempo para brillar en todos los aspectos de tu vida, desde los logros académicos hasta los reconocimientos laborales. Es un momento propicio para considerar un cambio de residencia, construir un patrimonio o aumentar tu cuenta bancaria.

Tu mejor día será el martes, y tus números de la suerte son el 12 y 23, con dos golpes de suerte. Los colores que te favorecen son el verde y el rojo intenso. Es importante que te mantengas alejado de chismes e intrigas, y que seas discreto con tus asuntos personales. Define claramente qué te hace feliz y busca establecer relaciones sólidas y compatibles que te impulsen hacia el crecimiento personal.

Recuerda cuidar tu salud, evitando el agotamiento y manteniendo una mentalidad positiva. Pronto recibirás dinero que te adeudan y podrás saldar deudas pendientes. Además, es probable que tengas reuniones con tus superiores o los dueños de la empresa para discutir cambios positivos en tu carrera.

El 1 de marzo, enciende una vela roja o amarilla, renueva tu aspecto personal y lleva contigo joyas de plata u oro para atraer abundancia y protección contra la envidia. Los signos compatibles para ti son Aries, Tauro y Virgo, quienes pueden aportarte estabilidad y crecimiento en el amor y las relaciones personales.

Acuario

Para mis amigos del signo de Acuario, la carta de las de oros, específicamente el As de Oros, indica fuerza, buena suerte, estabilidad económica y crecimiento tanto en el ámbito laboral como en los negocios. Tu mejor día será el jueves, marcando una semana llena de logros y triunfos, incluido el pago de deudas pendientes y reuniones laborales que mejorarán tu situación profesional.

Debes prestar atención a tu salud, especialmente a problemas relacionados con la piel, el cabello y los ojos. Visitar al médico te ayudará a encontrar estabilidad mental y física. Es crucial dejar atrás rencores y problemas del pasado, enfocándote en avanzar hacia el futuro.

Tus números mágicos son el 16 y 31, y tus colores auspiciosos son el naranja y el verde fuerte, que simbolizan la creatividad y la renovación. Considera retomar los estudios o tomar cursos de inglés para ampliar tus horizontes. Organiza tu documentación y establece objetivos claros.

Pronto podrías cerrar un negocio importante o firmar contratos que te llevarán por el camino de la abundancia y la estabilidad. Es esencial no aferrarte a relaciones que ya no te hacen feliz y buscar personas compatibles e inteligentes que compartan tus intereses y metas.

Piscis

Para mis amigos del signo de Piscis, la carta del Sol trae muchas felicidades, especialmente porque estás cumpliendo años y se augura una era de estabilidad, crecimiento y oportunidades para ser feliz y mejorar tu situación económica.

Tu mejor día será el martes, marcando una semana de cierre de contratos laborales, éxito en exámenes pendientes y la posibilidad de tomar un curso importante. Es probable que tengas una revelación espiritual o que sientas la ayuda divina para alcanzar tus deseos más profundos.

Tus números de la suerte son el 15 y 23, con dos golpes de suerte que podrían beneficiarte en juegos de lotería. Los colores intensos, como el rojo y el amarillo, simbolizan la felicidad y el crecimiento, y te animan a transformar tu vida para mejor.

En este nuevo año, date un gusto comprando algo que te llene de alegría, como un perfume, ropa o zapatos. Los amores del pasado podrían regresar, pero es importante elegir compañías que te brinden estabilidad y felicidad.

Cuida tu salud mental, ya que el estrés, la depresión y la ansiedad pueden afectarte. Sal a caminar, come de manera saludable y descansa lo suficiente para recargar energías. Prepara un viaje rápido que te permita relajarte y disfrutar.

Los signos compatibles para Piscis son Cáncer, Libra y Escorpión, quienes brindarán equilibrio y amor a tu vida. Este es un buen momento para mejorar tu hogar y tu estabilidad.

Con información de Mhoni Vidente

MF