Mhoni Vidente: Horóscopos del fin de semana del 9 al 11 de junio

Aries

Tu mejor día va a ser el día 9 de junio y este fin de semana va a tener muy buenas oportunidades de nuevas vidas, te estás reinventando otra vez, vienen más proyectos, tu mente está mejor en todos los sentidos, se está quitando mucho peso de encima, se van quitando muchas deudas también, se está quitando problemas por eso sale nueva vida.

Será un fin de semana de trabajo extra, de organizar tu casa, de organizar todo lo que tienes pendientes. Vas a estar viendo comprar otro lugar, otra casa, cambiarse o comprar un carro, algo que te haga sentir bien, pero no des opinión, no le platiques nada a nadie y todo el mundo está feliz. Los números mágicos para Aries van a ser el número 09 y 21 con doble suerte.

Trata de checarte en cuestiones de migraña o dolor de cabeza y sé más espiritual, encamínate a Dios, no le creas tanto a la gente que te rodea trata de sacar lo mejor de todo, porque a veces caes en situaciones de fraude o situaciones tristes. Deberías de estudiar algo más los fines de semana, es cierto que tienes mucho tiempo libre. Cuidado con las malas vibras, cuidado con lo que sueñas, acuérdate que este fin de semana es muy notorio tus sueños porque estás con algo de energía revueltas.

Tauro

Tu mejor día va a ser el día 11 de junio. Tauro va traer muy buen ánimo y este fin de semana se la va a pasar muy bien, porque tiene compromiso con la familia y aparte va a estar hablando de estar muy alegre. Esta semana te dice no te rindas, no tiene el permiso, no tiene la autorización de rendirse, no tienes por qué decir sabes qué money ya no, ya me cansé no puedes, es no te rindas, esfuérzate hasta donde puedas para que tú puedas realizarte en algo y sentirte orgulloso contigo mismo.

Las cartas te están diciendo que los números mágicos para el fin de semana van a ser el número 1 y 25. Te dicen que también necesitas más ambición, justo ahora tienes esa estabilidad y ese crecimiento y si te quieres hacer una cirugía estética médica, los dientes, ponerte Brackets, cualquier cosa que te haga sentir bien será ideal este fin de semana.

Habrá mucha alegría el fin de semana se te va a dar sin ningún problema familiar, al contrario te va a dar mucha alegría y sobre todo ahora en el cambio de luna, que es el día 13 de junio, prende tu veladora y pide lo que tanto deseas: estabilidad amorosa, estabilidad económica lo que sea y sobre todo no te fijes en personas que no son para ti.

Géminis

Su mejor día va a ser el 10 de junio y estás de cumpleaños, apapachate, disfruta tu tiempo y júntate con la gente que más te quiere. Te sale mucha creatividad este fin de semana, vas a estar pintando la casa, comprando moviendo los muebles, sintiéndote pleno. Para el Géminis que está en pareja está en riesgo de cortar definitivamente porque se imagina muchas cosas, es volátil en la mentalidad, imagina cosas que no se dan o que realmente no están.

Necesitas llenarse dinero, para ello tus números mágicos serán 18 y 20 que te dicen que no se vale tener miedo, no se vale estar estancados en el miedo de hacer esto, tengo miedo en tomar una decisión no se vale, experiméntalo, no te estaciones en ningún sentimiento, ni en la pasión, ni en la risa, ni en el llanto, ni en la tristeza solo experimentarlos. Vas a traer mucha suerte en cuestiones de regalos, de dinero, mucho dinero.

Dicen las cartas que este fin de semana va a ser de mucho baile y fiesta, así que trata de hacer tu tarea y los pendientes que tengas desde el viernes para que sábado domingo estés desocupada, desocupado, que te sale próximamente viaje al mar que anda buscando tu tía tu abuela o tu mamá para invitarte a una fiesta o comprarte algo o hacerte un regalo.

Cáncer

Su mejor día va a ser el 9 de junio. Va a ser un fin de semana de estar con la familia, de estar apoyando al papá, la mamá de estar platicando con su pareja, de estar haciendo un festejo para uno de los hijos. Vas a estar muy ocupado este fin de semana y aparte siento que se está reinventando, está haciéndose masajes para verse mejor y también nos dice, vienen tiempos de cambio.

Es tiempo de cambiar, cambiar de trabajo o cambiar de casa, cambiar de actitud, cambiar de país, son tiempos de cambiar de aires, cambios importantes. Los números mágicos van a ser el 14 y 17 que son números claves para estar en lo que tiene que hacer el fin de semana. Reinvéntate, tienes la disposición de crecer más y ver hacia futuro.

Te sale dinero, te van a pagar una deuda este fin de semana, te va a llegar un dinerito extra y aparte te has estado acordando de alguien del pasado, alguien que ya murió, un familiar que estuviste dedícale una oración, una veladora. Ya va a ser tu era después del 21 de junio, se viene buena suerte, pero cuídate de los chismes y sobre todo en el trabajo, no platiques de más y abre bien los ojos en cautela.

Leo

Su mejor día va a ser el día 11 de junio. Traen mucha suerte, se le están acomodando completamente los caminos, te has quitado muchas personas negativas, se quitó amores que no eran para ellas o para ellos y está creciendo. Este fin de semana va a estar de fiesta y estará organizando un negocio que estará trayendo dinero, un negocio de compraventa o algo de tipo restaurante, porque son muy carismáticos.

Los números mágicos para Leo van a ser el número 05 y 16 que dicen que seas un poco más humilde, de por sí son materialistas el signo de Leo, porque les gusta mucho el dinero, les gusta hacerlo más, le gusta hacerlo crecer y hacerlo notar, pero trata de ser más sencillo y si quieres que siga creciendo tu dinero ten en orden tus documentos, tu visa, tu pasaporte, tu gasto de seguros médicos mayores para que después no tengas ningún problema en ningún sentido.

Estás construyendo algo, estás en el momento de comprar una casa, un terreno o construir un negocio que se te va a dar sin ningún problema, que te van a pagar una deuda del pasado, que ya la tenías perdida, aparte vas a estar arreglando una situación legal que tenías atrasada como una pensión alimenticia.

Virgo

Su mejor día va a ser el día 8 de junio. Tienen que ocuparse más de su salud mental, psíquica y espiritual, porque ha pasado por mucho trabajo, muchas presiones de escuela, laboral o de juntas que lo desgastaron esta semana, ocúpate en darte un buen baño, caminar y rezar. Haz que la mente se desconecte de todo para que tú puedas sentirte más a gusto que te va a dar estabilidad, crecimiento y más poder personal.

Los números mágicos para Virgo van a ser los números 3 y 26, cualquier juego de lotería, cualquier juego de azar y cualquier bingo que participe este fin de semana va a ganar, trae suerte, aparte la economía la sigo viendo muy estable.

El Arcángel Miguel va a estar arriba de ti este fin de semana resale, pídele, prendele una veladora, quítate brujerías mal de ojo, trata de quitarte ese coraje que tienes guardado de tiempo, atrás deja que el pensamiento se libere, aprende a soltar que si vas a tener esa recompensa económica por parte de una herencia, de algo de cuestiones de una deuda, de la venta de un bien que es este una casa un terreno o un carro vas a traer billetes, pero desconfía del que te habla bonito, abre bien los ojos, desconfía del que te habla bonito no siempre te dice la verdad.

Libra

Su mejor día va a ser el día 11 de junio. Este fin de semana para Libra va a ser de juntarse con la familia, va a estar muy alegre, va a empezar a hacer ejercicio, se quiere hacer como una lipo, porque el libra tiene problemas de estómago, porque son muy antojados comen mucho, pero eso sí hay que ponerse a dieta y tener un poco más de disciplina.

Vas a tener mucha fuerza amorosa este fin de semana viernes, sábado y domingo, se te van a acercar amores nuevos y compatibles para ti y sobre todo vas a tener ese poder sexual, o sea la gente te va a ver como un King Kong o algo así, o sea, potente fuerte sensualmente, va a haber mucha sensualidad así que aprovecha destácate.

Es el momento de decirle a esa persona que tanto quieres o decirle a alguien que tengas algo que decir, es el momento de decir la verdad para que también tu cuerpo y tu mente descansen, no te sientas con sentimientos de culpa. Se viene algo de recompensa, económica bien, pero usualmente, cuando les empieza a ir muy bien tropiezan y vuelven a gastar, sin embargo hay buenas noticias vas a poder salir adelante, ocúpate de lo importante, tu escuela, los exámenes y recuperar completamente esa estabilidad.

Escorpión

Su mejor día va a ser el 9 de junio. Estás en esa etapa de buena racha, vas a estar de buenas y de buen modo, se le están acomodando las energías después de que se quitó mucha gente de encima. La carta de la libélula significa cambio positivo, por lo que en este fin de semana se viene una ilusión nueva en cuestiones amorosas, pero tienes que tener muy definida a la persona que te gusta para que no te equivoques.

Se vienen transformaciones positivas este fin de semana, o sea, ponerse a dieta hacer más ejercicio verse mejor comprarte una ropita pero también es de ser muy prudente, tiene que cuidar la boca, tiene que cuidar lo que dice para que no se meta en problemas, fuera de eso viene un fin de semana agradable de fiesta, van a salir de viaje por un evento, pero es un viaje cerca.

Los números mágicos para escorpión van a ser el número 13 y 30, llenos de buena suerte, porque vas a saber del embarazo de una de un familiar que te va a dar mucha alegría, porque no se podía embarazar, y vas a estar hablando en cuestiones de tomar un curso de modelaje, diseño modas o algo en cuestiones de estilismo, te saldrán regalos sorpresa, dinero, amor y sobre todo compatibilidad con las personas alrededor de ti.

Sagitario

Su mejor día va a ser el día 11 de junio. Este fin de semana es de salir, de conocer, de estar arreglando situaciones que tenía pendientes, de no volver con la pareja del pasado, no vuelvas con esa persona, aléjate de allí y a seguir conociendo. Trata de administrar más tu tiempo para que puedas hacer ejercicio, estudiar, trabajar en tu negocio, para ti mismo o para ti misma.

Te viene un viaje largo próximamente, aprovecha los viajes para conocer gente compatible contigo, aprovecha también para aprender a calmarte cuando veas que la situación se sale de control, retírate de allí respira hondo y empieza a moverte. Los números mágicos de este fin se semana van a ser el 19 y 33 con doble suerte rápida, aparte te dice vas a encontrar tu misión que tienes en la vida, trata de entender que lo que nos pasa en la vida sagitario, Dios nos pone pruebas para aprender a estar mejor, no podemos estar renegando a cada rato.

Va a ser un fin de semana muy apasionado para Sagitario, pero cuidado con el alcohol, las drogas, el cigarro, la comida todos los vicios tienes que controlarlos no dejes que la mente vuele tanto. Comprate un libro o toma un curso de superación mental, toma un curso de inglés porque a cada rato te veo viajando.

Capricornio

Su mejor día va a ser el día 9 de junio. Están madurando, están pensando qué hacer con su tiempo libre. Va a ser un fin de semana para estar con la pareja o estar haciendo ejercicio, necesita ponerse a hacer ejercicio porque piensa muchas cosas indebidas o tontas, necesita ponerse a hacer cosas productivas para que él o ella se sienta productiva.

Cuidado con las traiciones amorosas, cuidado con las personas que no son tan fieles en la forma de pensar contigo o no son tan fieles en tu forma de estar bien. Va a ser un fin de semana de estar arreglando tu casa, de sentirse querido por las personas, te van a buscar tus abuelitos para hablar contigo o para invitarte a una fiesta este fin de semana, viernes y domingo, te la vas a pasar muy bien.

Tus números mágicos van a ser el 2 y 27, que dicen que aprendas a guardar el dinero, aprende a ahorrar, no lo gastes por gastar y no te metas en problemas que no son tuyos y no te emociones con la primera o el primero que veas, trata de ser un poco más maduro en ese sentido, porque después te puede causar problemas, cuidado con las mentiras.

Acuario

Su mejor día va a ser el día 10 de junio. Está pasando un fin de semana de amor, se siente con ilusiones, se está moviendo su vida para estar mejor, paga tus deudas, paga lo que debes, no hagas que la Virgen te habla, son mentiras, tienes que pagar para que puedas sanar la economía. Siento que va a ser un fin de semana padre para acuario, mucha tomadera, salir con la pareja con amores nuevos.

Trae esa disposición de ser feliz, está buscando el porqué de las cosas y tarde o temprano se van a contestar para ti, pero además va a ser un fin de semana para estar con la familia muy amorosamente. Siento que estás volviendo a hacer ejercicio y que te está tocando la suerte con los números mágicos, 16 y 23 dos golpes de suerte.

Te anda buscando tu tía, tu abuelita o gente de la familia para invitarte a un fin de semana una fiesta, aparte, te va a buscar un amor del pasado para arreglar asuntos de dinero, de chismes o problemas anteriores trata de no quedar peleado, no busques rencores, no estés sacando cosas de hace 20 años ya pasó.

Piscis

Su mejor día va a ser el día 11 de junio. Está cambiando de forma de pensar, se está poniendo a dieta, va a ser un fin de semana de estar arreglando situaciones de la casa, con la pareja estable, si estás solo, sola, vas a entrar en contacto con amores nuevos y aparte trae un dinerito extra para cambiar la casa o cambiarse de hogar. Toma el sol, trata de salir a caminar en el día, de tener los rayos solares, llénate de buena vibra sobre todo de crecimiento laboral para que te sientas mejor.

Los números mágicos para Piscis van a ser el número 8 y 24, o sea, doble suerte de por sí, el número 08 domina el signo de Piscis, será una suerte rápida y nos dice que busca un equilibrio en la vida, ni quieras tanto la pareja, ni la odie tanto

No te puedes atorar, arriésgate, quítate de tu sistema de confort. Arriésgate el que no arriesga no gana. Arriésgate a ser médico, arriésgate a ser arquitecto, arriésgate a tomar otro curso de inglés, arriésgate a salir de viaje, arriésgate Piscis, solo así te va a llegar un dinero para que lo empieces a guardar para el futuro.

