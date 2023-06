Mhoni Vidente revela que "corcholata" llegará a la presidencia en 2024

El próximo año 2024 comienzan las elecciones para elegir a los alcaldes y gobernadores de los diferentes estados de la República Mexicana y sus municipios, al igual que votar para el próximo presidente de México.

Todavía nos queda casi medio año para que termine este 2023 y ya han comenzado las campañas de los diferentes candidatos a ser presidentes del país, tal como es el caso de Marcelo Ebrard, quien ya renunció a su cargo de Secretaria de Relaciones Exteriores, y Sheinbaum quien durante los últimos meses ha dejado en claro que también buscará la candidatura, ambos del Partido de Morena.

Por su parte otros partidos políticos como el Partido Acción Nacional (PAN) aún analiza a sus candidatos, aunque suenan los nombres de Lilly Téllez y Satiago Creel.

Ante el tema que ha tomado fuerza en los últimos días, Mhoni Vidente reveló quién será el próximo presidente del país: “Es mi predicción, es Marcelo Ebrard”, dijo la astróloga.

Incluso el 19 de octubre de 2022, Mhoni Vidente reveló quienes serán los candidatos a la presidencia de México, siendo uno de ellos Marcelo Ebrard.

"Mis candidatos para el 2024, que ya todo el mundo se destapó, yo también me destapé... Los candidatos que veo fuertemente es, Marcelo Ebrard, Alejandro Murat que es el ex Gobernador de Oaxaca y Luis Donaldo Colosio.

En aquella ocasión, Mhoni Vidente también mencionó que es muy difícil que una mujer pueda llegar a la presidencia de México en estos momentos debido a que el país no está preparado para votar por una mujer.

"Una mujer no veo ahorita, porque lamentablemente ni Estados Unidos ha tenido una presidenta. México todavía, la mujer no vota por la mujer, no está preparado el país. El pueblo mexicano quiere un hombre para que enderece la situación de violencia", dijo la astróloga.

MF