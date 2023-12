Mhoni Vidente: Horóscopos del fin de semana del 8 al 10 de diciembre

Aries

Aries, mantén la determinación en tus proyectos, sabiendo que tu perfeccionismo puede llevarte a abandonarlos. Persiste y alcanzarás el éxito laboral. En el ámbito sentimental, es momento de definir tus emociones y concentrarte en una sola relación, especialmente con Capricornio, Libra o Sagitario, quienes podrían ser tu pareja ideal.

Una posada navideña te espera, y se vislumbra un premio y buena fortuna con los números 07 y 66, así como el color amarillo. Evita compartir tus logros. Es hora de resolver asuntos legales o de pensión; no pospongas estas soluciones.

Deja atrás a aquellos amores que jugaron con tus sentimientos, como los signos Géminis o Acuario. Un encuentro familiar se aproxima este domingo. Prepárate para un fin de semana con trabajo extra y para decorar tu casa con un árbol de Navidad.

Tauro

Este fin de semana, como Tauro, reflexionarás sobre lo que necesitas en tu vida. Tu persistencia en asuntos laborales te lleva al éxito, pero a menudo enfrentas energías negativas.

El 11 de diciembre, enciende una vela roja y pide ayuda a fuerzas superiores para crecer en lo que requieres; verás cómo se cumple. Aplica perfume antes de salir y continúa con el ejercicio para sentirte bien y mantener tu mente activa.

En el ámbito amoroso, pueden surgir diferencias por malos entendidos; habla con tu pareja para mantener la armonía. Tus números de la suerte son 08 y 17, y tu color es el rojo.

Géminis

El fin de semana se presenta con muchas tareas pendientes en el trabajo, pero intenta organizar tu tiempo para poder disfrutar. Aunque te gusta llamar la atención, recuerda que lo más valioso es la labor que haces por los demás, lo que atraerá más personas a tu vida social. Resolverás un asunto legal con éxito, evita pelear tanto con tu pareja y busca comprenderse mutuamente.

El 8 de diciembre te deparará una sorpresa agradable, y la energía espiritual será intensa, así que enciende una vela morada y pide lo que necesitas. Tus números de la suerte son 04 y 55, el color blanco es el tuyo.

Cuida los dolores de cabeza o cuello debido al estrés; el ejercicio y una dieta adecuada te ayudarán. Considera un cambio de casa o remodelar tu hogar.

Cáncer

Este fin de semana marca un nuevo comienzo en todos los aspectos de tu vida. Tu signo está experimentando cambios radicales y un crecimiento espiritual. El 10 de diciembre, enciende una vela blanca y pide a tu ángel de la guarda lo que necesitas para encontrar equilibrio.

Prueba baños de flores y canela para atraer abundancia. Para aquellos Cáncer en pareja, puede llegar un embarazo. Cuida tu espalda y riñones, reduce refrescos y azúcares, y mantén el ejercicio. Es hora de ahorrar en lugar de gastar sin razón, para sentirte seguro.

Considera retomar estudios los fines de semana, tal vez un curso de idiomas que te será útil en el futuro. Tus números de la suerte son 01 y 23, el color azul es para ti. Te invitan a una posada en estos días; podría surgir un nuevo y mágico amor en este encuentro.

Leo

Este fin de semana está repleto de fiestas y posadas, así que prepárate para brillar y contagiar buena energía, siendo el alma de las celebraciones y un verdadero conquistador. En el trabajo, evita decisiones precipitadas sobre cambios de puesto; piensa detenidamente antes de actuar.

Considera trámites de pasaporte y visa americana, y podrías beneficiarte de un curso de liderazgo para desenvolverte mejor en la vida.

En el amor, no esperes lo que no llegará; no te obsesiones y sigue adelante, pues un nuevo amor del signo de Aries o Libra, muy compatible contigo, podría aparecer pronto. El 9 de diciembre, viste ropa clara y nueva, usa mucho perfume para atraer buena suerte, y enciende una vela azul para fortalecer tu fuerza espiritual.

Tus números de la suerte son 07 y 88, y el color verde es tu talismán. Para los casados, podría haber un embarazo en camino.

Virgo

Este fin de semana trae consigo agradables sorpresas y por fin vislumbras el logro de tus deseos, especialmente en el amor. Continúa estudiando, ya que tu naturaleza curiosa te impulsa a conocer más y te posiciona como uno de los más inteligentes del zodiaco.

Cuida los dolores de cabeza y limita el consumo de alcohol en las posadas, ya que es tu punto débil. El 9 de diciembre, coloca agua bendita en la nuca y enciende una vela amarilla para fortalecer tu fuerza espiritual. Tus números de la suerte son 09 y 43, y el color rojo será beneficioso para ti.

Un amor del pasado podría reaparecer; considera darle una oportunidad para encontrar la felicidad. Prepárate para un regalo inesperado y considera reorganizar tus muebles y pintar tu casa para recibir el próximo año con excelentes energías.

Libra

Este fin de semana, los astros están a tu favor, elevando tu espiritualidad al máximo. Recuerda que pedirás y recibirás, así que mantén tu mente en modo positivo para atraer lo que necesitas y alejar lo que no te beneficia, tanto en amores como en amistades.

Recibirás dinero que te debían y tu aguinaldo. Una invitación a una posada se acerca y podría traerte un premio. Tu relación de pareja seguirá estable, pero evita ahogarla y daos tiempo el uno al otro. Tus números de la suerte son 05, 43 y 29, viste colores fuertes para atraer más abundancia.

El 11 de diciembre, enciende una vela blanca y pide a tu ángel de la guarda lo que necesitas; pronto verás resultados. Baños de rosas rojas y agua bendita atraerán el amor verdadero. Asegúrate de descansar, a veces tu diligencia con las responsabilidades puede agotarte.

Escorpión

La energía solar del 8 de diciembre augura abundancia para tu signo Escorpión. Encender una vela blanca y pedir a los seres espirituales lo que necesitas te ayudará a verlo cumplido. Renovar energías con un corte de cabello puede ser beneficioso.

A veces te quedas en situaciones que no quieres para no lastimar a otros, pero es hora de priorizarte. Ordena tus ideas y metas, aunque no todos estén de acuerdo, es importante cumplirlas.

Una invitación de viaje para fin de año se aproxima; considera tomarla para disfrutar de la vida. En el amor, estás en paz con tu pareja y piensas en comprometerte más. Practica la paciencia, todo llegará a su debido momento. Tus números de la suerte son 13 y 29, y el color verde te favorece.

Sagitario

El fin de semana trae excelentes noticias, especialmente en lo laboral: te ofrecerán un puesto mejor remunerado y el inicio de un negocio con varios socios, trayendo mayor abundancia. En lo personal, tu naturaleza sociable puede llevarte a confiar en personas no tan confiables, así que cuida a quién le confías tus asuntos y evita exponerte demasiado en las posadas navideñas.

Vigila el exceso de comida y alcohol, ya que podrían causarte malestar después. Recibirás un regalo inesperado de un nuevo amor que te llenará de alegría. Tus números de la suerte son 19 y 70, y el color naranja es auspicioso para ti.

El 11 de diciembre, enciende una vela roja y pide a tu ángel de la guarda lo que necesitas; pronto verás resultados. Planeas una fiesta para celebrar tu cumpleaños, pero cuida tu garganta y pulmones para evitar problemas.

Capricornio

El fin de semana trae sorpresas agradables, incluyendo la resolución de un asunto del pasado en el amor, lo que te traerá paz. Como Capricornio, tiendes a buscar control en todo y la falta de control puede generarte frustración. Trata de mantener la calma y analizar tus acciones en lo personal.

El 8 de diciembre, un nuevo ciclo para tu signo, enciende una vela blanca y pide a tu ángel de la guarda lo que necesitas; verás resultados pronto. Considera cortarte el cabello para renovar tus energías. Evita los chismes familiares durante las posadas, es mejor no dar consejos.

Podría llegar una sorpresa económica a través de juegos de azar con los números 21 y 30; usa el color rojo y combínalo con tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte.

En el amor, si alguien no valora tu presencia, no ruegues. Los sentimientos no se obligan. Pronto podría aparecer alguien de Aries o Géminis con quien compartir un amor verdadero.

Acuario

El fin de semana trae cambios en tu vida sentimental, es el momento de decidir con quién compartir tu vida de pareja y sentirte más estable. Familiares de otra residencia llegarán para las posadas navideñas. Buscan ofrecerte un nuevo trabajo que mejorará tu situación económica, pero mantén discreción al respecto.

El 11 de diciembre será un día lleno de bendiciones; enciende una vela blanca y pide la protección de tu ángel de la guarda para sentirte más fuerte. Tus números de la suerte son 15 y 60, y el color blanco te favorece.

Tu fuerte carácter puede causar problemas en las relaciones, por lo que es recomendable medir tus palabras y acciones. Consideras cambiar tu coche por uno más reciente y te invitan a una posada navideña.

Piscis

El fin de semana se enfoca en ajustar tus ingresos y pagar tus deudas, mostrando tu lado ordenado en el manejo del dinero para cerrar el año con finanzas limpias. Visitar al médico por agotamiento mental y físico es importante; considera tomar vitaminas y practicar la meditación para recuperar energías.

El 10 de diciembre, el sol estará a tu favor, marcando un nuevo ciclo próspero. Enciende una vela blanca y usa perfume para potenciar tu suerte. Para los Piscis solteros, podría llegar un amor de Escorpio, Cáncer o Leo, muy compatible contigo.

Tus números de la suerte son 08 y 17, y el color azul te beneficiará. Recibirás un perfume como regalo en una posada navideña. Consideras la posibilidad de ser padres sin casarte con tu pareja y te invitan a un viaje para pasar fin de año, comienza a planearlo.

