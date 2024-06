Mhoni Vidente: Horóscopos del fin de semana del 28 al 30 de junio

Aries

Aries, es fuerte y su pensamiento siempre está enfocado en el crecimiento y en avanzar, eliminando las negatividades de su vida. Los Aries son protectores y siempre buscan el éxito en todo lo que hacen, lo que los hace valiosos para su familia y pareja. Este fin de semana, especialmente el viernes 28 de junio, será un día importante para Aries. Sus números de la suerte serán el 03 y el 31, y sus colores de la suerte serán el azul y el amarillo.

Este fin de semana, Aries tendrá la oportunidad de reinventarse y librarse de muchas enfermedades. Últimamente, las envidias y el mal de ojo han estado cerca de Aries debido a su naturaleza fuerte y llamativa. Aunque son inteligentes, a veces pecan de confiados, creyendo que todo el mundo les desea bien. Por eso, es recomendable que Aries se haga una limpieza con limones verdes, un huevo rojo, agua bendita y mucho perfume para liberarse de energías negativas que incluso están afectando su sueño.

Es crucial que Aries reflexione sobre su vida, haciendo un balance de lo bueno y lo malo. Este ejercicio le ayudará a valorar lo importante y a liberarse de las cargas del pasado, como personas o problemas que no le pertenecen. Aries debe dedicar tiempo a sí mismo, desconectar el teléfono durante dos horas y concentrarse en su bienestar personal.

La voluntad de Aries es una de sus mayores fortalezas. La abuela siempre decía que la voluntad lleva más lejos que la inteligencia, y esto es cierto para Aries. Su determinación y fuerza les permitirán alcanzar sus objetivos.

En el amor, este fin de semana será apasionado para Aries. Si están solteros, es un buen momento para disfrutar de la compañía de sus seres queridos y aprovechar las ofertas en las tiendas para hacer compras que alegren su hogar. Sin embargo, Aries debe evitar ser demasiado controlador con su pareja y aprender a negociar cuando convive con otras personas.

La carta del Loco indica que es tiempo de madurar, resolver asuntos legales y financieros, y liberarse de gastos innecesarios. Este es el momento perfecto para adoptar una mascota, como un perrito, gatito o canario.

Aries puede tener dificultades para vivir con otras personas debido a su necesidad de orden y limpieza. Si se sienten invadidos, tienden a alejarse. Es importante que aprendan a negociar y a encontrar un equilibrio en sus relaciones.

Finalmente, el fin de semana será de fiesta y diversión. Aries debe administrar bien su tiempo para alcanzar sus objetivos y disfrutar de nuevas oportunidades. También podría recibir noticias importantes relacionadas con contratos o firmas.

Aries debe rodearse de personas que les aporten positividad y progresen junto a ellos, evitando a quienes les generan estrés o negatividad. Recuerden que una pareja es para construir, no para destruir.

Tauro

El mejor día para Tauro será el domingo 30 de junio. Últimamente, Tauro ha estado muy preocupado por su salud, pensando constantemente en enfermedades y malestares. Es importante recordar que los doctores viven de su trabajo y siempre encontrarán algo que tratar. Tauro debe evitar llenarse de ideas negativas sobre su salud y no obsesionarse con enfermedades.

El número de la suerte para Tauro será el 14 y el 30, y sus colores serán el rojo y el blanco. Este fin de semana será ideal para reuniones y fiestas, donde conocerá gente nueva y tendrá la oportunidad de planear viajes para la próxima semana. También será un fin de semana de mucha pasión y deseo.

Es importante que Tauro cuide de su hogar y preste atención a su alimentación. Comer bien y mantenerse activo ayudará a evitar enfermedades. Tauro debe disfrutar de la vida y rodearse de personas que aporten felicidad.

La carta del Emperador indica que Tauro está destinado a liderar, a ser dueño de su negocio o director. No debe conformarse con trabajos mediocres, pues tiene el potencial para alcanzar grandes logros. Además, es un buen momento para ahorrar dinero y pensar en el futuro.

Este fin de semana, Tauro puede aprovechar las ofertas para comprar ropa deportiva o calzado nuevo. También recibirá un ingreso extra que le permitirá darse algunos gustos. Es fundamental que Tauro administre bien sus recursos y no trate de solucionar los problemas de los demás.

La carta del Emperador también sugiere que Tauro debe pensar en grande y planificar su futuro. Es un buen momento para estudiar algo nuevo como música, arte, baile o comunicaciones, lo cual será un valor añadido en su vida.

En cuanto a relaciones, Tauro será muy compatible con personas de los signos de Acuario, Virgo y Sagitario, quienes le brindarán apoyo y buena compañía. La abundancia está cerca, y es importante ahorrar para asegurar estabilidad en el futuro.

Las cartas también indican un posible cambio de trabajo y un viaje largo con la pareja o la familia. Además, es un buen momento para volver a estudiar, ya sea un doctorado o una especialización en física o química. El ángel de la guarda está cerca, así que invócalo para recibir protección y eliminar las malas vibras.

Géminis

El mejor día para Géminis será el lunes 1 de julio. Sus números mágicos serán el 10 y el 27, y sus colores de la suerte serán el verde y el azul. Después de su cumpleaños, Géminis se siente renovado y lleno de energía positiva. Aunque tiende a sabotearse a sí mismo por su naturaleza dual, esta vez Géminis trae consigo buena fortuna, incluso la posibilidad de ganar la lotería este fin de semana.

Este fin de semana, Géminis estará en contacto con personas influyentes y tendrá oportunidades de relaciones públicas en eventos sociales. Es un buen momento para hacerse un cambio de imagen y vestirse mejor. Recuerda, "como te ven, te tratan".

Géminis tendrá comunicación total con personas de poder, especialmente en el ámbito gubernamental, y recibirá revelaciones importantes. Además, es un buen momento para fortalecer las amistades, ya que Géminis es conocido por ser leal y sincero.

Dos cartas adicionales indican que una mujer influyente en el ámbito empresarial o político ayudará a Géminis a crecer económicamente y a desarrollarse laboralmente. Cualquier cirugía médica o estética que se realice en estos días será exitosa. Invertir en uno mismo es una muestra de amor propio.

Es momento de considerar un cambio de casa o buscar una que ofrezca mejor energía y un cambio positivo en la vida. Géminis es conocido por su versatilidad y habilidades en política, ventas, moda y humanitarismo. Siempre están trabajando y buscando maneras de mejorar y ser reconocidos.

Para el 1 de julio, se recomienda hacer un ritual prendiendo una veladora a la Divina Providencia, blanca o dorada, y pedir con fuerza lo que se necesita para mejorar. También es un buen momento para cortarse el cabello, usar mucho perfume y hacerse notar.

En el ámbito amoroso, este fin de semana será de amores fugaces y sin compromisos serios. Géminis será compatible con personas de los signos de Acuario, Aries y Libra. Aprovecha las invitaciones importantes y disfruta de estos encuentros.

Las cartas indican triunfo y dinero, con la posibilidad de pagar deudas pasadas y experimentar cambios positivos. Es importante cuidar la salud, especialmente dolores de cuello y espalda baja debido al estrés. También, ten cuidado con los chismes e intrigas; a veces es mejor no opinar para evitar problemas.

Cáncer

¡Muchas felicidades al signo de Cáncer que está cumpliendo años! Dios los bendiga. Aprovechen su tiempo, váyanse de vacaciones y disfruten de su día. Hagan fiesta, porque el signo de Cáncer es uno de los más consentidos y que más se une con la familia. Cuídense de problemas de salud: si eres mujer, presta atención a la matriz y hormonas; si eres hombre, cuida de tu riñón, próstata o infecciones urinarias.

El Cáncer se entrega completamente cuando se enamora, pero también puede querer recuperar el tiempo perdido cuando se desenamora, buscando nuevas experiencias. Este fin de semana, el viernes 28 de junio, será especialmente alegre para ti. Será un fin de semana lleno de movimiento, fiestas y arreglos.

Tómate un tiempo para ir al cine, charlar con amigos y amigas, y consentirte con una buena crema o ropa nueva. Últimamente, puede que hayas sentido malas vibras o envidias, así que es importante protegerse. En el día primero, prende una veladora a la Divina Providencia, date una buena barrida con dos limones verdes y quémalos en la estufa para alejar las malas energías.

Tus números mágicos son el 01 y el 29, y tus colores de la suerte son el blanco y negro (yin y yang). Regálate algo bonito por tu cumpleaños, ya sea una cadenita de oro, una pulsera o un perfume que te guste. Gasta en ti mismo y no te preocupes tanto por los demás.

Haz rituales para quitarte el mal de ojo y la gente tóxica. Este fin de semana también será bueno para estudiar, leer y prepararte para la escuela o un viaje. Podrías recibir noticias de una enfermedad en un familiar, pero también escucharás sobre su cura, lo cual es una excelente noticia.

Las cartas indican que pasarás el fin de semana muy unido a tu pareja, ya sea novio, esposo, amante o cualquier tipo de relación. Será un fin de semana muy amoroso. También te sugieren vender cosas que ya no utilizas y que se están echando a perder para recuperar algo de dinero. Adminístrate mejor y compra solo lo que realmente necesites.

Te llegará un regalo inesperado, lo cual hará que el fin de semana sea aún mejor. Resolverás problemas que venías arrastrando y te sentirás muy bien. Estarás muy compatible con los signos de Piscis, Géminis y Escorpio.

Este es el momento de explorar cosas nuevas en tu vida, buscar retos y diseñar un futuro mejor. La carta del cuatro de oros indica que la estabilidad y la abundancia llegarán a tu vida. Tendrás cuatro días (viernes, sábado, domingo y lunes) de estabilidad y crecimiento. Además, alguien cercano a ti, como un familiar o pareja, estará apoyándote en cuestiones laborales o económicas.

Leo

Leo, no caigas en lo ridículo vistiendo de marcas exageradas como Dolce & Gabbana, Gucci o Prada si no eres un modelo. Este domingo 30 de junio es tu día especial, con tus números mágicos 20 y 28. Tus colores de la suerte son el rojo y el naranja.

Leo es un signo que disfruta de generar dinero y crecer económicamente. Considera conseguir un terreno y sembrar trigo, sorgo, frijol, aguacate o tomate, o tener un negocio adicional, ya que eso es muy beneficioso. Manifiesta lo que deseas para tu futuro: visualiza claramente tus metas, ya sea tener mucho dinero, una casa específica o un coche. La capacidad mental de Leo es poderosa.

Últimamente, los Leo que tienen más de 35 años suelen buscar parejas más jóvenes. Si estás en medio de un pleito de divorcio, considera no divorciarte. Si tienes conflictos familiares, evita las peleas. La vida es sencilla: si te sientes cansado, descansa; si tienes hambre, come; si tienes ganas de bailar, baila. No te compliques con tantas dudas y simplemente vive.

Evita caer en relaciones tóxicas y no vuelvas con personas que te manipularon o te hicieron daño. La carta de la justicia indica que cualquier trámite o procedimiento que realices será exitoso. La carta del Rey de Espadas sugiere que personas importantes, ya sean políticas o empresariales, se acercarán a ti con oportunidades de negocio. Diles que sí, ya que es momento de generar más dinero y abundancia.

Haz raíces de abundancia guardando un poco de dinero para el futuro. Abre tu mente a nuevas oportunidades que te permitan crecer económicamente. Si estás solo, los signos compatibles contigo este fin de semana son Sagitario, Acuario y Aries.

Haz más ejercicio, ya que últimamente podrías estar sintiéndote fuera de forma. Fortalece tu cuerpo y camina más para mantenerte en buena condición física. Este fin de semana será de mucha pasión, deseo y amor.

Las cartas también te indican que podrías enterarte de una enfermedad seria en la familia y estarás brindando apoyo moral y económico. Además, podrías enfrentarte a un pleito familiar en tu casa, pero no te busques problemas innecesarios.

Recuerda, Leo, es importante que no te metas en problemas donde no los hay y siempre busca mantener la calma y la sensatez.

Virgo

Virgo, tu mejor día será el lunes 1 de julio. Tus números mágicos son el 09 y el 12, y tus colores de la suerte son el verde y el amarillo.

Este fin de semana promete ser muy bueno para ti, Virgo, en compañía de tus seres queridos y amigos. Estarás muy alegre, quizás pintando la casa, arreglando el baño y pensando en qué más hacer. Sin embargo, a veces tu carácter puede estropear los mejores momentos porque te aceleras y te pones nervioso. Es importante que controles tu mente y evites pensar demasiado en los problemas.

Sé prudente al hablar y al actuar. No te cambies constantemente de carrera o de decisión. Enfócate en una cosa y terminala. Si tienes hijos o compañeros Virgo, animales a decidirse por una cosa y terminarla. No te pongas límites en la vida, Virgo, y busca ser más espiritual. Pide lo que deseas y visualiza tu futuro.

La carta del sol te aconseja tomar vacaciones para relajarte y disfrutar. Una buena idea podría ser arreglar tu azotea con plantas y sombrillas para crear un espacio agradable y soleado. Este fin de semana podrías recibir invitaciones a bodas, bautizos, graduaciones, etc. Prepárate bien, cómprate ropa nueva, un perfume, rasurate y cambia de look si es necesario.

Sana tu corazón, pero no olvides las lecciones aprendidas. No vuelvas a caer en relaciones tóxicas y mantén las cicatrices como recordatorio. Deja ir el mal humor, la pesadez y la mediocridad. Si estás solo, este fin de semana promete ser de mucha pasión y deseo.

Los signos compatibles contigo este fin de semana son Tauro, Cáncer y Aries. Estos signos te traerán amor y compañía. También recibirás más recursos económicos que te permitirán hacer varios cambios en tu casa. Cuida mucho de tus ojos y tu mente.

Este fin de semana será de mucha fiesta y alegría. La carta del Caballo de Espadas indica que un amor fuerte, poderoso y con grandes ideas llegará a tu vida con todo el ánimo y las ganas de hacer algo importante por ti.

Virgo, disfruta tu fin de semana, mantén el equilibrio mental y emocional, y abre tu corazón a las nuevas oportunidades que la vida te presenta.

Libra

Libra, tu mejor día será el domingo 30 de junio. Tus números mágicos son el 16 y el 19, y tus colores de la suerte son el naranja y el verde.

Este fin de semana promete ser muy divertido y lleno de pasión para ti, Libra. Estarás en un momento donde sentirás que las cosas están funcionando bien. Como el mejor amigo, tienes buena equidad y eres una persona inteligente, pero a menudo te sacrificas mucho por los demás. Es importante que aprendas a ver por ti mismo y entiendas que las cosas se deben dar para estar mejor.

Este fin de semana, Libra, te espera una transformación positiva. Realiza el ritual del primero de julio: prende una veladora a la divina providencia, corta tu cabello y ponte algo de color naranja o verde para estimular la abundancia y la estabilidad. Purifica tu mente, evitando pensamientos negativos y serénate. Controla tu mente y elimina lo negativo de tus pensamientos.

El estrés y los pensamientos negativos generan enfermedades, así que es crucial que te mantengas positivo y limpio mentalmente. Este fin de semana será de fiesta y convivencia con amigos. Consientete y apapachate, cómprate cosas que te hagan feliz.

La carta del ermitaño indica que encontrarás la luz al final del túnel y la solución que estabas esperando. Aprovecha este momento, cómprate algo nuevo que te haga feliz. Silencia tu mente, ya que es vital tener un equilibrio entre cuerpo, alma y espíritu. Un cuerpo sano, una mente estable y un espíritu elevado hacia Dios te traerán estabilidad.

Recibirás un regalo inesperado que te hará sonreír, una invitación o algo que te alegrará el fin de semana. Las cartas sugieren que estudies algo relacionado con comunicaciones o comercio, ya que se te dará muy fácil. Busca espacios para ti mismo y entiende que estás hecho para ser feliz y crecer económicamente.

A veces es necesario tomar acciones para avanzar y estar bien. No tengas miedo de cortar con personas o situaciones que no te benefician. Este fin de semana serás muy compatible con Acuario, Géminis y Leo. Aprovecha estos días para disfrutar y mejorar tu bienestar.

Escorpión

Escorpio, tu mejor día será el 29 de junio. Tus números mágicos son el 21 y el 25, y tus colores de la suerte son el rojo y el amarillo.

Este fin de semana es un momento ideal para ti, Escorpio, para recibir grandes cantidades de dinero y crecer sin limitaciones. Estás en una etapa de fortaleza y poder, donde puedes controlar y manejar todo lo que te propongas. Llénate de energía, fuerza y luz para visualizar y alcanzar tus objetivos.

Recuerda, es importante saber perdonar y pedir perdón cuando sea necesario. Cargar con energías del pasado no te sirve de nada, así que libérate de ellas y sigue adelante. No te preocupes por la envidia de los demás, enfócate en tu propio camino y en tus propios éxitos.

Las cartas indican que próximamente tendrás un viaje y cambios importantes en tu vida. Aprovecha este tiempo para estudiar algo nuevo, como un idioma (inglés, francés, alemán, portugués) que te ayude a crecer como persona. Aléjate de personas tóxicas que no te dejan avanzar y que te traen mala vibra. No mendigues amor, busca a alguien que te complemente completamente.

Escorpio, pide un deseo el primero de julio y prende una veladora a la divina providencia, ya que tu deseo se cumplirá casi inmediatamente. No tengas miedo del qué dirán, sigue tu propio camino. Este fin de semana será muy apasionado para ti y estarás muy compatible con los signos de Cáncer, Piscis y Capricornio.

Busca siempre rodearte de personas positivas, fuertes e inteligentes como tú. Las alianzas y sinergias con estas personas te traerán más dinero, conocimiento y fuerza. Aléjate de los vicios y controla tus hábitos de fumar, beber y comer en exceso. Las cartas también indican un posible cambio de casa, ciudad o país, y es probable que lo hagas pronto.

Escorpio, este es un tiempo de crecimiento y oportunidades para ti. Aprovecha cada momento para avanzar en tu vida y alcanzar tus metas.

Sagitario

Sagitario, tu mejor día será el 1 de julio. Tus números mágicos son el 07 y el 23, y tus colores de la suerte son el naranja y el blanco.

Este fin de semana pinta muy bien para ti, Sagitario. Eres un signo de fuego intenso, conocido por tu capacidad para convencer a los demás y por tu inteligencia. Siempre logras lo que te propones, y te gusta el reconocimiento y el poder. Sin embargo, es importante que no prometas lo que no puedes cumplir. Esto puede atraer energías negativas, envidia, y problemas. A veces es mejor callar y no prometer nada que no estés seguro de poder cumplir.

Debes limpiarte de todas esas malas vibras. Considera cortarte el cabello, reinventarte, ponerte a dieta, comer a tus horas, y dormir bien. Sé prudente y evita peleas innecesarias. Recuerda que a veces, por querer imponer tu punto de vista, puedes enfrentarte a situaciones negativas. No te dejes involucrar en conflictos que no te benefician.

Este fin de semana será ideal para un viaje corto, convivir con la familia y seres queridos. Será un buen momento para invertir en ti mismo, consentirte y reparar cosas que necesiten atención. Si es posible, compra una bicicleta y disfruta de paseos al aire libre.

Las cartas te recomiendan calma y serenidad. La carta de la Templanza te dice que todo pasa y que debes mantener la calma en momentos de tormenta. Sal a caminar y despeja tu mente en lugar de involucrarte en pleitos. Recuerda que para una pelea se necesitan dos personas, y es mejor mantenerse tranquilo y distraído.

Próximamente, podrías ser invitado a un casamiento donde serás padrino o madrina, lo cual es una excelente oportunidad para lucirte. Sagitario, te encanta oler bien, vestir bien y lucir elegante. Eres un signo próspero, agradable y con habilidades negociantes.

Así que disfruta de este fin de semana, consiéntete, y sigue adelante con tu espíritu positivo y tu capacidad de conquista.

Capricornio

Capricornio, tu mejor día será el 28 de junio, y tus números mágicos son el 11 y el 18. Tus colores de la suerte son el verde y el rojo.

Capricornio, eres un signo fuerte, apasionado, consciente y realista. Sin embargo, a veces te metes en problemas por querer dar consejos o ayudar a los demás. Este fin de semana, te recomiendo que te mantengas al margen y te enfoques en ti mismo. Evita involucrarte en problemas ajenos y deja que cada quien maneje su vida a su manera.

Eres una persona constante, dedicada y muy buena administradora. Aunque a veces puedes ser soberbio, recuerda que la humildad te ayudará a llegar más lejos. Piensa en grande y camina con humildad, agradeciendo siempre lo que tienes. Cuando eres agradecido con la vida, automáticamente te devuelve más.

Es importante que busques un equilibrio en tu vida: aprende a comer, a tomar y a trabajar de manera balanceada. No te mates trabajando o estudiando sin descanso; encuentra un balance que te permita vivir más y ser más feliz. Aprovecha el tiempo para relacionarte con gente que te haga sonreír y que sea compatible contigo.

Siempre habrá temores e incertidumbre en la vida, pero lo importante es vencerlos. Enfrenta tus miedos y sigue adelante con determinación.

Las cartas para Capricornio te indican que este fin de semana tendrás un buen flujo de dinero. La carta del Mago te dice que pidas lo que deseas, porque se te concederá. Será un fin de semana para pagar deudas, ahorrar y quizás retomar tus estudios o aprender algo nuevo. Aprovecha el tiempo para aprender música, liderazgo, o cualquier cosa que te interese.

Haz una limpieza espiritual este fin de semana: usa un huevo rojo y un limón verde, ponte mucho perfume y ropa nueva el 1 de julio, preferiblemente en tus colores de la suerte, verde o rojo. Recuerda que estás en un momento de crecimiento personal y profesional.

La carta del Eclipse te sugiere que camines, hagas ejercicio y conozcas gente nueva. Vuelve a estudiar, da clases y sigue aprendiendo. También te sale la carta del Poder, que indica que tienes una mente muy fuerte y realista. Utiliza tu poder mental para visualizar y lograr tus objetivos.

Eres compatible con Tauro y Virgo, y cuando aprendas a controlar tus sentimientos y pensamientos negativos, conquistarás el mundo. Cuida tu alimentación, aprende a disfrutar de la vida, y espera un reconocimiento inesperado en el ámbito laboral o educativo.

Finalmente, controla los celos, los corajes y las intrigas. Te llegará un regalo, un nuevo amor, o una invitación que te traerá alegría este fin de semana.

Acuario

Tu mejor día será el 29 de junio, un sábado. Tus números mágicos son el 05 y el 13, con dos golpes de suerte que podrían incluso llevarte a ganar la lotería. Tus colores de la suerte son el azul y el blanco.

Acuario, eres conocido por ser sonriente, trabajador, incansable y simpático. Siempre estás dispuesto a ayudar a los demás, eres servicial y un gran maestro. Tienes un don para las ventas y el liderazgo, y estás destinado a ser dueño de una empresa o tener un puesto directivo. Sin embargo, a veces te saboteas a ti mismo y te deprimes cuando las cosas no salen como esperabas.

La constancia es clave para tu éxito. No te dejes influenciar por opiniones mundanas ni por la gente envidiosa que podría desanimarte. Sigue adelante con determinación y no pidas consejos a quienes no te apoyan.

Es importante que disfrutes de la vida ahora. Manda arreglar tu coche y véndelo, arregla tu casa, cambia el colchón, cómprate ropa nueva. No te preocupes tanto por el futuro ni por lo que podría salir mal. Vive el presente y llénate de cosas positivas.

Los cambios positivos están en camino para ti, Acuario. Cualquier trámite de migración, pasaporte, visa, divorcio, cambio de trabajo o título universitario se resolverá favorablemente. Tienes un ángel protector que te cuida de las malas vibras y te asegura que no estás solo.

Recuerda que no puedes cambiar el pasado. Aprende de tus errores y sigue adelante. No hables demasiado de tus logros y proyectos; sé más discreto para evitar atraer malas vibras.

Este fin de semana serás muy compatible con Aries, Tauro y Géminis. Tendrás un tiempo de felicidad y movimiento en tu vida que te llevará a crecer. El dinero llegará en abundancia, y podrás recibir pagos, vender lo que necesites y avanzar en tus objetivos financieros.

En resumen, Acuario, este es un momento para enfocarte en ti mismo, disfrutar de la vida, seguir adelante con tus metas y confiar en tu ángel protector. Aprovecha las oportunidades y mantén una actitud positiva.

Piscis

Tu mejor día será el 30 de junio, un domingo. Tus números mágicos son el 02 y el 38, con dos golpes de suerte que podrían incluso llevarte a ganar la lotería. Tus colores de la suerte son el azul y el verde.

Piscis, eres un gran líder social, con vocación para ayudar a los demás. Los piscianos suelen ser enfermeros, doctores y personas que buscan el bienestar de quienes los rodean. A menudo te enamoras y desenamoras rápidamente, pero siempre mantienes una actitud leal e incondicional hacia tu familia y amigos. Es fundamental que también te cuides a ti mismo y te des el valor que mereces.

Piscis, estás en un momento propicio para crecer y desarrollarte más como persona. No esperes la aprobación de nadie para hacer lo que deseas. Si quieres aprender más, emprender un negocio o cambiar de trabajo, hazlo. Esta es la oportunidad para demostrar tu madurez y capacidad para avanzar.

Es momento de dejar atrás los amores del pasado. Saca de tu vida todo lo que te recuerda a esa persona que ya no está contigo y no esperes que regrese. Busca a alguien más compatible y que realmente quiera estar a tu lado. Recuerda que ni el amor ni la amistad se compran; deben surgir de manera natural.

La carta de la espada indica que podrás vencer energías negativas, tóxicas y problemas fuertes. También te acompaña la rueda de la fortuna, que señala que estás en un período de crecimiento y mejora. Disfruta de lo que haces, ya sea en tu trabajo, como maestro, médico, madre o en cualquier otra ocupación. Vive el presente y no te quedes atrapado en el pasado.

Cuando te sientas enojado o alterado, respira profundamente para mantener la tranquilidad. Tendrás encuentros importantes con personas influyentes que te ayudarán a crecer económicamente y en tu carrera profesional.

Te sale la carta de la casa, lo que indica que es tiempo de ayudar a tu familia, pero también de cuidarte a ti mismo. Es posible que necesites vivir solo por un tiempo para crecer como persona.

Este fin de semana será lleno de amor y pasión, con mucha convivencia con tus seres queridos. Si estás esperando un embarazo, hay buenas noticias en puerta. Deja de preocuparte tanto por si tu pareja te quiere o no; confía en ti mismo y en lo que tienes para ofrecer.

Con información de Mhoni Vidente

