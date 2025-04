Por la grieta recóndita del mundo hablo yo, Pitia, sacerdotisa de la palabra eterna. En esta jornada del décimo día del mes de Artemísion, abril en su lenguaje mortal. Vengan y escuchen lo que los vientos del Parnaso traen para cada uno de los nacidos bajo las estrellas.

Profecías del Oráculo de Delfos para este 10 de abril para los 12 signos del zodiaco

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Tu espíritu se enfrenta a las llamas del deseo y la impaciencia. Cuida tu ímpetu, pues como Melanipo de Etolia, los héroes mortales no caen no por debilidad, sino por actuar antes de tiempo. Los astros señalan un conflicto que puede evitarse si mides tus palabras. Espera la tercera señal del día: allí se oculta la clave de tu éxito.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Hoy los muros que construyes podrían volverse prisiones. Aprende de Cilón de Crotona, quien por querer dominar sin escuchar los signos fue apartado por los dioses. Revisa tus acuerdos. No todo lo que brilla en el contrato es oro bendecido.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Las dualidades que habitan tu mente necesitan hoy reconciliación. Autónoe, la madre de Acteón, lamentó no haber escuchado las señales del bosque. Si la duda te ataca, espera hasta que la luna cruce el primer cuarto. Ese será el instante sagrado para decidir.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Hoy es día para mirar al pasado sin perderse en él. Myrina, reina de las amazonas, construyó imperios, pero cayó por no adaptarse al futuro. No te apegues a lo que ya no sirve. Una visita inesperada traerá noticias envueltas en símbolos.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Phlegyas, el rey que desafió a Apolo, pagó por su soberbia. Cuidado con tu orgullo: una figura de autoridad pondrá a prueba tu liderazgo. Si la sabiduría rige tus actos, el favor de los dioses será tuyo al caer la tarde.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Ordenada hija de Deméter, escucha lo que no puede verse, la precisión es virtud, pero el exceso de análisis puede nublar la visión. Así le ocurrió a Alector de Lócride, cuyo afán por el detalle le impidió salvar a su pueblo. Hoy debes confiar en la intuición de alguien ajeno a tu círculo habitual. La respuesta a tu dilema vendrá en forma de error ajeno.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Como Epopeo de Sición, quien resolvía disputas pero olvidó su propio corazón, tú podrías verte atrapado entre dos decisiones ajenas. La verdad está en la tercera opción, la que nadie menciona. Búscalo en los márgenes.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Los secretos que cargas son armas y llaves. Hoy, como Tiresias antes de su transformación, podrías ver lo que otros no pueden. No reveles tus hallazgos de inmediato. Deja que el silencio haga su parte. Una mujer de mirada antigua será tu espejo.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Tu camino se ensancha, pero un mensaje malinterpretado puede desviarte. Recuerda a Iphitos, el compañero de Heracles, quien por confiar sin comprobar cayó del acantilado de los pactos rotos. Hoy no firmes nada sin una segunda lectura. Tu verdad está escrita entre líneas.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Hoy las estructuras que te sostienen pueden tambalearse. Ampelos, el joven amado por Dionisio, cayó por confiar demasiado en su ascenso. No subestimes a tus subordinados. La lección vendrá de quien no esperas, disfrazada de fracaso temporal. Persevera, pero con humildad.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Tus ideas desafían el orden, y eso es virtud si no olvidas a tus ancestros. Daulis, la profetisa olvidada, vio el futuro, pero perdió el presente. Hoy se abrirá un portal de cambio, pero requiere un sacrificio. Deja algo viejo para que entre lo nuevo. La noche traerá visiones. Escríbelas.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

El alma sensible puede llenarse de sombra si no se protege. Como Glauco, el pescador que se volvió dios, estás en transición. Evita intoxicaciones, físicas o emocionales. Un símbolo repetido en tu entorno (una palabra, un color, una melodía) es la guía de los dioses. Síguelo hasta el final del día.

Recuerden mortales, que los signos guían pero no encadenan. El destino ama a quien lo desafía con sabiduría y reverencia. Vuelvan cuando los ecos del Parnaso así lo pidan.

