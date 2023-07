Mhoni Vidente: Horóscopos del fin de semana del 28 al 30 de julio

Aries

Aries tu mejor día va a ser el día viernes, este fin de semana va a ser un día cabalístico para, va a ser muy placentero, se va a sentir de buen humor, pues se está quitando enfermedades que tenías encima.

Te invitan a salir de viaje y aparte siento que estás en el momento de ser feliz, momento de realizarse, de saber que está hecho para tener el triunfomas, los número mágicos serán el 09 y 30, el color que lo va a dominar va a ser el rojo y amarillo.

Los signos compatibles serán Capricornio, Leo y Virgo, tres signos van a estar muy cerca de ti, pero una recomendación a Aries es que ya no dejes volar tanto tu imaginación, a veces el área se inventa muchas cosas de celos, de inseguridad, se hacen de muchas ideas en la cabeza, quieres controlar todo y eso está mal, no puedes controlar a las otras personas puedes controlar tu vida tus sentimientos, así que trata de ser feliz, de no buscar problemas donde no los tengas y mantenerte firme con tu pareja.

Te viene viaje en puerta placentero y sobre todo muy feliz, te viene viaje en puerta, nos está diciendo la compra de algo muy grande, la llegada de mucho dinero y estabilidad económica.

Que arregles tu casa que arregles, modifiques tu casa, que la pintes, que compres muebles, que cambies cosas de tu casa, necesitas cambiar las energías de tu casa, renovarla este en todos los sentidos y quitar lo que ya no sirva, tienes que empezar a renovar para empezar a crecer.

Tauro

Su mejor día será el sábado, sus números mágicos 07 y 11, su color el blanco y el verde, está en esa etapa de hacerse notar, va a ser un fin de semana de mucho trabajo y viernes revisión laboral, cierre de mes y ocupados en cuestiones de sacar adelante cualquier proyecto que tengan.

Te dice que en las cartas vienen ilusiones nuevas con gente de Acuario, Libra y Sagitario, vienen amores nuevos y placenteros para ti, este fin de semana que va a ser muy apasionado, muy entregado a la sensualidad o a la pasión desmedida, controla completamente la comida, enséñate a comer.

Viene alguien muy importante en tu vida, te va a ayudar en cuestiones de trabajo o de negocios.

Nos van a pagar el día sábado o lunes, aparte vas a estar hablando de un negocio próspero en estos días, cuídate mucho de problemas de dolor de nuca o de pensamiento, o sea, de depresión.

Un cambio radical en tu vida, es momento de cambios, rezale a las personas que ya murieron, que ya están con Dios, pídeles a las personas que ya están encaminadas en el mundo espiritual que te hagan el milagro y vas a ser escuchado.

Géminis

Géminis su mejor día el domingo, sus números mágicos serán el 2 y 23, su color va a ser el azul fuerte y amarillo, nos está diciendo en las cartas que va a ser un fin de semana de mucha comunicación, tiene que quitarse los pensamientos negativos, no tiene que estar fijandose en los demás, o sea, no tener envidias no estar pensando que tiene el otro y que no tienes, tú tienes que dejarle tienes que dejar de darle tanta importancia a las demás personas, date importancia.

Las cartas nos viene que vas a tener mucho amor compatible con Acuario, Géminis y Libra que van a estar muy cerca de ti para hablar de cuestiones amorosas, de una estabilidad en cuestiones placenteros o un amor fugaz.

Géminis tienes que seguir estudiando, tienes que esforzarte, tienes que mantener ese esfuerzo para crecer.

Semana que te pagan un dinerito extra, vas a poder comprar algo nuevo, vas a poder cambiar el look y vas a estar arreglandote completamente tú como persona, cualquier cirugía estética médica de dientes de vista o de oído sale muy bien.

Cuidado con las traiciones, enemigos ocultos y con las brujerías, siempre protégete con agua bendita, límpiate constantemente, prende tu veladora y aleja completamente el demonio de tu vida.

Cáncer

Cáncer tu mejor día va a ser el viernes, sus números mágicos va a ser el número 06 y 21, su color va a ser el amarillo y verde, cáncer está pasando por una etapa un poco más centradas, están madurando mucho, está ayudando a alguien de la familia en cuestiones de enfermedad o económica, se está adaptando a su nueva vida, está en una adaptación nueva de todo lo que está viviendo.

Cuídate mucho de problemas de dolor de cintura, de piernas o huesos, los signos compatibles va a ser Piscis, Escorpio y Tauro, van a estar muy cerca del signo de Cáncer hablando de cuestiones amorosas, de amor verdadero y de pasión.

Cuidado con los pleitos ajenos, no te metas donde no te habla, no te metas en problemas que no son tuyos, cuidado con los pleitos ajenos, sobre todo en el trabajo, va a ser jueves y viernes de mucha chamba.

Nos dice que el amor verdadero va a llegar, aparte cualquier problema que tengas legal de pasaporte o visa lo vas a poder componer en estos días y te va a decir que está funcionando, no te mortifiques demás, no hagas un drama donde no lo hay síntomas, no necesitas exagerar las cosas para que te volteen a ver tú trata, de relajarte, solucionarlo y seguir avanzando.

Leo

Su mejor día va a ser el jueves, está cumpliendo años, muchas felicidades, Dios los bendiga que sean muy felices y siempre festejen, el signo de Leo siempre muy alegre, siempre va a tener gente muy importante alrededor de ellos.

Sus números mágicos serán el 13 y 27, su color va a ser el rojo y blanco, este fin de semana que cualquier problema que tengas, situación grave o situaciones que no has podido resolver llegará la solución que tanto estabas esperando.

Vas a andar muy compatible con los signos de Acuario, Aries y Escorpión, van a estar muy cerca hablando en cuestiones de amor verdadero y sobre todo tener esa pareja ideal cerca de ustedes.

Llegan buenas noticias en cuestiones de alegría familiar, aparte que estás en el momento o en el proyecto nuevo, de comprar una casa, un carrito o una moto, estabilidad, seguridad y ese dinero que estamos esperando te va a llegar.

Virgo

Su mejor día va a ser el día sábado, sus números mágicos 20 y 29, su color va a ser el color y amarillo, va a un fin de semana de mucha felicidad, estabilidad y sobre todo de que las cosas se le están componiendo, se le está manejando mejor la situación.

Si tienes alguna enfermedad vas a poder sanar en estos días, los signos que van a estar compatibles contigo va a ser Capricornio, Piscis y Aries, ahora que esté lloviendo mucho salte a que te dé el agua, báñate con la lluvia, eso te ayuda mucho a quitarte las energías negativas.

Para el signo de Virgo te dice negocio en puerta, deberías de poner un negocio los fines de semana que te pueda relacionar con más persona, ya no digas mentiras si no te quieres meter en problemas, es mejor, no decir mentiras o no decir nada, trata de buscar soluciones a todos los problemas.

Que le reces a las personas que ya están con Dios, que les pidas, que prendan una veladora para que tengan una luz que se darán comunicación, esta carta nos dice que vas a recibir una herencia, un dinero que no esperabas o alguien te va a dejar algo.

Libra

Su mejor día el domingo, sus números mágico va a ser el número 17 y 31, sus colores el rojo y gris fuerte, va a ser un fin de semana de mucho trabajo, de ponerse al día con las tareas, llega un viaje para el mes de agosto que ya es la próxima semana, aparte todos los sueños que tiene el signo de Libra se le van a realizar todas las metas.

Compatibilidad con los signos de Aries, Géminis y Cáncer, van a ser las nuevas oportunidades de amor, una curación algo que estaba sufriendo del corazón, algo que estaba sufriendo de presión alta o mentalmente te vas a curar en los próximos días.

Regalo en puerta, cuidado con la tomadera, toma menos, trata de cuidar tu salud, estómago y tu intestino.

Cuidado con las envidias en el trabajo y en la escuela, no pases de confianza, a veces Libra se confía mucho con la gente que está a su alrededor, no te pases de confiado.

Te viene una compra nueva de algo, un teléfono, una computadora o algo que mereces.

Escorpión

Su mejor día va a ser el día sábado, sus números mágicos el 22 y 40, traes suerte, traes abundancia, sus colores serán el naranja y azul, tienes que cuidarte mucho de problemas hormonales, presión alta, problemas de la piel, siempre van a sufrir mucho de espinillas, resequedad, lunares, todo lo que es la piel tiene que cuidarse.

Va a ser un fin de semana de salir de viaje, a que les dé el aire a que conozcan gente nueva, cuídense mucho desde los de las víboras, cuídense mucho de las serpientes, o sea, de la familia política.

Muy compatibles con el signo de Piscis y Cáncer , van a estar muy compatibles así que déjense querer, quieranse mucho.

Un fin de semana de estar encontrando gente del pasado, te va a estar buscando amores de otra vida del pasado, tú diles que no, cuídate mucho de problemas legales, darle continuidad hasta que lo resuelves, quítate ya el coraje guardado escorpión.

Sagitario

Su mejor día el jueves, sus números mágicos el 19 y 60, su color va a ser el azul y amarillo, están hechos para crecer, están hechos para brillar, están hechos para que los copien y para que lo sigan, pero te la tienes que creer

Un fin de semana de mucha fiesta, de mucho compromiso, jueves y viernes de trabajo y cierre mensual, trata de pagar deudas, trata de platicar con la gente que realmente te quiere, no con la que no te quiere.

Van a estar compatibles con los signos de Aries, Leo y Virgo, cuídate de problemas en cuestiones de riñón o de vejiga.

Se acerca algo nuevo en tu vida, una recompensa este fin de semana que te quite celos y corajes, vas a seguir muy carismático, muy alegre, métete a Ciencias Políticas, a campañas políticas, marketing, publicidad.

El mundo lo vas a tener en las manos para que aproveches esa buena racha que estás teniendo en estos días.

Capricornio

Su mejor día va a ser el día sábado, el Capricornio anda alegre y feliz. Trae nuevos proyectos, ganas de crecer y salir adelante, cuídate la piel, el cabello y las uñas, tómate tus pastillitas para que te sientas bien.

Tus números mágicos serán el 16 y 30, sus colores va a ser el azul y amarillo, trae el apoyo espiritual. Capricornio está brillando, pero brilla tanto que opaca a los demás y eso les molesta a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de escuela, les molesta que brilles tanto, pero ya no hagas tan público Capricornio que estás haciendo bien o qué estás logrando, ya no les platiques a nadie la gente es envidiosa.

Van a estar cerca de ti el signo de Aries, Géminis y Libra, pero te va a estar buscando un Tauro para volver, dile que no, ya el amor ya no sirvió, tienen el mismo carácter, se pelean mucho, una relación no tienen porque ser de pleitos o de enojos.

Las cartas para Capricornio nos dice qué vas a poder resolver algún problema legal de herencia o problema económico que venías trayendo de tiempo atrás, cuidado con los incidentes.

Acuario

El mejor día va a ser el domingo, sus números mágicos el 06 y 15, su color blanco y naranja, Acuario está pasando por este fin de semana de empezar a reacomodar completamente sus sentimientos y su corazón después de la pérdida de desamor, después de haber atravesado situaciones críticas de sentimientos empiezo a sentir que el acuario se está recuperando y que va a ser un fin de semana de enderezar el camino, de estabilizar los sentimientos y saber qué quiere.

Este fin de semana te está diciendo que cualquier ritual, cualquier cosa que hagas este fin de semana te va a funcionar diez veces, así que hazlo, también nos dice qué vas a estar muy compatible con los signos de Tauro, Cáncer y Virgo.

Busca invertir, crecer económicamente, poner un negocio, quítate los pensamientos de cansancio de la mente, de mediocridad.

Sigue arreglando esos problemas legales que tengas en puerta, que sigas arreglando los problemas en cuestiones de tu casa familiares o de la herencia, a veces las herencias son malditas, pelean a los hermanos a la gente que más se quiere por tres pesos.

Piscis

Piscis está pasando por un fin de semana de salir de viaje con la familia, siento que está haciendo cosas nuevas para estar mejor y estar creciendo, además está encontrando a la pareja ideal, lo siento enamorada o enamorado, siento que está encontrando una relación estable.

Está en ese momento de quererse más y encontrar la solución aparte, dice que va a estar muy compatible con Libra, Escorpión y Cáncer, les va a dar ese equilibrio, esa tranquilidad que están esperando.

Sus números mágicos 18 y 33, sus colores el verde y el azul, que les viene un dinero que no esperaban, va a ser un fin de semana de recompensa, económica y estabilidad emocional, que busquen la solución a los problemas que venías arrastrando de divorcio, atención, problemas legales, de migración, de papelería que se te van a resolver en estos días.

Pon un negocio que eso te va a ayudar mucho a crecer, tienes una ayuda espiritual muy fuerte arriba de ti, que Dios, el ángel o alguien que ya murió te está dando esa protección.

