Mhoni Vidente: Horóscopos del 25 al 30 de junio

Aries

En las cartas te viene la carta de la rueda de la fortuna. Son tiempos de estar arriba, tu mejor día va a ser el lunes donde va a haber una recompensa económica en estos días por un trabajo que habías hecho en el pasado, es muy bueno porque tienes que sanar tu economía, pagar tus deudas, empezar a ahorrar para ver si vas a salir de viaje ahora para el mes de julio.

Es el tiempo de empezar a poner un negocio o hacer un cambio positivo en cuestión laborales. Tus números mágicos que va a ser el número 07 y 18 y te dice no te detengas sigue progresando.quítate las envidias y quítate los malos pensamientos, porque últimamente Aries he estado teniendo pensamientos muy oscuros o de coraje, tienes que quitartelos para que puedas avanzar.

Te va a estar buscando mucho dos amores nuevos en estos días, pero sigues con tu pareja estable que es del signo de Capricornio o Cáncer. Tu color dominante sera el color amarillo que te va a dar felicidad alegría y esperanza.

Tauro

Te sale la carta del diablo. Te tienes que cuidar de la gente envidiosa, tienes que abrir muy bien los ojos, ya no te puedes confiar tanto en las gentes que te hablan bonito o te ofrecen algo. La carta del diablo va a estar en esta semana sobre ti para poderte ayudar y diferenciar quien te ayude y quién no

Tu mejor día va a ser el día miércoles aparte con dos golpes de suerte, en cuestiones de lotería, porque la carta del diablo es dinero fácil o rápido y tus números van a ser el 09 y el 27 que nos está diciendo más estabilidad en tu vida,

No te presiones tanto, lleva las cosas a tu ritmo y nunca dejes de aprender, siempre mantente estudiando para tener más conocimientos y, sobre todo, tener esa fuerza para salir adelante, el color que te va a ayudar, va a ser el color amarillo y rojo que son los colores de la fuerza y la prosperidad que viene una magia importante para ti, una transformación positiva.

Géminis

Te sale la carta del As de oros. Suerte en todas las formas, en esta semana tu mejor día va a ser el martes que va a haber una combinación muy buena en esta semana con nuevos puestos de trabajo, de reconocimientos en cuestión laborales, de la llegada de un bono o de un préstamo que te va a ayudar a sanar tu economía.

Géminis tienes que quitarte el sabotaje de tu vida, tienes que quitarte esos pensamientos que no te dejan ser o crecer más como persona. Tauro y Escorpio te van a ayudar a tener más recursos, más dinero abundancia, en cuestiones amorosas y sobre todo Tauro y Escorpión van a estar muy cerca de ti, para estarte apoyando.

Tus números mágicos van a ser los números 2 y 6 que nos dice que seas más atento en tus cosas, trata de si vas a empezar algo terminarlo, tener continuidad, que el color que te va a estar dominando va a ser el color amarillo y el color naranja te van a dar crecimiento espiritual, energía de Dios, aparte estás preparando ya maletas para irte de vacaciones con tu familia o tu pareja.

Cáncer

Te viene la carta de la templanza. Es tu época de brillar, estás cumpliendo años, la carta de la templanza es el Arcángel Miguel sobre ti para ayudarte en todas las situaciones. Tu mejor día va a ser el jueves, aparte, vas a tener una revelación divina que te va a ayudar a entender las cosas para estar mejor

Quítate de problemas que venías arrastrando con personas que no son nada tuyo. Vas a tener la oportunidad de la llegada de un amor verdadero, si estás en pareja un embarazo. Tus números mágicos van a ser el número 10 y 33 que debes de estar comprando billetes de lotería o jugarlos que te va a llegar todavía dos golpes de suerte.

busca nuevas oportunidades y siempre vas a encontrar el éxito nada más quítate el drama de tu vida, quítate estar buscando a tu pareja, quítate de estar dándole tanta importancia a los problemas. El color que te va a estar dominando es el color rojo y el color verde que tus mejores meses van a ser los meses de verano, así que todo lo que es Julio y Agosto van a ser tuyos.

Leo

Te sale la carta del Loco. Tenemos que madurar y pensar hacia dónde vamos, tienes que ser más consciente, más inteligente y realizarte más en cuestiones laborales que tu mejor día va a ser el día miércoles y tus números mágicos van a ser el número 01 y 20 que nos dice que te vas a dar la oportunidad de crecer más económicamente y que estos números te van a dar la oportunidad de tener un premio.

Nunca dejes de ambicionar lo que tanto deseas, nunca dejes de desear ese éxito que estás buscando que lo vas a conseguir, que va a ser una semana de muchas juntas laborales y de nuevos contratos, aparte, vas a tener el reconocimiento de tu jefe o algo que te va a ayudar a sentirte muy bien por cuestión laborales.

El color que te va a dominar va a ser el azul fuerte y el color blanco, pero cuídate de las serpientes, cuídate de las víboras, cuídate de los chismes, te persiguen mucho, en estos días porque te están viendo crecer, estás en esa liberación de todo lo negativo, estás haciendo que todas esas cosas que te hicieron daño queden atrás y lo estás enterrando, por eso te estás liberando y te estás reinventando totalmente.

Virgo

Te viene la carta del Sol. Es el tiempo de brillar, es el tiempo de recibir, es el tiempo de ser mejor persona. Te va a llegar dinero, te vas a sacar la lotería, te está golpeteando la suerte en todas las formas y con los números mágicos que van a ser el número 22 y 31 y tu mejor día que va a ser el día martes, vas a tener un cambio muy positivo de pensamiento o de estar viendo mejor las cosas para empezar a progresar, que te quites muchos sentimientos de culpa, eso ya pasó.

No cargues con sentimientos de culpa, acuérdate que estás en el momento de ser único como persona y si esa persona no te valoro, quítalo de tu vida o quitala de tu vida, que el color que te va a dominar va a ser el color naranja y el color verde que estos colores te van a ayudar a crecer que estás escalón por escalón paso por paso y que vas por la buena dirección de empezar a avanzar.

Necesitas administrar tu tiempo, levantarte más temprano, dormir un poco más tarde, aprovechar la escuela, aprovechar ese ejercicio, cambiar de look, todo lo que quieras hacerte en cuestiones de dientes vista o algo de la piel, lo puedes hacer esta semana que te va a funcionar.

Libra

Te sale la carta del mago. Pide que se te va a dar, estás en el tiempo de recompensas económicas, te van a pagar tu sueldo, te van a pagar un bono, te va a llegar ese dinero que necesitas para poder comprar lo que tanto deseas, aparte tu mejor día va a ser el día lunes.

Toda la semana va a ser de mucho trabajo, de estar concentrando, vas a tener una fiesta familiar que te va a gustar mucho o te vas a divertir mucho. El color que te va a dominar va a ser el color blanco y el color plateado, son colores frescos, son colores de alegría, son colores de espiritualidad, nos está diciendo lo que tú sientes, o sea lo que tú percibes libra.

Si tú estás percibiendo que tu pareja te pone los cuernos o te es infiel es cierto, si estás percibiendo que en tu trabajo no te quieren es cierto, o sea, estás percibiendo sensaciones que te están dando la realidad, tienes que tomar acciones de lo que percibes para cambiar el futuro y que los números mágicos van a ser los números 3 y 30.

Escorpio

Te viene la carta del emperador. Estás en el momento más alto esta semana, todo mundo te va a voltear a ver, todo mundo te va a reconocer, pero tienes que cuidarte de ti mismo, de tu boca, de tus pensamientos negativos, tienes que sacarlos de la mente, tienes que quitarte esas palabras que te puedan lastimar o que le ayuden a los demás a lastimarte.

Ser más prudente la carta del emperador te dice que si vas a llegar a ser un líder político empresarial o social, que te va a llegar ese dinero que estabas esperando para que lo empieces a repartir, que vas a saber de la enfermedad de un familiar que le vas a estar dando todo el apoyo moral o económico, aparte tu mejor día va a ser el día viernes, tus colores van a ser el color rojo y el azul intenso que nos dice que vas a tener esa purificación en esta semana para empezar a crecer.

Tienes que ponerte a dieta, tienes que dejar muchos a malos hábitos que venías arrastrando de tiempo atrás, ya no regreses con esa persona que te está buscando que nada más te quita tiempo y vas a tener tres golpes de suerte en la lotería con tus números mágicos, 11 y 27

Sagitario

Te viene la carta del mundo. Va a ser una semana de arreglar todos tus papeles, de título, escuela, pasaporte, todo lo que tenías en interrumpido para que lo puedas actualizar. Quítate pensamientos negativos que últimamente vienen arrastrándose, quítalos de la mente y quítate el sentido de venganza, quítate el sentido de coraje que tu mejor día va a ser el miércoles y tus números mágicos van a ser los números 15 y 26 que te viene un golpe de suerte.

Acuérdate que es muy importante ser materialista, desear lo que quieres, o sea, un buen reloj, una cadena mejor ropa mejor trabajo, pero también está tu lado espiritual que tienes que estimular mucho, rezar estar con Dios, con los ángeles, porque que definitivamente vas a tener que enfrentar tus problemas.

El color que te va a dominar va a ser el color amarillo y el color naranja y dicen que seas más creativo porque viene un cambio positivo para ti en estos días. Si te quieres operar algo estético, hazlo te va a funcionar si quieres cambiar de look, hazlo, que eso te va a ayudar a llamar la atención.

Capricornio

Te viene la carta de las espadas. Fuerza de terminación y crecimiento, estos días vas a tener que despedir de personas o de cosas o de trabajo que ya no eran para ti, porque vienen nuevos rumbos y nuevas motivaciones. Tu mejor día va a ser el martes y el color que te va a dominar va a ser el color azul intenso y el verde que te dicen que tengas más comunicación y no te encierres en los corajes.

Di lo que piensas trata de buscar la verdad de tu vida y empezar a avanzar estudia más, prepara bien todas las clases y si tienes auditoría, cierre de mes, enfócate en eso para que lo puedas cumplir bien. Los números mágicos van a ser los números 14 y 26 que nos dice establece bien tu economía y empiece a un renacimiento en tu pensamiento, empieza a crecer más en cuestiones de motivación, empieza a hacer ejercicio, búscate gente más productiva como tú, búscate gente positiva hacia ti.

Un amor del pasado, te está haciendo brujería, trata de bloquearlo o quitarlo completamente de tu vida y establece tu economía, tienes que cuidar tu dinero en todas las formas.

Acuario

Te viene la carta del carruaje, no te detengas, sigue adelante y sigue avanzando, últimamente has traído muchos chismes alrededor de ti o has tenido muchos problemas en el trabajo o en la escuela, pero esta semana las energías van a estar a tu favor, se empiezan a alinear y empiezas a tener más suerte. Trata de resolver todos los problemas que tenías laborales o en cuestiones de escuela para que puedas empezar a crecer más.

Tu mejor día va a ser el miércoles, el color que te va a dominar va a ser el color rojo intenso y el azul estos colores, te van a dar tranquilidad, pasión y amores nuevos. Cúbrete con agua bendita trata de perder una veladora y quítate energías negativas que los números mágicos van a ser el número 08 y 19 que te dice busca un equilibrio en tu vida, eso de salir con mucha gente al mismo tiempo y estar buscando el amor no te da una estabilidad, mejor enamórate de ti mismo y busca la persona

Tauro y Escorpión van a estar acompañando en esta semana para buscar el misterio de tu vida, busca eso que estás esperando, no dejes de luchar, no dejes de buscar, siempre trata de encontrar la solución a todos los problemas que te va a llegar un dinero extra que estabas esperando.vas a ser muy compatible con Tauro y Escorpión que van a hacer parejas estables y que si estás ya en un compromiso te sale casamiento o embarazo en puerta.

Piscis

te sale la carta de la estrella. Es tu semana de brillar, te llega un dinero y estás pensando cambiar el coche, te estás encontrando una pareja muy estable aparte, traes esa sonrisa y dejaste el drama, dejaste de estar viendo las cosas negativas de los demás y estás empeñado y empeñada ser feliz. Tu mejor día va a ser el lunes, tus números mágicos van a ser el número 13 y el 24.

Trata de hacer lazos fuertes con personas importantes, empieza a ir a eventos, a doctorados o diplomados que viene un cambio muy positivo en estos días para ti. Si tienes planes de ir con el dentista con el dermatólogo o hacerte alguna cirugía, la puedes hacer sin ningún problema que va a resultar con éxito. El color que te va a estar dominando va a ser el color blanco y el color azul fuerte y nos dice que Dios va a estar más cerca de ti, que pidas que se te va a dar.

Vas a tener ilusiones nuevas en cuestiones de negocio propio o de trabajos nuevos, te invitan a salir de viaje a finales de esta semana y te vas a divertir mucho. Tu pareja ideal va a ser Capricornio y Cáncer, van a ser los que van a estar muy cerca de ti.

