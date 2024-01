Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 21 al 26 de enero

Aries

Las cartas del Tarot para Aries indican que esta semana estará llena de energía, fuerza e intensidad. Se sugiere tomar decisiones, alejarse de personas tóxicas y liberarse de malos pensamientos. La carta del sol advierte sobre la importancia de deshacerse de malas vibras mediante rituales como barrer con huevo, limón y veladora.

Destacando el miércoles como un día cabalístico, se señala que será propicio para asuntos laborales, contratos y proyectos nuevos. Aries está avanzando significativamente en el ámbito profesional y económico, siendo este un año crucial para su crecimiento. La carta del sol también sugiere preparar maletas, ya que se recibirán invitaciones para viajes en febrero o semana santa, indicando un año de constantes desplazamientos y encuentros importantes.

Se aconseja retomar estudios y dar continuidad a la preparación. La carta advierte sobre envidias cercanas y traiciones, instando a ser cauteloso. Números mágicos como el 07 y 33, así como los colores azul intenso y naranja, señalan la llegada de algo nuevo, posiblemente un proyecto o aventura amorosa compatible con Capricornio, Géminis o Leo.

La carta revela golpes de suerte, especialmente en asuntos legales como visas y residencias. Se destaca la necesidad de cambiar hábitos de vida, con la carta del unicornio representando la esperanza como elemento clave para enfrentar cualquier situación.

Tauro

La carta del Loco llega para los amigos de Tauro, señalando una semana de madurez, toma de decisiones y crecimiento personal. La clave está en creer en sí mismo, reconocer la fortaleza y destacar en el ámbito laboral y académico. Se insta a repetir diariamente afirmaciones positivas como "yo soy el mejor" y "yo soy fuerte" para fortalecer la confianza.

Esta semana requiere tomar decisiones importantes, ya sea en relaciones sentimentales o laborales. Se aconseja realizar un chequeo médico para descartar preocupaciones de salud que puedan afectar la mente y el tiempo. El día lunes se destaca como propicio, con los números mágicos 13 y 17 y los colores rojo y amarillo como indicativos de suerte.

La carta del unicornio sugiere que llegará dinero de manera ilimitada, aprovechando los cambios que se están produciendo. Se enfatiza la importancia de cerrar negocios, abrir una cuenta bancaria, cambiar de banco y gestionar las finanzas de manera más eficiente. Continuar los estudios, especialmente en áreas de confianza, seguridad, lingüística y ventas, es esencial para el crecimiento futuro.

La Reina de Oros indica la llegada de oportunidades en viajes, proyectos internacionales y la firma de contratos beneficiosos.

Géminis

Para los amigos del signo de Géminis, la carta de la Torre indica una semana de intenso trabajo y enfoque, especialmente en asuntos académicos. Se destaca la importancia de tener un plan de vida y saber hacia dónde se dirige. El jueves se presenta como el mejor día, aunque se advierte sobre la necesidad de controlar el carácter impulsivo y aceptar que las decisiones a veces pueden ser equivocadas.

Dado el carácter volátil y cambiante de Géminis, es esencial mantener la concentración en metas específicas. La semana también trae cambios laborales y reajustes, posiblemente con la contratación de personal, pero se destaca que Géminis saldrá beneficiado. Se recomienda cuidar la salud, especialmente el sistema digestivo, evitando nervios y tensiones.

Enfocarse en emprender negocios, cambiar de trabajo, continuar estudios o ponerse a dieta es esencial para alcanzar sueños y metas. Se aconseja alejarse de chismes e intrigas que puedan causar malestares o dolores de cabeza. En el ámbito financiero, la carta nueve de oros predice nueve días de abundancia y estabilidad económica a partir del 21 de enero hasta el 30. Se sugiere aprovechar este periodo para pagar deudas, hacer inversiones y probar suerte en la lotería el jueves.

Cáncer

Para mis amigos del signo Cáncer, la clave del éxito está en la constancia. Este hábito te está ayudando a atraer y llevar a cabo nuevos proyectos, así que sigue enfocado en ello. Considera cambiar tu celular, adquirir una nueva computadora y comprar boletos de viaje para Semana Santa, preparándote para disfrutar de momentos felices. Si estás en el punto de considerar el matrimonio o ya tienes una pareja estable, es el momento ideal para dar ese paso, especialmente si tu pareja es Piscis, Aries o Escorpión, ya que se acercarán con buenos sentimientos.

La carta del unicornio sugiere pedir un milagro esta semana. Enciende una veladora blanca, reza con fervor y pide ese milagro que tanto anhelas, ya que se espera que se cumpla casi de inmediato. No dudes en tomar acciones para arreglar cualquier cosa descompuesta en tu hogar y procura resolver todos los pendientes en su momento para vivir de manera más plena.

En cuanto a las finanzas, la carta del dinero revela el 8 de oros, simbolizando riqueza sin límites. Es un periodo en el que puedes atraer dinero de manera ilimitada. Piensa en negocios más grandes y dedícate a aspirar a la grandeza en todos los aspectos de tu vida. Si la idea de casarte está presente, este paso podría contribuir a tu estabilidad sentimental.

Leo

Para mis amigos del signo Leo, la carta de la Rueda de la Fortuna indica tiempos de crecimiento y prosperidad. Aunque recientemente has enfrentado desafíos como el rompimiento de una relación o problemas en el trabajo, es fundamental aprender de esas experiencias para levantarte y superarlos. El martes se presenta como un día cabalístico, propicio para reuniones laborales y cambios de puesto, así que prepárate para aprovechar esas oportunidades. Continúa extrayendo abundancia y estabilidad en tu vida.

Aunque eres hábil para generar ingresos, se aconseja seguir preparándote y estudiando. Evita enfrascarte en problemas y conflictos con personas mediocres; toma las cosas con la actitud positiva característica de Leo. Tus números mágicos son el 08 y 27, y los colores blanco y naranja te brindarán esa fuerza divina y espiritual para destacar.

Cuida de tu salud, especialmente del páncreas o el intestino. Consulta a tu médico y adopta hábitos alimenticios más saludables. La salud es fundamental para lograr estabilidad económica y crecimiento en todos los aspectos de la vida.

En el ámbito amoroso, se vislumbran nuevas relaciones compatibles, especialmente con personas de Sagitario, Capricornio o Aries, quienes buscan estabilidad contigo. Este año promete muchos viajes, pero también es un buen momento para conocer gente influyente que te aporte en tu crecimiento.

La carta del dinero, representada por el tres de oros, señala estabilidad económica y crecimiento.

Virgo

Para mis amigos del signo de Virgo, la carta de la Estrella augura una semana llena de éxitos y oportunidades. Es un periodo en el que aquellos que se fueron podrían regresar, y es posible que alguien te pida perdón, acercándose a ti. Esta semana será crucial para Virgo, marcada por el éxito en el ámbito laboral, reconocimientos y el impulso para salir adelante.

La carta de la Estrella destaca el jueves como tu mejor día, con los números mágicos 01 y 09. Los colores rojo intenso y azul indican una semana de pasión, amores nuevos y fugaces. Se mencionan amores prohibidos, pero se aconseja elegir con sabiduría y buscar relaciones basadas en verdaderos sentimientos. Personas de Capricornio, Aries o Tauro podrían acercarse a ti con pasión y deseo.

La carta también indica tres golpes de suerte, posiblemente relacionados con oportunidades de negocio ofrecidas por familiares. Aceptar estas propuestas puede contribuir a tu crecimiento económico. La carta del unicornio sugiere que la magia está contigo; realizar rituales, encender veladoras y cuidar tu espacio te ayudará a crecer y realizarte.

En cuanto a las finanzas, el Caballo de Oros indica la posibilidad de adquirir algo significativo, como un coche, una camioneta o un terreno en los próximos días. Se aconseja limpiar y reinventar tu hogar, así como buscar personas comprometidas y afines a ti. La carta del dinero, representada por el Caballo de Oros, sugiere la compra de objetos importantes, como un celular, una computadora o una televisión.

Libra

Para mis amigos del signo Libra, la carta del Emperador revela tu fortaleza y determinación. Esta semana se caracterizará por reuniones laborales y el conocimiento de la enfermedad de un familiar, donde proporcionarás apoyo económico, moral y personal. El lunes se perfila como tu mejor día, marcado por mucho trabajo, estrés y la resolución de proyectos que habían estado pendientes.

Además, se destaca la obtención de tu pasaporte y visa, indicando un año propicio para viajar, conocer gente importante y establecer proyectos de vida. Los números mágicos para ti son el 02 y el 30, con la carta señalando los colores naranja y amarillo como significativos. Se enfatiza la importancia de la reinventación, el crecimiento, el estudio y la realización de nuevos proyectos.

La carta del unicornio sugiere que expandirás tu fuerza, posiblemente a través de oportunidades laborales en el extranjero y nuevos proyectos en otras ciudades. Conoce gente capaz, especialmente del extranjero, para ampliar tu conocimiento. Aprender más sobre administración, leyes y fiscalidad será beneficioso.

Eres creativo y este periodo te traerá amores compatibles, posiblemente de Acuario, Tauro o Géminis, quienes estarán dispuestos a apoyarte y compartir sentimientos cercanos. La carta del dinero, representada por el 10 de Oros, augura abundancia, estabilidad y crecimiento. Este es el momento de considerar la compra de una casa o departamento, así como de enfocarte en tu crecimiento económico y en la realización de proyectos deseados.

Escorpión

Para mis amigos del signo de Escorpión, la carta del Juicio resalta tu naturaleza legal en el zodiaco. Este período te invita a estudiar leyes, política, relaciones y, posiblemente, ingeniería. Cualquier problema legal que enfrentes se resolverá satisfactoriamente. El viernes se presenta como tu mejor día, marcado por reuniones laborales y algo de estrés, pero con la capacidad de superarlo.

Espera la llegada de dinero prometido o pendiente, pero mantente alerta ante posibles mentiras. Evita la deshonestidad y sé cauteloso para no comprometerte en situaciones que puedan complicarse. Esta semana será propicia para resolver trámites legales, pagar deudas y avanzar en tu vida personal.

Si no tienes pareja, es posible que conozcas a personas compatibles contigo, especialmente del signo Piscis, Cáncer o Virgo, quienes se acercarán con buenos intereses y amor verdadero. Considera adquirir algo de oro o plata, ya que estos metales pueden atraer abundancia y ayudarte a cortar energías negativas.

Escorpión, siendo uno de los signos más envidiados y susceptibles a hechizos, es importante que te protejas siempre. Puedes experimentar solicitudes de ayuda económica o legal de un familiar, y apoyar en esto te ayudará a sanar heridas del pasado.

Los números mágicos para ti son el 20 y el 28, y tus colores son el amarillo y el rojo, brindándote alegría y un poder personal ilimitado. Se te insta a ser líder y constante en tus proyectos, incluso si tardas en lograrlos. La responsabilidad y la paz mental serán esenciales en este camino de crecimiento y realización.

Sagitario

Para mis amigos del signo de Sagitario, la carta del Mago indica que al pedir, se te concederá. El lunes será tu mejor día en una semana de abundancia, estabilidad y resolución de situaciones o conflictos antiguos. Además, notarás que tu dieta está funcionando, haciéndote ver más joven y saludable. Recuerda que la continuidad en tus proyectos es clave, así como la llegada inesperada de dinero que resolverá tus problemas económicos.

Se destaca la importancia de la administración financiera, y se sugiere considerar la apertura de un negocio adicional, como un consultorio, una estética, o algo relacionado con el arte, dado tu perfil artístico. Tus números mágicos son el 14, y los colores recomendados son verde y rojo. Se aconseja prudencia al hablar, siendo consciente de que no a todos les gustan las verdades directas. Piensa a lo grande, sin limitaciones, y esto te ayudará a crecer.

En el ámbito amoroso, es probable que te acerques a amores compatibles de Aries, Leo o Libra, quienes tendrán un interés genuino en ti.

En cuanto a las finanzas, la carta del dinero revela el 7 de Oros, indicando doble suerte rápida en juegos de azar, negocios y la posibilidad de tener una pareja estable y próspera. La buena suerte te sonríe, así que atrápala y aprovecha las oportunidades de abundancia que se presenten.

Capricornio

Para mis amigos del signo de Capricornio, la carta de la Templanza indica que es momento de calma, recordando que todo pasa y que el Arcángel Miguel te bendice esta semana. Tu mejor día será el martes, y se espera una semana de concentración, trabajo arduo, estudios, acuerdos y resolución de problemas pendientes del pasado. Presta atención a proyectos nuevos, sigue haciendo ejercicio y mantén el enfoque en tu crecimiento.

Es crucial cuidarte de las mentiras, de personas tóxicas y de parejas del pasado que podrían generar problemas o chismes. Si decides invertir, hazlo de manera segura y cuida tu dinero, fruto de tu arduo trabajo. Tu golpe de suerte llegará con los números 04 y 25, y tus colores beneficiosos son el rojo y el amarillo. Personas compatibles del signo de fuego (Aries, Leo o Sagitario) podrían acercarse para traer una transformación positiva a tu vida en cuestiones amorosas.

Continúa purificando tu cuerpo, alma y espíritu, evitando excesos de comida, alcohol y cigarros. Ten precaución con involucrarte con personas tóxicas o comprometidas. La carta del unicornio augura la llegada de dinero que te deben, nuevos placeres como viajes y el pago de deudas pasadas. Estás en planes de crecimiento y tienes un proyecto laboral en marcha, así que busca ser constante con tus pensamientos.

La carta del dinero revela las de oros, señalando que seguirás disfrutando de abundancia y estabilidad económica.

Acuario

Para mis amigos del signo de Acuario, la carta del Mundo señala que es tu momento de crecimiento y reinventación, especialmente en tu cumpleaños. Celebra y regálate lo que más deseas, llena tu vida de buenas energías. Te sentirás más maduro/a y las cosas empezarán a acomodarse. Este es un periodo propicio para hablar sobre poner tu propio negocio, y recibirás pagos de deudas pendientes.

Tu mejor día será el miércoles, y los números mágicos son el 06 y 23. Los colores auspiciosos son el verde y el rojo. En cuestiones amorosas, se avecinan amores nuevos y compatibles, posiblemente del signo de Tauro, Géminis o Libra. También podrías recibir propuestas de matrimonio o declaraciones de amor verdadero. Es un buen momento para irte de viaje en tu cumpleaños.

Cuida de tu salud, especialmente de tu estómago, intestino y riñones. Aumenta tu consumo de agua para sentirte mejor. No te preocupes demasiado ni des tanta importancia a situaciones que no la merecen. La carta del unicornio sugiere que vienen fuerzas de energías positivas a tu vida, especialmente en el ámbito laboral. No te excedas en la inocencia, sé una buena persona pero mantente alerta.

Si estás considerando cambios, como comprar un carro, realizar trámites migratorios, pasaporte o visa, todo se resolverá sin problemas. En cuanto al dinero, la carta de la sota de oros refleja que lo tendrás en tus manos.

Piscis

Para mis amigos del signo de Piscis, la carta del Carruaje indica que estás avanzando por el camino correcto y no debes tener miedo. Tu economía está mejorando, y esta semana será espléndida en cuestiones laborales. Tu labor y comunicación serán reconocidas, y recibirás ayuda espiritual. Has dejado atrás chismes, malos amores y malas influencias.

Tu mejor día será el martes, un día propicio para cerrar negocios y proyectos. Te invitarán a dar clases, recordando que eres el doctor, el maestro y el psicólogo del zodiaco. Este es un momento para crecer y entender a los demás y a ti mismo. En el ámbito amoroso, se avecinan amores nuevos y compatibles, posiblemente del signo de Escorpión, Sagitario o Cáncer. Dos golpes de suerte llegarán con los números 03 y 21, y tus colores auspiciosos son el naranja y el rojo.

Estás avanzando como las escaleras, en sincronía con tu vida, yendo hacia arriba y avanzando paso a paso. Es fundamental cuidar tu dinero, evitando gastos innecesarios y préstamos. Mantén tu vida sincronizada con ejercicio, una buena alimentación y un sueño adecuado para conservar la salud en tus manos.

Recibirás reconocimiento de una empresa importante que contribuirá a tu crecimiento económico. La carta del unicornio te señala como el Supremo en negocios y relaciones públicas. Aprovecha este momento, trabaja en superar la timidez y los traumas del pasado. Continúa estudiando en áreas como comunicaciones, actuación, medicina o cambio de imagen, ya que te beneficiarán.

La carta del dinero, representada por el 6 de Oros, indica cambios importantes en tu vida, como mudanzas de casa, ciudad o incluso país, que te permitirán progresar y atraer más abundancia.

Con información de Mhoni Vidente

MF