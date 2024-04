Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 2 al 5 de abril

Aries

Miguel, el arcángel, guiará a los Aries hacia procesos de transformación completamente positivos. Es una semana de amor y estabilidad, y los signos compatibles con Aries son Capricornio, Leo y Virgo. Es necesario que los Aries descansen, se enfoquen en sí mismos, y canalicen su energía.

Tauro

Los Tauro serán protegidos por el arcángel Zadkiel, el cual les mostrará el camino para encontrar soluciones, y además, serenidad. Esto provocará cambios positivos a tu alrededor, en tu entorno, y con quienes te rodean. Viene dinero inesperado, y que será una bocanada de aire fresco. El amor puede surgir con Acuario, virgo o escorpio. Cuídate de excesos en las fiestas.

Géminis

A los géminis los ilumina el arcángel Rafael, que les dará sanación y claridad en su mente. Hay buena suerte en el trabajo y en los asuntos amorosos, por lo que cualquier tema no resuelto en cuestiones del corazón encontrará su camino. Será necesario escoger qué es bueno para ti y qué no. Acuario y Libra son los acompañantes ideales para Géminis.

Cáncer

El arcángel Jofiel dará luz a los Cáncer. Vienen asuntos complicados en el ámbito laboral, pero le darás la cara con buen ánimo. En general, será una semana de desafíos, y puede haber algunos percances económicos. Mantén la mente abierta en el amor; pueden surgir nuevas aventuras.

Leo:

Para los Leo, el arcángel Metratrón será su guía, y los ayudará a reforzar su fuerza interna, y su propia intuición. Será necesario replantear tus prioridades, cuidarte a ti mismo, dejar los rencores que no te permiten avanzar.

Virgo:

Esta semana los Virgo serán un pilar para los seres queridos, así que será importante la renovación de energías. Llegarán propuestas inesperadas de viajes y reuniones familiares. Serán días de armonía amorosa, de la mano de Aries y Cáncer.

Libra:

Libra necesitará de estabilidad financiera y emocional, por lo que es importante definir qué necesitas y qué no en todos los aspectos de tu vida. No solo se trata de economía. No obstante, hay balanza del lado del amor, pues Sagitario y Tauro se alinearán.

Escorpio:

El arcángel Miguel será guía. Hoy más que nunca debes tener prudencia financiera, y cuidar tu cuerpo con actividad física para huir del desánimo. El amor será un acompañante sincero, y podrás encontrarlo en Piscis y Cáncer.

Sagitario:

Los recuerdos te darán melancolía. No huyas de ellos, pero tampoco te estanques; hay ante ti nuevos horizontes de amor que te aguardan. Acuario y Aries son dos potenciales candidatos. Fortalece tu fe, que será una luz en tu camino.

Capricornio:

El arcángel Uriel te pide que seas tolerante. Rodéate de amistades que te enriquezcan el espíritu. Sé social, pues en alguna celebración podrías encontrar un amor inesperado. Quizá te sientas estancado en el trabajo; considera nuevas opciones.

Acuario:

Tu esfuerzo se verá recompensado con un reconocimiento en el ámbito laboral. Busca la presencia de la naturaleza, que tanto bien te hará estos días. El amor podrás encontrarlo con Virgo y Tauro.

Piscis:

Enfócate en ti mismo, y aléjate de dramas ajenos. Algunas relaciones antiguas podrán resurgir, pero no caigas en tentaciones, y usa tu fuerza para avanzar. Mantente saludable para disfrutar tu vida como te place.

