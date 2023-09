Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 10 al 15 de septiembre

Aries

En las cartas del Tarot para Aries, se presenta la carta del sol como un período que trae consigo la oportunidad de renovar energías, tomar decisiones y crecer sin restricciones ni miedos. Esta carta sugiere que esta semana será propicia para atraer más abundancia, pero requerirá dejar atrás situaciones y personas tóxicas.

También indica que podrían surgir invitaciones para viajar, posiblemente cortos viajes de uno o dos días, que disfrutarás en compañía de tu familia o pareja. Se destaca que el martes será tu día más favorable, y los números de la suerte serán 0, 7 y 30, indicando tres oportunidades afortunadas.

El color amarillo y naranja serán dominantes en este período, otorgándote un impulso de poder personal adicional. Habrá oportunidades para reuniones relacionadas con cambios de trabajo o nuevos proyectos, y se espera que tengas éxito en estas áreas.

Es fundamental rodearte de personas compatibles con tu energía, especialmente aquellas que son líderes y progresistas. Los signos más compatibles para Aries en el amor y los negocios serán Sagitario, Capricornio y Géminis. Este período es propicio para tu crecimiento económico, pero es esencial mantener la confianza en tu progreso y liberarte del estrés y las preocupaciones que pueden estar afectando tu salud mental. Si es necesario, busca ayuda o apoyo, incluso puedes recurrir al Arcángel Miguel para protección.

Tauro

la carta de los bastos representa poder, fortaleza y determinación. Esto sugiere que la semana que se avecina será propicia para avanzar en el ámbito laboral, convirtiéndote en un líder incansable que puede gestionar a un gran número de personas. Tu amor por tu trabajo y la capacidad de atraer seguidores te impulsarán a crecer en tu carrera.

Además, la carta del As de Bastos indica la posibilidad de recibir propuestas amorosas, de matrimonio o incluso noticias sobre un posible embarazo en un futuro cercano. Tu día más favorable será el miércoles, marcando el inicio de una semana en la que puedes comenzar a incorporar ejercicio y una dieta saludable para sentirte y vivir mejor.

A pesar de la tendencia a la frugalidad, es importante que te muestres generoso contigo mismo. Considera invertir en ti mismo comprando ropa nueva, cambiando tu estilo y realizando mejoras personales, como cuidar de tu salud dental, ocular y cutánea.

Tus números de la suerte serán el 05 y el 14, con un día especialmente afortunado el miércoles. Los colores predominantes serán el naranja y el blanco, indicando la llegada de cambios positivos y fomentando tu creatividad.

Es esencial liberarte de rencores y conflictos con la familia, pareja u otras personas que te rodean, ya que estos sentimientos pueden tener un impacto negativo en tu salud. Los signos más compatibles para Tauro en cuestiones amorosas y de estabilidad son Acuario, Virgo y Escorpión.

Géminis

Experimentarás un momento de profunda intimidad y sinceridad con alguien significativo en tu vida. Si estás en una relación, este día será una oportunidad perfecta para compartir emociones y vivencias que fortalecerán aún más vuestro lazo. Compartir momentos difíciles también puede fortificar la relación al demostrar la confianza mutua.

Parece que estás experimentando una pérdida de control en algunos aspectos de tu vida, y es crucial que tomes las riendas nuevamente. No permitas que otros tomen decisiones por ti, especialmente en esta situación. Es esencial recuperar tu independencia y retomar el control de tu camino.

Tus números mágicos serán el 2 y 6, tu mejor día va ser el martes, junto con tus colores amarillo y naranja.

Aprovecha este domingo para disfrutar en familia, ya sea en la playa o en un balneario. No dudes en hacerlo y crear recuerdos especiales juntos.

Este es el momento ideal para aprovechar la buena suerte que te acompaña en todos los aspectos de tu vida. Si estás soltero, experimentarás una racha positiva en el amor y es probable que conozcas a alguien que comparta tus sentimientos.

Cáncer

Para mis amigos del signo Cáncer, se presenta la carta de los oros, lo cual simboliza fuerza, prosperidad y abundancia. Esta semana promete ser excepcional para ti, especialmente el viernes, que se perfila como un día especialmente propicio. Tus números mágicos serán el 10 y el 18, con la posibilidad de tres oportunidades afortunadas. Cáncer, estás rodeado de energías positivas que auguran estabilidad económica y un ambiente laboral en el que eres altamente valorado.

En tu entorno laboral, todos hablan bien de ti y te consideran una persona comprometida, dedicada y servicial. Puede que incluso te llegue una oferta de promoción, la cual deberías considerar seriamente para mejorar tu situación financiera.

Es importante que aprendas a vivir la vida con menos drama y ligereza, sin tomar las cosas demasiado en serio. Recuerda que lo más valioso es tu bienestar emocional y mental. En cuanto al amor y la estabilidad familiar, los signos más compatibles para ti serán Piscis, Escorpio y Sagitario. Podrían surgir propuestas de casamiento, planes de pareja o incluso noticias relacionadas con el embarazo.

Ten cuidado con la familia política o parientes lejanos que puedan estar hablando mucho de ti debido a tu éxito y brillo en este momento.

Leo

Para los signo de Leo, la carta que se presenta es la de la fuerza. Esta carta te aconseja que no te sientas solo ni dejes que pensamientos negativos invadan tu mente. No debes anticipar ni creer en situaciones que aún no han ocurrido. Es importante que tomes decisiones con calma y evites sentirte abrumado por las circunstancias, ya que, Leo, debes recordar que algunas cosas están más allá de tu control y son resultado del destino.

La carta de la fuerza sugiere que tu día más favorable será el lunes. Esta semana se presenta como una semana de mucho trabajo y estrés, pero tendrás la capacidad de superar estos desafíos. Además, recibirás un pago pendiente que te deben. En cuanto a los números mágicos, se destacan el 08 y el 09, indicando la importancia de equilibrar diversos aspectos de tu vida.

Es crucial que te enfoques en ti mismo durante esta semana, tomando decisiones que te permitan avanzar y quererte más. Esto puede incluir cuidar de tu bienestar físico, como seguir una rutina de sueño adecuada, comprar ropa nueva y un perfume que te haga sentir bien. En cuanto al color, se sugiere el plateado y el rojo, que pueden ayudarte a alejar envidias y atraer la abundancia en tu vida.

Es importante que seas consciente de tus palabras y que pienses antes de hablar para evitar herir a los demás. En cuanto a las relaciones, tus signos más compatibles en el amor son Aries, Géminis y otros Leo, ya que comparten una naturaleza apasionada y enérgica.

Virgo

La carta de los amantes se presenta como un momento propicio para expresar tus sentimientos a esa persona especial y hacerle saber que deseas que sea tu compañero/a de vida permanente. Este es un período en el que formalizar relaciones adquiere relevancia, especialmente porque estás celebrando otro año de vida

Además, esta carta también augura la llegada de nuevas y prósperas oportunidades en el ámbito de los negocios, como proyectos de administración o transacciones inmobiliarias. Estas oportunidades contribuirán a tu crecimiento. Tu día más favorable será el jueves, y los números mágicos que destacan son el 11 y el 25, lo que significa que puedes esperar dos golpes de buena suerte.

En cuanto a tu salud, es importante cuidar problemas relacionados con la piel, el cabello y las afecciones sensoriales. Te insta a ser más previsor y evitar actuar impulsivamente, ya que esto puede tener repercusiones negativas. Los colores predominantes en este período serán el amarillo y el rojo, que simbolizan la transformación, la liberación de lo negativo y la purificación del cuerpo, mente y alma. Tu bienestar mental necesita atención, ya que has estado experimentando niveles elevados de ansiedad y pensamientos perturbadores.

Los signos más compatibles para ti en cuestiones de amor y estabilidad son Tauro, Capricornio y Piscis. Estos signos también pueden brindarte apoyo en asuntos laborales y empresariales.

Eres considerado un pilar importante en tu familia, y es probable que siempre te pidan tu opinión y ayuda económica. En las cartas también se señala que recibirás el dinero que estabas esperando, representado por el As de Oros, lo que traerá abundancia, estabilidad y crecimiento.

Libra

Para mis amigos del signo Libra, la carta que se presenta es la de la templanza, y se dice que el Arcángel Miguel estará a tu lado durante esta semana. Tu día más propicio será el lunes, y aunque la semana se vislumbra intensa, marcada por mucho trabajo y cierto grado de estrés, este estrés puede considerarse como un estímulo positivo que te motiva a hacer las cosas con excelencia.

La carta del Arcángel Miguel te ofrece protección contra brujerías y el mal de ojo, ya que en el pasado has sido objeto de envidias y trabajos oscuros. Estás destinado a recibir tres golpes de suerte relacionados con la lotería, con los números 21 y 32.

En cuanto a asuntos emocionales, si estás en proceso de divorcio, se te aconseja tomar una decisión definitiva en lugar de prolongar una situación que no tiene futuro. Es hora de avanzar. Tus colores auspiciosos son el verde y el rojo, dos tonos significativos para tu vida que estimulan la buena suerte y la estabilidad en tu carrera.

En el ámbito amoroso, los signos más compatibles para ti son Géminis, Acuario y Aries. Estos signos pueden ofrecerte amor verdadero y estabilidad en tu vida amorosa. Esta semana, puedes esperar reuniones laborales y eventos sociales importantes que te permitirán conocer a personas influyentes y fomentar tu desarrollo profesional.

Escorpión

Para mis amigos del signo Escorpión, la carta del carruaje se presenta como un llamado a la acción: continúa avanzando sin detenerte. Es importante que superes tus miedos y que aproveches tus habilidades de liderazgo en los ámbitos sociales y políticos.

Recientemente, has experimentado obstáculos en tu desarrollo laboral, sensación de estancamiento que te impide crecer y te mantiene en el mismo lugar. Para superar esta situación, considera la posibilidad de buscar nuevas oportunidades laborales, incluso fuera de tu área actual, e incluso en un lugar diferente, como otro país o ciudad. Esto te ayudará a destacarte y abrir nuevas puertas.

Tu día más propicio será el viernes, y los números mágicos que te acompañarán son el 03 y el 15, brindándote dos oportunidades de buena suerte. Para lograr tus metas, necesitarás aumentar tu fuerza de voluntad y mantener tu compromiso con la dieta y el ejercicio. Además, el color azul y gris dominará tu vida en este período, así que considera incorporarlos más en tu entorno.

Apoyarte en los ángeles puede ser beneficioso en la resolución de problemas, y también puedes brindar apoyo a tu pareja, familia y aquellos que lo necesitan, ya que eres una persona excepcionalmente fuerte y capaz. Sin embargo, es importante controlar tus impulsos sexuales y buscar relaciones basadas en el amor y la estabilidad, en lugar de la pasión efímera. Los signos más compatibles en términos de relaciones estables son Cáncer, Virgo y Piscis.

Sagitario

Para mis amigos del signo de Sagitario, la carta de la estrella brilla en tu camino en este momento. Estás en una etapa de estabilidad en tu vida, y es el momento propicio para crecer en todas las áreas. Debes deshacerte de pensamientos y mentalidades mediocres, así como del concepto de "no puedo" que pueda rondar en tu mente. En lugar de eso, enfócate en tu crecimiento personal y profesional.

Siendo un Sagitario, eres conocido por tu intensidad; a menudo, cuando conoces a alguien, quieres casarte de inmediato o cuando obtienes un trabajo, sueñas con ser el jefe. Sin embargo, es importante aprender a dar pasos graduales para mantener lo que construyes.

Tu día más favorable será el miércoles, y los números mágicos que te acompañarán son el 16 y el 23, lo que augura una recompensa económica que has estado esperando. Además, los colores blanco y rojo serán tus aliados en este período, por lo que sería beneficioso incorporarlos más en tu vida cotidiana.

Sagitario, es probable que encuentres ilusiones nuevas que te llenarán de satisfacción. También es probable que consideres tomar la decisión de dejar atrás una relación sentimental que ya no es adecuada para ti, lo cual te brindará alivio.

En cuanto a las relaciones, los signos compatibles con Sagitario son Leo, Acuario y Aries, y es probable que surjan propuestas de matrimonio, encuentros amorosos verdaderos, viajes emocionantes y oportunidades de negocios.

Capricornio

Para mis amigos del signo de Capricornio, la carta de la rueda de la fortuna te augura un período en el que estarás en la cima. Durante esta semana, recibirás invitaciones para viajar y tendrás compromisos importantes. Tu día más favorable será el martes, así que asegúrate de vestirte de manera adecuada para el éxito.

Sin embargo, es importante cuidar tu piel, cabello y vista, así que procura programar una consulta con tu médico. La carta de la rueda de la fortuna simboliza que has pasado por momentos difíciles en el pasado, pero ahora estás en una posición más favorable.

Tus números mágicos para esta etapa son el 01 y el 19, lo que indica que puedes tener tres golpes de suerte relacionados con oportunidades financieras, posiblemente en los sectores de la moda o la alimentación. Si consideras emprender un negocio en estas áreas, se espera que te vaya muy bien.

Además, es importante que dejes de dar explicaciones innecesarias a los demás y te enfoques en tus objetivos y deseos en la vida. Evita distraerte con personas que carecen de ambición y mantén tu concentración en el éxito que deseas alcanzar.

En cuanto a los colores, el azul y el verde serán los más influyentes en tu vida en este momento. Trata de mantener alejadas a las personas envidiosas y negativas que puedan rodearte. La carta también señala que los signos compatibles en cuestiones amorosas para ti son Aries, Virgo y Sagitario.

Acuario

Para mis amigos del signo de Acuario, la carta del mago te anuncia que si pides, recibirás. Esta semana se presenta llena de actividad y trabajo, con oportunidades para conocer personas influyentes que contribuirán a tu desarrollo profesional. Tu día más propicio será el viernes, un día con un significado especial en el ámbito esotérico, donde es probable que te reencuentres con personas del pasado y puedas cerrar capítulos pendientes, ya sea en relaciones sentimentales o en asuntos laborales.

En cuanto a la suerte, tus números mágicos para esta semana son el 17 y el 26. Es aconsejable que administres tu dinero con prudencia, evitando gastos innecesarios o préstamos.

Tu personalidad de vendedor, deportista y carismático sigue siendo una valiosa ventaja. Sin embargo, procura no exagerar en tu apariencia física; busca un equilibrio en tu imagen personal para sentirte bien y atractivo para los demás. Es un momento propicio para establecer una relación de pareja sólida, y es posible que encuentres a alguien del signo de Capricornio, Tauro o Libra, ya que estos signos son altamente compatibles contigo en este momento.

Los colores dominantes en tu vida esta semana son el rojo y el amarillo. Estos colores poseen una energía determinante que puede brindarte nuevos conocimientos y crecimiento espiritual. También es un buen momento para disfrutar del sol, ya sea en la playa o en un día de campo, para eliminar cualquier negatividad acumulada.

Piscis

Para mis amigos del signo de Piscis, la carta del mundo te indica que este es el momento para tomar el control de tu vida, pedir lo que deseas y aspirar a tus metas personales y profesionales. Te encuentras en un período de crecimiento y desarrollo tanto a nivel individual como en tu carrera. El mundo está a tus pies, Piscis, y posees una mezcla mágica de cualidades que te destacan en el zodiaco.

Tu día más favorable será el martes, y los números mágicos que te acompañan son el 06 y el 20, con dos golpes de suerte que pueden traer ingresos adicionales. Sin embargo, se te aconseja invertir este dinero en ti mismo, en tu educación y en mejorar tus habilidades. Aprender idiomas como inglés y francés puede aumentar tu competitividad en el mercado.

El color que te beneficiará en esta etapa es una combinación de amarillo y rojo. Se pronostica una especie de magia o ilusión en tu vida esta semana, especialmente en el ámbito amoroso. Tu transformación se asemeja a la de una mariposa emergiendo de su capullo, liberando energías negativas y abrazando un nuevo tú.

En cuanto a las relaciones, los signos compatibles para Piscis son Escorpio, Cáncer y Géminis. Puedes esperar propuestas de amor verdadero o incluso noticias relacionadas con el embarazo. Sin embargo, es fundamental investigar y conocer bien a la persona con la que te planteas casarte, evitando decisiones apresuradas.

MF