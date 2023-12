Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 10 al 15 de diciembre

Aries

La carta del tarot para Aries, el juicio, nos dice que va a ser una semana de arreglar asuntos pendientes, de resolver todo el pasado, de hacer todos los pagos necesarios para sanar la economía. Va a ser una semana muy intensa para Aries, de mucha energía, va a haber algo de energías revueltas. Es importante no enojarse, no alterarse y mantenerse con tranquilidad.

Tu mejor día va a ser el día martes, ese día te va a llegar un dinerito extra o te van a estar pagando el aguinaldo o un bono anual. Esta semana te van a estar invitando a varias posadas y te vas a sacar un premio grande: una tele, un carro, una casa; el dinero te va a estar llegando a manos llenas.

Tus números mágicos van a ser el número 3 y el 13, te vas a sacar un premio grande en la lotería, en juegos de azar y en las posadas con el número 3 y 13. Tu mejor día va a ser el martes y las cartas también nos dice que vienen cosas muy positivas. Tu color va a ser el naranja y el azul fuerte, vienen cambios positivos para ti en cuestión física y mental.

Capricornio, Leo y Virgo van a estar muy cerca del signo de Aries para hablarte sobre cuestiones amorosas de estabilidad y sobre todo de unión.

Tauro

La carta del as de oros indica para Tauro la fuerza, el poder, la determinación, abundancia, estabilidad económica y crecimiento personal. La carta nos dice que tu mejor día va a ser el miércoles, van a ser unos días en los que se alinearán completamente las energías a tu favor.

Tauro, lee más, estudia y trata de que tu conocimiento se vuelva muy fuerte, eso nos va a ayudar a tener más estabilidad económica. La carta del as de oros también nos dice que te llegará el aguinaldo, un dinerito extra o vas a hacer la venta de un coche o de algo que tenías pendiente.

Tus números mágicos van a ser el 9 y 14, tu color va a ser el blanco y azul fuerte. Cambia los patrones de comportamiento negativos; levántate más temprano, trata de ponerte a dieta, trata de terminar todo lo que empieces y cambia los patrones de comportamiento esta semana pues va a ser de mucho trabajo y de mucho estrés. Tus signos compatibles van a ser Acuario, Virgo y Capricornio para hablarte de amor verdadero, de casamiento o de estabilidad sentimental.

Géminis

Para los amigos del signo de Géminis, la carta de la Torre indica que va a ser una semana de juntar a la familia, de limar asperezas, de quitarte problemas y pleitos del pasado. Tu mejor día va a ser el lunes, va a ser una semana de mucha intensidad, de mucho trabajo, vas a estar en exámenes, vas a estar recuperando el tiempo perdido y sobre todo te vas a sentir con mucho valor y fuerza para tomar decisiones y resolver cualquier problema.

Para esta semana los números serán 6 y 30, tu color va a ser el verde y rojo fuerte. Trata de tener más comprensión con los que te rodean; no acabar agresivamente, no exigir de más y no ser tan cruel para ser un poco más comprensivo a las situaciones que no puedas controlar. No platiques tanto tu vida privada en las fiestas del trabajo o de la escuela porque esto lo podrían utilizan en contra tuya.

Los signos compatibles para Géminis serán Libra, Acuario y Aries, van a ser muy compatibles en esta temporada. Acuérdate que los amores prohibidos no te van a dejar nada, hay que buscar personas completamente estables para tu vida para tengas un buen futuro.

Las cartas también dicen que te cuides en cuestiones de enfermedades, trata de tomar menos alcohol, menos cigarro y de alimentarte mejor y dormir a tus horas. Cuida tu salud para que te mantengas bien.

Cáncer

Para los amigos del signo de Cáncer, la carta del emperador dice que va a ser una semana de logros y de estabilidad. Tu mejor día va a ser el jueves, va a haber juntas laborales y te ofrecerán un cargo mejor, todo lo que está alrededor de ti comenzará a cambiar en cuestiones positivas. Te vas a quitar los nervios, el estrés y las depresiones.

La carta del emperador dice que te vas a estar juntando con gente muy poderosa en estos días que te va a ayudar mucho a crecer laboralmente. No dejes de estudiar, es muy importante que siempre te estés actualizando en cuestiones de tu carrera universitaria.

Tus números mágicos van a ser el 10 y 28, te viene un premio grande en la lotería, juegos de azar o en las posadas. Usa mucho el color amarillo y naranja, cómprate algo de esos colores para transformar tu vida a lo positivo. Vienen ilusiones nuevas, nuevas propuestas y te van a estar invitando a vivir en otro país o ciudad el próximo. Tienes que empezar a alejarte de la familia y empezar a vivir tu vida, son momentos de madurez.

Sus signos compatibles van a ser Piscis, Escorpión y Sagitario; estarán cerca para hablar de compromisos firmes, de estabilidad y, sobre todo, de unión No regreses con las personas que no son nada para ti y que no te ayudan para poder crecer.

Leo

Para los amigos del signo de Leo la carta del sol brilla más que nunca, las cosas se están acomodando, las buenas energías están detrás de ti. Te van a regalar una mascota que te va a dar mucha alegría y tu mejor día va a ser el día viernes. Será una semana de reuniones, de juntas laborales, de cambios de puesto y de posadas.

Tus números mágicos serán el 2 y 15, tus colores serán el naranja y el color azul fuerte. En cualquier momento que puedas ir al mar o a bañarte a un río, el agua te estará curando y quitando la pesadez al limpiar todas las malas vibras, el mal de ojo y envidias.

Los signos compatibles son Aries, Sagitario y Libra. Es tiempo de empezar a madurar, de crecer y de saber qué necesitas para alcanzar la estabilidad en cuestiones de sentimientos.

Virgo

Para los amigos del signo de Virgo, la carta de loco muestra estabilidad mental, crecimiento, madurez y reconciliación. Será una semana de reconciliación con personas que lastimaste o te lastimaron, la semana del perdón para no cargar con sentimientos de culpa o problemas del pasado, sobre todo en cuestiones familiares. Vas a estar arreglando tu casa, comprando muebles, te vas a estar sintiendo muy bien en cuestiones de mentalidad y de salud.

Tus números mágicos serán el 23 y 25, mientras que tus colores serán el amarillo y el rojo. Será una semana de mucho trabajo, de exámenes de última hora en la escuela, de que te empieces a enfrentar con situaciones complicadas. Virgo choca mucho con las personas que acaba de conocer o con personas que no tienen su misma compatibilidad, tienes que enfrentarte a las situaciones negativas.

Los signos de Capricornio, Tauro o Géminis van a estar muy cerca para tener esa estabilidad amorosa, ese embarazo que tanto desean, ese casamiento y, sobre todo, la formación de un hogar nuevo y placentero.

Libra

Para el signo de Libra viene la carta del diablo, que indica dinero fácil, premios grandes en lotería y en posadas. Cuídate de los enemigos ocultos y de las malas vibras, del mal de ojo, de las brujerías y siempre protégete. Tu mejor día va a ser el miércoles 13 de diciembre, va a ser una semana de mucho trabajo, te va a llegar el aguinaldo o un bono, debes trata de invertirlo en tu persona.

Tus números mágicos van a ser el número 1 y 12, tus colores serán el rojo y plateado. Viene mucha prosperidad y estabilidad en cuestiones de sentimientos con tu pareja.

Los signos de Acuario, Aries o Géminis van a estar muy cerca de ti para formar estabilidad. Va a ser una semana de estar arreglando tu casa, de estar comprando plantas, de poner el pinito de Navidad, de hacer los arreglos necesarios para sentir tu hogar completamente cálido y sentirte con toda la buena vibra.

Escorpión

Para Escorpión viene la carta de la rueda de la fortuna, son tiempos de estar arriba, de empezar a crecer, de alejarse de todo lo negativo y de no pensar tantas cosas oscuras del tiempo pasado. Va a ser una semana de tener mucho trabajo, reuniones con gente importante y de resolver problemas. Quítate los pleitos y los enojos para empezar a tener reconciliación y hablar de perdón.

Las cartas muestran que es importante que no te dejes manejar por otras personas, que tú vales mucho y tienes mucha capacidad para lograr lo que quieres. Tu mejor día va a ser el día lunes 11 de diciembre.

Tus números mágicos van a ser 16 y 18, tus colores el blanco y el color verde. Viene estabilidad económica y la llegada de un amor nuevo que te va a dar esa alegría que estabas esperando, quítate esos pensamientos negativos y la inestabilidad que no te ha dejado crecer o ser feliz.

Los signos de Piscis, Cáncer o Leo serán los más cercanos para encontrar el amor. Cuídate de problemas de riñón, de páncreas o de vejiga y trata de comer bien estar más saludable.

Sagitario

Para los amigos del signo de sagitario viene la carta del ermitaño. Vas a encontrar las soluciones que estabas esperando, la estabilidad en cuestiones de pensamiento y economía, en cuestiones de salud pues te estabas enfermando mucho de cuestiones estomacales, de presión alta o al sentirte muy acelerada o muy acelerado. Recuerda darle tiempo al tiempo a los problemas.

Tu mejor día va a ser el día jueves, ve a todas las reuniones a las que te estén invitando pues vas a tener muy buena comunicación con la gente. Tus números mágicos son el 7 y 11 y tus colores el rojo y naranja. Ve a lugares donde el sol esté fuerte para que empieces a quemar todas las energías negativas

Los signos compatibles son Aries, Leo y Virgo, van a estar cerca para una propuesta de amor verdadero, de casamiento o de unión en cuestiones sentimentales.

Capricornio

Para Capricornio viene la carta del as de bastos que muestra poder, fuerza y determinación. Tu mejor día será el martes 12 de diciembre, todo lo espiritual va a estar alrededor de ti para brindarte fuerza. Cuídate mucho de problemas de estrés, de alteraciones y del enojo, controla tu temperamento y piensa las cosas que necesitas resolver.

Tus números mágicos serán el 8 y el 22, mientras que tus colores serán el azul y el rojo, que son colores de comunicación y de fuerza para a encontrar la razón.

Los signos que van a estar muy compatibles contigo van a ser Aries, Tauro y Libra para darte ese ánimo en la vida y amores nuevos para sanar completamente esos sentimientos del pasado.

Acuario

Para los amigos de acuario viene la carta de la estrella. Va a ser una semana de premios, de logros, sentirse feliz, lleno y placentero. Tu mejor día va a ser el lunes 11 de diciembre, tendrás una semana de mucho trabajo, de cierres y de estar haciendo proyectos nuevos para el próximo año.

Tus números mágicos van a ser el 17 y 20 y los colores el rojo y el verde. Va a ser una semana de mucha pasión, de amores nuevos, fugaces y prohibidos.

Tus signos compatibles van a ser Tauro, Géminis y Libra, estarán muy cerca para hablar de amor verdadero. Recuerda no meterte en problemas que no son tuyos y deja que cada quien resuelva su vida.

Piscis

Para el signo de Piscis sale la carta del carruaje. Sigue adelante y no tengas miedo para seguir avanzando en tu vida. Tu mejor día va a ser el miércoles 13 de diciembre, va a estar lleno de energías positivas.

Tus números mágicos son el 21 y 27, las cartas también dicen que tus colores serán el naranja y amarillo, colores de la transformación positiva y de la purificación.

Los signos compatibles son Cáncer y Escorpión, van a estar muy cerca para el amor verdadero y profundo. Son momentos de casarte, de estabilidad amorosa, de compromiso y de madurez.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp

SV