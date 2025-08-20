La jornada de este miércoles 20 de agosto llega cargada de energía y oportunidades, según lo revela Mhoni Vidente, figura destacada del mundo astrológico. En sus más recientes revelaciones, la astróloga comparte los pronósticos personalizados para cada signo del zodiaco, acompañados de los números que podrían ayudarte a tomar mejores decisiones o atraer bienestar en diversas áreas.

Pronósticos para cada signo y sus números guía

Aries (21 marzo - 19 abril)

La abundancia está a tu alcance, pero no todos en tu entorno merecen tu confianza. En el ámbito profesional, se abren nuevas puertas.

Números auspiciosos: 27, 19, 31

Tauro (20 abril - 20 mayo)

Cambios inesperados te sacarán de lo conocido. Prepárate para tomar decisiones importantes, especialmente en lo académico.

Números clave: 23, 26, 31

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Es tiempo de detenerte a mirar hacia dentro. Realiza un ritual de limpieza para dar paso a energías positivas.

Números recomendados: 22, 26, 28

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Deja atrás aquello que no te suma. Una nueva conexión afectiva podría aparecer en tu vida.

Números que favorecen: 21, 02, 10

Leo (23 julio - 22 agosto)

Los momentos de tensión comienzan a ceder. Nuevas oportunidades te invitan a crecer y aprender.

Números afortunados: 22, 09, 13

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Tu carga de trabajo puede aumentar, pero cuentas con la fortuna de tu lado.

Números de apoyo: 24, 30, 17

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

La estabilidad que tanto anhelas se aproxima. Avanza con determinación y confianza.

Números favorables: 19, 23, 77

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Las emociones podrían oscilar. Libérate de pensamientos que te bloquean y busca claridad mental.

Números aliados: 99, 42, 12

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Confía en tus capacidades. Se presentan nuevas oportunidades, aunque deberás ser cauteloso con quienes te rodean.

Números de impulso: 33, 16, 03

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Es momento de cerrar etapas y mirar hacia el futuro. El esfuerzo en lo laboral te encamina hacia buenos resultados.

Números sugeridos: 11, 33, 72

Acuario (20 enero - 18 febrero)

Toma las riendas de tus planes. Se aproximan decisiones que marcarán un antes y un después.

Números positivos: 15, 92, 00

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

La prosperidad empieza a hacerse visible. Aléjate de lo que frena tu evolución.

Números propicios: 08, 37, 10

Según Mhoni Vidente, este día es ideal para conectarte con tu interior y actuar con conciencia. “Los números de la suerte no solo son símbolos, sino herramientas para enfocar tus decisiones y atraer lo que mereces”, afirma la astróloga.

Con información de Mhoni Vidente

