Nana Calistar: Horóscopos para HOY 20 de agosto de 2025

Es momento de dejar de aparentar fortaleza y prestar más atención a tu bienestar. El cuerpo empieza a resentir las desveladas, los antojos poco saludables y el estrés acumulado. No lo descuides, porque de seguir así podría obligarte a hacer una pausa forzada y pasar varios días en cama.Podrías recibir noticias que te alteren el ánimo, pero antes de reaccionar analiza bien la fuente, ya que gran parte será exageración o simple invento. No te enganches con lo que carece de fundamento; aprende a filtrar la información para evitar enojos que no tienen nada que ver contigo.Se acercan días más positivos en los que la vida empezará a favorecerte, pero recuerda ser paciente: lo bueno tarda en llegar. Mantén la calma y no permitas que los chismes te involucren; intentarán provocarte problemas, pero si no les das importancia, se desvanecerán por sí solos.Es momento de dejar atrás el pasado; lo que ya ocurrió no se puede cambiar. Enfócate en el presente y sal de esa zona de confort que te mantiene estancado(a). No retrases más tus proyectos, porque el tiempo perdido no vuelve.Es hora de activarte y tomar acción, porque no estás aquí solo para ver cómo otros se llevan el mérito. Tienes todo para alcanzar tus metas, pero si no te comprometes y trabajas con determinación, tus sueños quedarán solo en ideas. Deja de esperar ayuda externa: al final, la persona que puede impulsarte hacia adelante eres tú mismo(a).A veces te complicas demasiado, y hay días en los que te levantas con un pesimismo que parece que la vida te debe algo. La verdad es que eres tú quien le debe a la vida gratitud y sonrisas. Aprende a enfocarte en lo positivo y ver el vaso medio lleno, porque de lo contrario nunca te sentirás realmente satisfecho.No confundas los romances pasajeros con una verdadera conexión emocional. Durante estos días surgirán varias tentaciones que pueden aliviar la soledad, pero también podrían dejarte con el corazón lastimado. Aprende a distinguir entre afecto genuino y simple deseo, para no dar más de lo que realmente corresponde.Deja de buscar afecto donde no lo recibes. Quien desee estar a tu lado, que lo haga por amor y no por lástima o obligación. No naciste para suplicar cariño; mereces que te valoren de verdad.Deja de darle vueltas al pasado como si allí encontraras nuevas respuestas. No te castigues con lo que "hubieras hecho", porque eso ya quedó atrás. Lo único que realmente tienes es el presente, y en él puedes construir la estabilidad y el progreso que tanto deseas.Deja de ocuparte de los problemas de todos y empieza a cuidar de ti mismo(a). Sueles permitir que otros se aprovechen de tu buena disposición, y luego te quejas de que te utilizan. Aprende a decir "no" cuando sea necesario, porque tu tranquilidad vale más que cualquier obligación.Es hora de dar pasos concretos hacia ese proyecto o negocio que siempre has tenido en mente. No lo dejes solo en ideas, porque las circunstancias se están alineando a tu favor. Si no actúas ahora, luego podrías lamentarlo.Deja de suplicar amor, cariño o atención. Quien realmente quiera estar contigo lo demostrará; quien no, simplemente se irá. No malgastes tu tiempo ni tus emociones en alguien que no lo merece.