El Horóscopo de Mhoni Vidente correspondiente al miércoles 10 de septiembre de 2025, ofrece consejos personalizados para cada signo del zodiaco, transmitidos a través de las cartas del Tarot. Estas revelaciones buscan iluminar aspectos del amor, la prosperidad y el desarrollo interior.

Aries (21 marzo – 19 abril)

La energía del Emperador te impulsa a actuar con valentía y dejar atrás los temores. Buenas noticias podrían llegar tanto en lo laboral como en el plano sentimental.

Consejo del Tarot: “Confía en tu liderazgo y no temas tomar el control de tu vida.”

Números de la suerte: 3, 11, 29.

Tauro (20 abril – 20 mayo)

El Tarot anuncia avances en asuntos económicos y en ideas creativas, siempre que mantengas la constancia. La Estrella favorece la organización de tu tiempo.

Consejo del Tarot: “La esperanza guía tu camino, abre el corazón a nuevas bendiciones.”

Números de la suerte: 7, 18, 25.

Géminis (21 mayo – 20 junio)

Tu intuición y tu ingenio se despiertan con intensidad. La carta del Mago señala un día para dejar que tu creatividad genere nuevas oportunidades.

Consejo del Tarot: “Usa tu creatividad para manifestar oportunidades inesperadas.”

Números de la suerte: 4, 19, 33.

Cáncer (21 junio – 22 julio)

La carta de la Luna aporta claridad emocional y abre caminos hacia la reconciliación y la sanación interior. Es un momento para cerrar heridas del pasado.

Consejo del Tarot: “Escucha a tu intuición, ella te mostrará el camino correcto.”

Números de la suerte: 2, 12, 27.

Leo (23 julio – 22 agosto)

La energía del Sol fortalece tu autoestima y te anima a salir de lo rutinario. Es momento de dejar que tu luz destaque y recibir reconocimiento.

Consejo del Tarot: “Disfruta de tu luz y compártela con quienes amas.”

Números de la suerte: 1, 10, 28.

Virgo (23 agosto – 22 septiembre)

La presencia del Ermitaño sugiere una etapa de reflexión y orden. Organizar tu vida emocional y práctica traerá prosperidad.

Consejo del Tarot: “Reflexiona y organiza tus prioridades antes de dar un gran paso.”

Números de la suerte: 6, 21, 35.

Libra (23 septiembre – 22 octubre)

La Justicia anuncia calma y armonía en tus relaciones. Es un buen momento para buscar balance antes de tomar decisiones importantes.

Consejo del Tarot: “Mantén la calma y busca equilibrio antes de tomar decisiones.”

Números de la suerte: 8, 14, 26.

Escorpio (23 octubre – 21 noviembre)

La carta de la Muerte habla de cierres y nuevos comienzos. Es hora de permitir que tu intensidad se transforme en un poder renovador.

Consejo del Tarot: “Abre espacio a los cambios, lo nuevo llega con fuerza transformadora.”

Números de la suerte: 5, 13, 30.

Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre)

La Rueda de la Fortuna marca un día de expansión y aventura interior. Es el instante adecuado para confiar en los giros del destino.

Consejo del Tarot: “Confía en los giros del destino, todo avanza a tu favor.”

Números de la suerte: 9, 16, 31.

Capricornio (22 diciembre – 19 enero)

El Mundo simboliza consolidación y éxito. La jornada es propicia para cimentar cambios firmes y celebrar lo alcanzado.

Consejo del Tarot: “Celebra tus logros y avanza hacia un ciclo más pleno.”

Números de la suerte: 15, 20, 36.

Acuario (20 enero – 18 febrero)

El Loco anuncia comienzos inesperados. Tu mente se conecta con lo innovador y lo mágico, animándote a confiar en ideas distintas.

Consejo del Tarot: “Atrévete a lo nuevo, la magia está en los comienzos inesperados.”

Números de la suerte: 0, 17, 24.

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

El Colgado te motiva a mantener la paciencia y a soñar con firmeza. Es tiempo de sembrar ideas creativas que traerán abundancia.

Consejo del Tarot: “La paciencia revelará verdades ocultas, espera con fe.”

Números de la suerte: 12, 22, 34.

