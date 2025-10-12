Domingo, 12 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Horóscopo hoy domingo 12 de octubre según Mhoni Vidente

Este domingo 12 de octubre, Mhoni Vidente comparte sus más recientes predicciones basadas en las cartas del tarot, revelando qué energía acompañará a cada signo del zodiaco

Por: Brenda Barragán

La reconocida astróloga anticipa una jornada de cambios, oportunidades y aprendizajes, por lo que conviene prestar atención a los mensajes que el universo tiene preparados. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

La carta de El Sol ilumina tu semana con energía de abundancia y desarrollo. Se vislumbran buenas noticias en el ámbito económico, ya que podrías recibir proyectos o propuestas que te generen beneficios.
Números de la suerte: 03 y 21

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El tarot señala la presencia de amistades falsas o personas con intenciones poco sinceras que podrían alterar tu paz. También existe la posibilidad de que alguien de tu pasado amoroso reaparezca inesperadamente.
Números de la suerte: 02 y 19

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

La fortuna y la prosperidad estarán de tu lado. Podrías recibir un reconocimiento o incremento salarial. Las cartas aconsejan mantenerte lejos de los chismes y discusiones innecesarias.
Números de la suerte: 18 y 22

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

El Mago te brinda la fortaleza y el impulso necesarios para afrontar transformaciones importantes. Es un buen momento para aprender de las experiencias recientes y aprovechar cada oportunidad que se presente.
Números de la suerte: 07 y 55

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Llegó la hora de asumir decisiones que marcarán tu crecimiento personal. El cambio se aproxima y debes estar preparado para adaptarte a las nuevas circunstancias que el destino te pondrá en el camino.
Números de la suerte: 04 y 27

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Inicias la semana con energías favorables que te acompañarán para encontrar armonía y estabilidad. Aprovéchalas al máximo, pero también cuida tu salud y bienestar físico.
Números de la suerte: 01 y 29

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El As de Oros llega para impulsarte a retomar el control de tu vida y resolver aquello que te preocupaba. Es el momento perfecto para cerrar etapas y comenzar una nueva fase con mayor claridad.
Números de la suerte: 10 y 09

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Con la carta de El Emperador, se abre la puerta hacia caminos distintos que pueden conducirte a resultados positivos. No obstante, es importante manejar tus recursos financieros con precaución.
Números de la suerte: 23 y 56

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El tarot indica que debes dejar atrás lo que ya no aporta a tu vida. Controla tus emociones y evita las confrontaciones. Una nueva oportunidad laboral podría sorprenderte en los próximos días.
Números de la suerte: 08 y 24

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Situaciones que te preocupaban llegan a su fin. Es momento de comprender que todo ocurre por una razón. Mantente receptivo, pues podrías recibir una propuesta inesperada que te abra nuevas puertas.
Números de la suerte: 09 y 13

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Comienzas la semana con un impulso de buena suerte y logros. Libérate de los pensamientos negativos y confía plenamente en tu intuición para seguir avanzando en tus metas personales.
Números de la suerte: 30 y 21

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

El enfoque será clave durante los próximos días. Los astros te otorgan la energía necesaria para superar los desafíos y mantenerte firme en tus propósitos. Aléjate de los malentendidos y las discusiones.
Números de la suerte: 15 y 06

Con información de Mhoni Vidente

