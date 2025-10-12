Aries (21 de marzo al 19 de abril)

La carta de El Sol ilumina tu semana con energía de abundancia y desarrollo. Se vislumbran buenas noticias en el ámbito económico, ya que podrías recibir proyectos o propuestas que te generen beneficios.

Números de la suerte: 03 y 21

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El tarot señala la presencia de amistades falsas o personas con intenciones poco sinceras que podrían alterar tu paz. También existe la posibilidad de que alguien de tu pasado amoroso reaparezca inesperadamente.

Números de la suerte: 02 y 19

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

La fortuna y la prosperidad estarán de tu lado. Podrías recibir un reconocimiento o incremento salarial. Las cartas aconsejan mantenerte lejos de los chismes y discusiones innecesarias.

Números de la suerte: 18 y 22

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

El Mago te brinda la fortaleza y el impulso necesarios para afrontar transformaciones importantes. Es un buen momento para aprender de las experiencias recientes y aprovechar cada oportunidad que se presente.

Números de la suerte: 07 y 55

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Llegó la hora de asumir decisiones que marcarán tu crecimiento personal. El cambio se aproxima y debes estar preparado para adaptarte a las nuevas circunstancias que el destino te pondrá en el camino.

Números de la suerte: 04 y 27

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Inicias la semana con energías favorables que te acompañarán para encontrar armonía y estabilidad. Aprovéchalas al máximo, pero también cuida tu salud y bienestar físico.

Números de la suerte: 01 y 29

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El As de Oros llega para impulsarte a retomar el control de tu vida y resolver aquello que te preocupaba. Es el momento perfecto para cerrar etapas y comenzar una nueva fase con mayor claridad.

Números de la suerte: 10 y 09

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Con la carta de El Emperador, se abre la puerta hacia caminos distintos que pueden conducirte a resultados positivos. No obstante, es importante manejar tus recursos financieros con precaución.

Números de la suerte: 23 y 56

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El tarot indica que debes dejar atrás lo que ya no aporta a tu vida. Controla tus emociones y evita las confrontaciones. Una nueva oportunidad laboral podría sorprenderte en los próximos días.

Números de la suerte: 08 y 24

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Situaciones que te preocupaban llegan a su fin. Es momento de comprender que todo ocurre por una razón. Mantente receptivo, pues podrías recibir una propuesta inesperada que te abra nuevas puertas.

Números de la suerte: 09 y 13

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Comienzas la semana con un impulso de buena suerte y logros. Libérate de los pensamientos negativos y confía plenamente en tu intuición para seguir avanzando en tus metas personales.

Números de la suerte: 30 y 21

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

El enfoque será clave durante los próximos días. Los astros te otorgan la energía necesaria para superar los desafíos y mantenerte firme en tus propósitos. Aléjate de los malentendidos y las discusiones.

Números de la suerte: 15 y 06

Con información de Mhoni Vidente

